La separación que no funcionó para Pumas y para Efraín Juárez

Ambos pasaron de pelear un título juntos a vivir una etapa de resultados que vuelve a abrir el debate sobre cuánto se necesitaban mutuamente

Ni el técnico ni el equipo han encontrado el rumbo | Imago7

Han pasado casi tres meses desde que los Pumas de la UNAM y Efraín Juárez separaron sus caminos, y desde entonces, ambos han enfrentado semanas sumamente complicadas. La realidad deportiva para las dos partes no ha sido la esperada, ya que los resultados dentro de la cancha no los han acompañado en sus nuevos proyectos individuales tras su ruptura.

En el caso del equipo universitario, bajo el mando de Esteban Solari en el banquillo, el registro actual es de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Estas cifras reflejan una etapa de irregularidad que ha afectado su desempeño general, marcando un periodo de transición difícil para la escuadra felina.

Las estadísticas de los universitarios muestran una preocupante falta de contundencia, con ocho goles a favor y once en contra entre Liga MX y Leagues Cup, destacando que en los últimos cuatro encuentros solo han logrado anotar un tanto. Además, su participación internacional fue breve, siendo eliminados del torneo binacional prácticamente desde su primer partido, mientras que en el torneo local se sitúan actualmente en la sexta posición con siete puntos.

Por otro lado, la trayectoria de Efraín Juárez en el fútbol europeo tampoco ha tenido el éxito deseado. El estratega mexicano llegó al fútbol de Hungría para dirigir al Györi ETO FC, con la encomienda principal y el sueño de clasificar al equipo a la fase de grupos de la Champions League.

Sin embargo, sus aspiraciones europeas se desvanecieron rápidamente al ser eliminados en la primera ronda de la Champions. Posteriormente, el equipo intentó asegurar un boleto para la Conference League, pero este objetivo también se esfumó tras otra dolorosa eliminación en la tercera ronda; además, en la liga local, Juárez apenas suma una victoria por dos empates.

El contraste es evidente y doloroso para ambas partes, pues tanto los Pumas como Juárez pasaron de estar al borde de un título de liga a sufrir crisis de resultados una vez que sus caminos se separaron. Solo el tiempo y la mejora en los marcadores determinarán quién de los dos necesita más del otro para volver a la senda del triunfo.

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Mientras ellos atraviesan este bache, la Liga MX sigue su curso y, tras la fecha 4, solo el América y los Xolos de Tijuana mantienen la etiqueta de invictos como líderes con diez unidades. El torneo ha arrojado sorpresas adicionales, con el Atlas posicionándose en cuarto lugar con nueve puntos y el Querétaro ocupando sorpresivamente la séptima casilla de la clasificación.

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