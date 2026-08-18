Barros Schelotto cierra la puerta a Tigres: el argentino descarta dejar a Vélez

Desmintió los rumores de su salida de Vélez Sarsfield hacia Tigres mientras el club mexicano se encuentra en la etapa final para anunciar a su nuevo director técnico

Barros Schelotto apaga los rumores sobre Tigres. JUAN MABROMATA / AFP

Guillermo Barros Schelotto fue tajante sobre las versiones que lo vinculaban con los Tigres de la UANL de la Liga MX. Después del empate 1-1 de Vélez ante Defensa y Justicia, el entrenador argentino descartó cualquier posibilidad de dejar al Fortín para asumir en el conjunto regiomontano y puso fin, al menos públicamente, a uno de los rumores que habían tomado fuerza desde México durante los últimos días.

“No tengo nada que aclarar, es un tema totalmente terminado”, respondió Barros Schelotto cuando fue consultado por el supuesto interés de Tigres. La frase llevó tranquilidad al entorno de Vélez, donde existía preocupación por la posibilidad de perder al cuerpo técnico en plena competencia, en medio de un periodo en el que el plantel también ha sufrido movimientos importantes.

🚨"No tengo nada que aclarar, es un tema terminado". Guillermo Barros Schelotto sobre el interés de Tigres 🇲🇽 en contratarlo. pic.twitter.com/EMMfnmbayU — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 18, 2026

La continuidad de Barros Schelotto aparece como un punto de estabilidad para un equipo que todavía intenta encontrar regularidad. El empate ante Defensa y Justicia hizo que el Fortín perdiera la cima de su grupo y también la posibilidad de alcanzar el primer lugar de la Tabla Anual, por lo que los próximos compromisos adquirirán todavía mayor importancia. El Mellizo mantiene contrato con el Fortín hasta diciembre. Con ese escenario, la lista de candidatos para asumir el banquillo universitario se reduciría al colombiano Juan Carlos Osorio y Óscar Pareja.

Tigres ultima detalles para anunciar a su nuevo técnico y definir otro refuerzo

Tigres está cerca de poner fin a la incertidumbre en su dirección técnica. Después de más de dos semanas de búsqueda y tras un inicio de semestre marcado por los malos resultados y la eliminación de la Leagues Cup 2026, la directiva auriazul se encuentra en la etapa final para cerrar al entrenador que tomará al equipo por el resto del Apertura 2026. Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo del club, aseguró que el proceso se ha llevado con calma para elegir la mejor alternativa.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario sin precipitarnos para poder decidir y elegir la mejor opción. Ahorita nos encontramos en los últimos detalles. Espero que pronto les podamos anunciar quién va a ser el nuevo entrenador”, explicó Torrado, quien evitó revelar los nombres que permanecen en negociación para no afectar las conversaciones. Entre los candidatos que han sido relacionados con el banquillo aparecen Juan Carlos Osorio y Óscar Pareja.

La llegada del nuevo técnico también tendrá impacto directo en el mercado de fichajes. Tigres contempla incorporar a un delantero, pero la directiva decidió esperar para que el próximo entrenador participe en la elección final. “Es importante que el entrenador sepa cuáles son estos nombres, que nos los pueda palomear y que podamos finalizar estas negociaciones”, señaló Torrado, dejando claro que el anuncio del estratega será el paso previo para cerrar el siguiente movimiento del club.

MÁS INFORMACIÓN: Tigres está cerca de fichar a su nuevo entrenador

No hay que olvidar que con lo ocurrido, está más que claro que Hernán Elizondo será el encargado de dirigir ante Atlante en el Volcán, esto el próximo viernes por Liga MX.

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