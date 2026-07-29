Mohamed lamenta las bajas de Chivas y exige ajustes al Juego de Estrellas: “Tendría que ser más adelante”

El técnico confía en el talento disponible de la Liga MX para enfrentar a la MLS. El encuentro está programado para realizarse este miércoles en el Bank of America Stadium

Mohamed pide cambiar la fecha del All-Star Game. Imago 7

Antonio Mohamed, director técnico del representativo de la Liga MX para el All-Star Game 2026 ante la MLS, consideró que el formato del evento podría beneficiarse con un cambio de calendario. A su juicio, disputar el encuentro tan cerca del Mundial 2026 y del arranque del torneo Apertura dificulta reunir a las principales figuras y resta condiciones para ofrecer un mejor espectáculo.

El estratega explicó que varios futbolistas apenas se reincorporaron a sus clubes tras el periodo vacacional posterior a la Copa del Mundo, mientras que otros continúan recuperándose de la intensa carga de partidos. Por ello, planteó que el duelo de estrellas se programe en una etapa diferente de la temporada. “El partido es muy pegado al Mundial, a la Copa América y a la Copa Oro. Tendría que ser más adelante”, declaró Mohamed durante la conferencia previa al compromiso entre la Liga MX y la MLS.

“Seguramente, el año que viene, cuando se empate la MLS con el calendario de los demás, este evento va a ser en otro momento y seguramente van a poder jugar todos“, agregó.

El entrenador de Toluca también señaló que la saturación del calendario termina afectando la calidad del evento y puede disminuir el interés de los aficionados. En su opinión, encontrar una mejor fecha permitiría que los equipos aporten a sus mejores jugadores y fortalecería el atractivo del encuentro.

Mohamed lamenta las ausencias de Chivas

La escuadra de la Liga MX afrontará el partido con varias modificaciones respecto a la lista inicial de convocados. Entre las bajas destacan elementos de Chivas, una situación que Mohamed reconoció le habría gustado evitar, aunque respetó la postura del club tapatío.

“Tenemos jugadores de gran nivel. Me hubiese gustado que estuvieran todos, pero los que están son buenos. Vamos a formar dos equipos y será un buen espectáculo”, expresó el estratega.

El técnico argentino comentó que desconoce los motivos específicos por los que Guadalajara decidió no ceder a sus futbolistas y señaló que corresponde a cada institución evaluar el estado físico de sus planteles. Incluso puso como ejemplo el caso de Kevin Castañeda, quien quedó fuera por una molestia en la rodilla.

“Yo no tengo una respuesta porque cada equipo conoce su día a día, su intimidad. Hay jugadores como (Kevin) Castañeda, que llegó ayer con un problema en la rodilla y no va a poder jugar, y seguramente otros jugadores estarán con lo justo físicamente. Creo que esa pregunta se la tendrían que hacer al interior de Chivas”, añadió.

A pesar de las ausencias, Mohamed se mostró confiado en el nivel del grupo que tendrá a su disposición y aseguró que la Liga MX cuenta con el talento suficiente para protagonizar un duelo competitivo frente a las figuras de la MLS. El All-Star Game se disputará este miércoles en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

“Yo lo veo como un show. Vine a disfrutar, a estar relajado totalmente”, aseguró el técnico argentino. “Es un espectáculo para la gente que lo quiere ver… Hay muchos enfrentamientos y este es uno más de esos, ¿no? En donde sí es un partido festivo, pero al fin de cuentas cuando rueda el balón todos queremos ganar”.

Mohamed rompe el silencio sobre ser el sucesor de Scaloni en Argentina

Finalmente, Mohamed fue cuestionado sobre la posibilidad de dirigir a la selección de Argentina en caso de que Lionel Scaloni decida no continuar al frente de la Albiceleste. El entrenador del Toluca evitó hablar sobre una eventual llegada al banquillo argentino y respaldó la continuidad del actual campeón del mundo. “Esperamos que siga, que siga por cuatro años más, es lo mejor que le puede pasar a la selección. Ojalá que se siga apostando por la continuidad, eso es lo más importante. Todos estamos confiados en que así será”, declaró Mohamed, quien destacó la importancia de mantener un proyecto estable después de los éxitos conseguidos por Scaloni.

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