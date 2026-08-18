Necaxa vs León en vivo: La Fiera tiene un buen arranque
No te pierdas todas las acciones de este partido desde la cancha del Estadio Victoria
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Los momios de Caliente.mx muestran un escenario sin un favorito entre Necaxa y León. La victoria de Necaxa aparece en +156, el empate en +260 y el triunfo de León también en +156. En los momios mejorados, los dos equipos aparecen en +164, mientras el empate se encuentra en +270.
Antecedentes Necaxa vs León, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
El historial reciente favorece a León. En el Clausura 2026, la Fiera derrotó 2-1 a Necaxa con goles de Juan Domínguez y Díber Cambindo, mientras Agustín Oliveros marcó para los Rayos. En el Apertura 2025, León también ganó en Aguascalientes, aquella vez por 1-0. Necaxa consiguió su victoria más reciente frente a los Esmeraldas en marzo de 2025 por marcador de 2-1.
Si se toman los últimos cinco enfrentamientos de Liga MX antes del partido de este lunes, los resultados son: León 2-1 Necaxa, Necaxa 0-1 León, Necaxa 2-1 León, León 1-1 Necaxa y Necaxa 1-2 León. El balance de ese periodo es de tres triunfos para la Fiera, uno para los Rayos y un empate.
Alineaciones Necaxa vs León, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Todo está listo para el duelo de esta noche, donde los dos entrenadores echarán mano de los mejores hombres que tengan disponibles en busca de los tres puntos.
Necaxa: Luis Jiménez, Raúl Martínez, Alexis Peña, Francisco Méndez, Emilio Martínez, Carlos Vargas, Danny Leyva, Lorenzo Faravelli, Ricardo Monreal, Juan Valencia y Javier Ruiz.
León: Óscar García, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Rodríguez, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Daniel Arcila, Jordi Cortizo y Diber Cambindo.
¿A qué hora juega Necaxa vs León y dónde ver hoy 17 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
El Necaxa vs León se disputa este lunes 17 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes. El partido podrá verse por FOX en televisión de paga y FOX One vía streaming, mientras que en Claro Sports te llevamos el minuto a minuto y toda la cobertura.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todos ustedes bienvenidos al partido entre Necaxa y León de este lunes 17 de agosto por la noche, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Estadio Victoria recibe un duelo entre dos clubes que regresan al torneo mexicano después de su participación en la Leagues Cup y que llegan separados por tres puntos en la clasificación. Los Rayos tienen seis unidades después de tres fechas en el lugar 10 de la tabla, mientras que la Fiera suma tres en el 14.
El equipo de Martín Varini comenzó el Apertura con triunfos 2-1 sobre Atlante y Monterrey, pero perdió 3-1 ante Toluca en la jornada 3. Su paso por la Leagues Cup terminó en la primera fase después de derrotas contra Chicago Fire y Philadelphia Union, además de un triunfo 2-1 sobre New York City FC en su último compromiso.
León presenta un escenario distinto. En Liga MX perdió contra Atlas y Tijuana antes de superar 1-0 a Pachuca, resultado que le permitió conseguir sus primeros tres puntos del campeonato. En la Leagues Cup derrotó a Nashville, Orlando City e Inter Miami, por lo que llega al Estadio Victoria con cuatro triunfos consecutivos entre ambas competencias. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.