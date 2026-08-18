Necaxa vs León en vivo: La Fiera tiene un buen arranque

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todos ustedes bienvenidos al partido entre Necaxa y León de este lunes 17 de agosto por la noche, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El Estadio Victoria recibe un duelo entre dos clubes que regresan al torneo mexicano después de su participación en la Leagues Cup y que llegan separados por tres puntos en la clasificación. Los Rayos tienen seis unidades después de tres fechas en el lugar 10 de la tabla, mientras que la Fiera suma tres en el 14.

El equipo de Martín Varini comenzó el Apertura con triunfos 2-1 sobre Atlante y Monterrey, pero perdió 3-1 ante Toluca en la jornada 3. Su paso por la Leagues Cup terminó en la primera fase después de derrotas contra Chicago Fire y Philadelphia Union, además de un triunfo 2-1 sobre New York City FC en su último compromiso.

León presenta un escenario distinto. En Liga MX perdió contra Atlas y Tijuana antes de superar 1-0 a Pachuca, resultado que le permitió conseguir sus primeros tres puntos del campeonato. En la Leagues Cup derrotó a Nashville, Orlando City e Inter Miami, por lo que llega al Estadio Victoria con cuatro triunfos consecutivos entre ambas competencias. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.