Selección mexicana femenil de flag football es recibida con el Cielito Lindo: “El pase a LA28 nos sabe bien”

Familiares, amigos y aficionados recibieron al equipo nacional tras su regreso de Alemania, donde aseguró su clasificación olímpica

Aficionados recibieron a la selección mexicana femenil de flag football | CONADE

La selección mexicana femenil de flag football tuvo un recibimiento especial a su llegada a la Ciudad de México. Entre las notas de ‘Cielito lindo’, gritos de “¡Sí se pudo!”, pancartas y abrazos de familiares, amigos y aficionados, las jugadoras regresaron al país después de conquistar la medalla de bronce en el Mundial de Alemania y asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El resultado representa un paso importante para un equipo que ahora tiene como siguiente objetivo llegar todavía más fuerte a la primera aparición olímpica de su disciplina. México estará en LA28 y buscará competir por la medalla de oro, aunque las integrantes del conjunto nacional reconocen que el crecimiento internacional del flag football obligará a elevar todavía más su nivel.

Silvia Contreras, capitana de la selección, destacó la responsabilidad que representa compartir su experiencia con las nuevas generaciones. “La verdad es que hay una emoción muy grande. Sé que es una gran responsabilidad también el hecho de compartir con las próximas generaciones, de tan cerca, lo que sé. Siempre intento transmitirles todo lo positivo que puede dejar el deporte, como me ha dejado la selección: la resiliencia, el trabajo en equipo y la disciplina, pero sobre todo salir adelante a pesar de las cosas malas”.

La capitana también resaltó que esas enseñanzas van más allá de un campo de juego. “No importa el ámbito, si es el deportivo, el laboral o el escolar; siempre, siempre trabajar en equipo y ayudar a la de al lado”, señaló Contreras después del regreso del equipo mexicano.

México consiguió el bronce, pero para Silvia el resultado más importante fue haber garantizado la presencia nacional en Los Ángeles. “La medalla sabe justo a bronce, no diría que ni a más ni a menos. El pase a LA28 nos sabe bien”, expresó. La capitana reconoció que el desempeño del equipo dejó aspectos por corregir antes de llegar a la máxima cita deportiva.

“Hay que seguir ajustando y seguir poniendo esa vara cada vez más alta, y poder corregir lo que tengamos que corregir para los Juegos. La medalla sabemos lo que representa y, definitivamente, por cómo jugamos, creo que es lo que merecíamos en este torneo en específico. No era por lo que íbamos, pero el pase a los Juegos Olímpicos sí nos supo muy bien”, agregó.

Una de las protagonistas del partido por el bronce fue Tania Rincón, quien participó en la victoria 20-19 sobre Gran Bretaña pese a presentar una lesión en la rodilla derecha. La jugadora deberá someterse a una resonancia magnética para conocer el alcance del problema físico y determinar el proceso de recuperación que deberá seguir.

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“La verdad me sentí muy privilegiada de que las coaches me hayan dado la confianza y la oportunidad. A pesar de mi lesión, yo les dije que estaba lista, que confiaran en mí; lo hicieron y finalmente se logró”, relató la jugadora que porta el número 31 en su jersey.

La selección mexicana varonil también regresó con la mirada puesta en Los Angeles 2028 después de finalizar en la cuarta posición. El equipo todavía deberá buscar su clasificación olímpica y tendrá una nueva oportunidad en el proceso rumbo a LA28. Guillermo Villalobos reconoció que el resultado en Alemania no dejó satisfecho al grupo, aunque valoró la actuación de los jugadores con menor experiencia internacional y destacó que el objetivo ahora será analizar lo ocurrido, corregir los errores y mantener vivo el sueño de participar en el debut olímpico del flag football.

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