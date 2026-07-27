Liga MX vs MLS en vivo: fecha, horario, boletos y dónde ver el All-Star Game 2026

La Liga MX busca equilibrar el historial ante la MLS en Charlotte, en una nueva edición del Juego de Estrellas con figuras de ambos campeonatos

MLS All-Star Game 2026, en vivo | Claro Sports

La rivalidad entre la Liga MX y la Major League Soccer volverá a escena este miércoles 29 de julio con una nueva edición del MLS All-Star Game 2026. El Bank of America Stadium de Charlotte será el escenario del quinto enfrentamiento bajo el formato que reúne a las figuras de ambos campeonatos, apenas unos días después de la conclusión del Mundial 2026.

El encuentro se ha convertido en uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico de Norteamérica. Además de enfrentar a algunas de las principales estrellas de la región, sirve como antesala de la Leagues Cup y como una vitrina para medir el momento deportivo de ambas ligas.

La MLS llega con ventaja en el historial reciente, mientras que la Liga MX intentará repetir el triunfo conseguido en 2024. Antonio Mohamed dirigirá al representativo mexicano, mientras que Dean Smith estará al frente del equipo de la MLS en una edición que también contará con el tradicional Skills Challenge un día antes del partido.

Liga MX vs MLS en vivo: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es el All-Star Game 2026?

El MLS All-Star Game 2026 se disputará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, casa del Charlotte FC de la MLS y de los Carolina Panthers de la NFL. Será la primera vez que la ciudad albergue el evento.

El partido comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos, lo que equivale a las 18:00 horas del centro de México. Un día antes, el martes 28 de julio, se celebrará el tradicional MLS All-Star Skills Challenge, donde jugadores de ambas ligas competirán en pruebas de habilidad y precisión.

En el historial bajo el formato Liga MX vs MLS, el conjunto estadounidense suma tres victorias por una del combinado mexicano, por lo que el equipo dirigido por Antonio Mohamed intentará reducir la diferencia en Charlotte.

Plantillas de la Liga MX y la MLS para el All-Star Game 2026

La Liga MX llega con una convocatoria integrada por futbolistas elegidos entre los ganadores y nominados al Balón de Oro, además de las selecciones realizadas por Antonio Mohamed y el comisionado Mikel Arriola. Entre las ausencias más importantes destaca la de varios jugadores de Chivas, ya que el Guadalajara decidió priorizar el inicio del Apertura 2026 y no prestar a algunos de sus titulares por la cercanía con su partido de liga.

Porteros : Carlos Acevedo (Santos), Carlos Moreno (Pachuca).

: Carlos Acevedo (Santos), Carlos Moreno (Pachuca). Defensores : Omar Campos (Cruz Azul), Willer Ditta (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Garza (Tigres), Bruno Méndez (Toluca), Federico Pereira (Toluca), Luis Gabriel Rey (Chivas), Israel Reyes (América), Nathan Silva (Pumas).

: Omar Campos (Cruz Azul), Willer Ditta (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Jesús Garza (Tigres), Bruno Méndez (Toluca), Federico Pereira (Toluca), Luis Gabriel Rey (Chivas), Israel Reyes (América), Nathan Silva (Pumas). Mediocampistas : Juan Brunetta (Tigres), Iker Fimbres (Monterrey), Fernando Gorriarán (Tigres), Erik Lira (Cruz Azul), Elías Montiel (Pachuca), José Paradela (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Franco Romero (Toluca), Javier Ruiz (Necaxa).

: Juan Brunetta (Tigres), Iker Fimbres (Monterrey), Fernando Gorriarán (Tigres), Erik Lira (Cruz Azul), Elías Montiel (Pachuca), José Paradela (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Franco Romero (Toluca), Javier Ruiz (Necaxa). Delanteros: Kevin Castañeda (Chivas), Alexei Domínguez (Pachuca), Salomón Rondón (Pachuca), Robert Morales (Pumas).

La escuadra de la MLS será dirigida por Dean Smith, entrenador del Charlotte FC, y reúne a 29 futbolistas de 18 clubes distintos. La plantilla combina referentes de la liga con figuras de talla internacional que llegaron recientemente al campeonato, como Son Heung-min y Thomas Müller, además de nombres consolidados como Carles Gil, Hany Mukhtar, Tim Ream y Evander.

Las ausencias más importantes son las de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes quedaron fuera de la convocatoria al cumplir el periodo obligatorio de 21 días de descanso tras disputar la final del Mundial 2026 con Argentina.

Porteros : Maxime Crépeau (Orlando City), Matt Freese (New York City FC), Brian Schwake (Nashville SC).

: Maxime Crépeau (Orlando City), Matt Freese (New York City FC), Brian Schwake (Nashville SC). Defensores : Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders), Tim Ream (Charlotte FC).

: Max Arfsten (Columbus Crew), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Richie Laryea (Toronto FC), Anthony Markanich (Minnesota United), Steven Moreira (Columbus Crew), Daniel Munie (San Jose Earthquakes), Andy Najar (Nashville SC), Jackson Ragen (Seattle Sounders), Tim Ream (Charlotte FC). Mediocampistas : Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Pep Biel (Charlotte FC), Yannick Bright (Inter Miami), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Ashley Westwood (Charlotte FC).

: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Pep Biel (Charlotte FC), Yannick Bright (Inter Miami), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Evander (FC Cincinnati), Carles Gil (New England Revolution), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Ashley Westwood (Charlotte FC). Delanteros: Anders Dreyer (San Diego FC), Guilherme (Houston Dynamo), Julian Hall (New York Red Bulls), Son Heung-min (LAFC), Petar Musa (FC Dallas), Sam Surridge (Nashville SC), Philip Zinckernagel (Chicago Fire).

All-Star Game 2026: ¿Dónde ver en vivo el partido entre la Liga MX y la MLS?

El partido podrá verse a nivel mundial mediante el MLS Season Pass de Apple TV, servicio que desde la temporada 2026 está incluido dentro de la suscripción básica de Apple TV, sin necesidad de adquirir un pase adicional.

La cobertura previa comenzará alrededor de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) con el programa MLS 360, mientras que la transmisión del encuentro iniciará minutos antes del silbatazo inicial desde Charlotte. Además del partido, Apple TV también ofrecerá el MLS All-Star Skills Challenge, que se disputará el martes 28 de julio.

Boletos para All-Star Game 2026: precios y dónde comprar

Los boletos para el MLS All-Star Game 2026 se venden de manera independiente a los del Skills Challenge. Quienes deseen asistir a ambos eventos deberán adquirir entradas por separado. Las localidades pueden conseguirse a través de Ticketmaster, además de plataformas autorizadas de reventa como StubHub, SeatPick, TickPick y Gametime. Los precios aproximados son los siguientes:

Anillo superior y cabeceras : desde 55 hasta 68 dólares.

: desde 55 hasta 68 dólares. Nivel intermedio : entre 96 y 188 dólares.

: entre 96 y 188 dólares. Nivel inferior : desde 185 dólares.

: desde 185 dólares. Experiencias VIP y Hospitality: desde 753 dólares.

Debido a la alta demanda prevista para el evento, la organización recomienda llegar al estadio con al menos dos horas de anticipación y planificar previamente el transporte o el estacionamiento para facilitar el acceso al recinto.

Te puede interesar