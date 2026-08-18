Pachuca vs Puebla en vivo el partido de la jornada 4 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue cada una de las incidencias del encuentro a realizarse en el Estadio Hidalgo, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
El pronóstico apunta a un encuentro con poca diferencia entre ambos equipos. Pachuca podría tomar la iniciativa por jugar en casa, mientras Puebla intentará administrar momentos sin balón y buscar espacios para atacar.
La tendencia planteada contempla empate, menos de 2.5 goles y anotaciones de ambos equipos. Por el momento que atraviesan los dos clubes, un 1-1 aparece como marcador posible para el cierre de la jornada 4.
Pachuca necesita recuperar puntos después de dos derrotas consecutivas en Liga MX, mientras Puebla intentará mantener el paso que le permitió sumar en dos de sus primeros tres partidos. El duelo en el Hidalgo cerrará una fecha que ya comenzó a mover las posiciones del Apertura 2026.
Antecedentes Pachuca vs Puebla, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Pachuca abrió con una victoria frente a Pumas, pero perdió sus siguientes dos compromisos. Puebla, por su parte, consiguió cuatro puntos en tres jornadas y llega después de empatar con Chivas.
El escenario coloca a los dos equipos en posiciones cercanas dentro de la tabla. Una victoria permitiría a Pachuca alcanzar seis puntos y acercarse a la zona media, mientras que Puebla podría llegar a siete y ganar lugares antes de la jornada 5.
Últimos enfrentamientos directos
Jornada 10 | Pachuca 2-1 Puebla | Clausura 2026
Jornada 10 | Puebla 2-2 Pachuca | Apertura 2025
Jornada 9 | Pachuca 2-1 Puebla | Clausura 2025
Jornada 9 | Puebla 2-3 Pachuca | Apertura 2024
Jornada 9 | Puebla 1-4 Pachuca | Clausura 2024
Alineaciones Pachuca vs Puebla, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio, aunque ambos cuerpos técnicos ya cuentan con una base para encarar el cierre de la jornada. Pachuca podría utilizar a Salomón Rondón como referencia de ataque, acompañado por Oussama Idrissi y Kenedy.
Pachuca: Carlos Moreno; Alan Mozo, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Francisco Venegas; Elías Montiel, Christian Rivera, Kenedy, Adrián Alcaraz, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.
Puebla: Ricardo Gutiérrez; Fernando Monárrez, Juan Pablo Vargas, Facundo Almada, Iker Moreno; Santiago Sanabria, Alejandro Organista, Carlos Baltazar, Kevin Velasco; Emiliano Gómez y Eduardo Mustre.
¿A qué hora juega Pachuca vs Puebla y dónde ver hoy 17 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
El partido entre Pachuca y Puebla se disputará este lunes 17 de agosto de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo, inmueble con capacidad para 25 mil 922 aficionados. La transmisión estará disponible por FOX+ en televisión de paga y FOX One vía streaming.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Los Tuzos del Pachuca y la Franja del Puebla cerrarán este lunes 17 de agosto la jornada 4 del Apertura 2026 en el Estadio Hidalgo, con ambos equipos obligados a sumar después de un inicio irregular en la Liga MX. Los hidalguenses intentarán aprovechar la localía para regresar al triunfo, mientras que los camoteros buscarán mantener distancia respecto a la parte baja de la clasificación.
El conjunto hidalguense llega con tres puntos después de sus primeras tres presentaciones. Pachuca comenzó el campeonato con una victoria sobre Pumas, pero posteriormente perdió frente a Querétaro y León antes de la pausa por la Leagues Cup. Ese balance lo mantiene en el puesto 13 de la tabla general.
Puebla suma cuatro unidades y se encuentra una posición por encima de los Tuzos. Los Camoteros debutaron con triunfo frente a FC Juárez, después cayeron ante Cruz Azul y rescataron un empate contra Guadalajara. El encuentro en Hidalgo representa una oportunidad para cualquiera de los dos de recuperar terreno antes de entrar en la siguiente etapa del calendario.
No te pierdas el duelo entre el Pachuca y el Puebla, dentro de la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.