Liga MX rescata dos retos, pero la MLS gana el Skills Challenge 2026

La Liga MX consiguió dos triunfos específicos gracias a Javier Ruiz y el equipo de relevos. Las actividades continuarán este miércoles con el esperado Juego de Estrellas entre ambas ligas en el Bank of America Stadium.

Culminó el primer día de actividades del All Star Game | Imago7

La Liga MX cerró con dos victorias en el MLS All-Star Skills Challenge 2026, aunque no fueron suficientes para quedarse con el triunfo general frente a la Major League Soccer. El representativo mexicano se impuso en el Crossbar Challenge, gracias al jugador de Necaxa, Javier Ruiz, y también conquistó el Relay Challenge, una prueba por equipos que debutó en esta edición.

Ruiz le dio a la Liga MX su primer triunfo de la jornada al imponerse en el reto de pegarle al travesaño. El futbolista de Necaxa superó en la final al estadounidense Zavier Gozo, del Real Salt Lake, para mantener con vida al conjunto mexicano dentro de la competencia.

La segunda victoria llegó en el Relay Challenge, donde el equipo de la Liga MX completó el recorrido en 1:34, el mejor registro de la noche. La prueba combinó ejercicios de disparo, pases, precisión y definición, convirtiéndose en el cierre de la jornada previa al Juego de Estrellas.

The first-ever relay challenge DELIVERED. 🍿



With a faster time, Liga MX take the Relay Challenge pres. by @ATT. pic.twitter.com/3Mzo7l6BQW — Major League Soccer (@MLS) July 29, 2026

Sin embargo, la MLS aseguró el triunfo global al quedarse con tres de los cinco desafíos disputados en el Truist Field de Charlotte. Thomas Müller abrió la actividad al conquistar el Shooting Challenge, luego de sumar 79 puntos y establecer una nueva marca en la prueba. Aunque Evander igualó posteriormente esa cifra con 79 unidades, el alemán conservó la victoria por haber alcanzado el registro primero.

En el Goalie Challenge, el canadiense Maxime Crépeau, del Orlando City, se llevó el primer lugar tras superar al joven Pedro Cruz en la final. Antes de concluir esa competencia, el evento tuvo que detenerse durante varios minutos debido a una amenaza de tormenta eléctrica que obligó a suspender temporalmente las actividades.

THOMAS MÜLLER: THE NEW SHOOTING CHALLENGE KING. 👑



A record-setting run in the MLS All-Star Shooting Challenge pres. by @ATT! pic.twitter.com/lLd8AtUdt1 — Major League Soccer (@MLS) July 28, 2026

Después de que las condiciones climáticas permitieron reanudar la jornada, Tim Ream, jugador del Charlotte FC, se quedó con el Passing Challenge al imponerse en la final a Carles Gil. Con ese resultado, la MLS aseguró su tercer triunfo de la noche y selló la victoria en el marcador general del Skills Challenge.

La actividad del All-Star Week continuará este miércoles con el Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX, que se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte. Ambos representativos buscarán trasladar la rivalidad de las pruebas de habilidades al partido principal de la semana.

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