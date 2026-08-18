Formó a McKennie, Pepi y Richards: el argentino que impulsó el fútbol estadounidense

Fue pieza clave en la academia de FC Dallas y participó en la formación de varias figuras que después llegaron al USMNT

El argentino detrás de varias figuras de Estados Unidos. Imago 7

El argentino José María Bazán aparece como una de las figuras menos visibles, pero importantes, en el crecimiento del fútbol juvenil de Estados Unidos. Con casi 25 años de experiencia en detección y formación de talento, trabajó junto a Óscar Pareja en la academia de FC Dallas, donde impulsaron un modelo que combinó entrenamiento de alto rendimiento con exigencia académica y que ayudó a desarrollar futbolistas como Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards y Ricardo Pepi.

Su experiencia no se limita al fútbol estadounidense, ya que también ha trabajado con selecciones juveniles y procesos internacionales. Ese recorrido lo mantiene bien valorado dentro del desarrollo formativo y ahora incluso aparece relacionado con una posible llegada al cuerpo técnico de la selección de Colombia, después de la salida de Luis Amaranto Perea. LEE LA NOTA COMPLETA

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