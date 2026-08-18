Pachuca vs Puebla en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Los Tuzos del Pachuca y la Franja del Puebla cerrarán este lunes 17 de agosto la jornada 4 del Apertura 2026 en el Estadio Hidalgo, con ambos equipos obligados a sumar después de un inicio irregular en la Liga MX. Los hidalguenses intentarán aprovechar la localía para regresar al triunfo, mientras que los camoteros buscarán mantener distancia respecto a la parte baja de la clasificación.

El conjunto hidalguense llega con tres puntos después de sus primeras tres presentaciones. Pachuca comenzó el campeonato con una victoria sobre Pumas, pero posteriormente perdió frente a Querétaro y León antes de la pausa por la Leagues Cup. Ese balance lo mantiene en el puesto 13 de la tabla general.

Puebla suma cuatro unidades y se encuentra una posición por encima de los Tuzos. Los Camoteros debutaron con triunfo frente a FC Juárez, después cayeron ante Cruz Azul y rescataron un empate contra Guadalajara. El encuentro en Hidalgo representa una oportunidad para cualquiera de los dos de recuperar terreno antes de entrar en la siguiente etapa del calendario.

No te pierdas el duelo entre el Pachuca y el Puebla, dentro de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.