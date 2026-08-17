Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Philadelphia Union vs Inter Miami

Las ‘garzas’ viajan para medirse al Union, buscando terminar la racha de tres derrotas consecutivas en esta fecha de mitad de semana de la MLS

Inter Miami vs Philadelphia, ¿cuándo es el partido de Lionel Messi? | Claro Sports

Jornada doble en la Major League Soccer. El Inter Miami de Leo Messi viaja al noreste de los Estados Unidos para medirse al Philadelphia Union este miércoles 19 de agosto, en punto de las 17:30 horas de la CDMX.

Inter Miami llega con tres derrotas al hilo, al perder ante Rayados y León para quedar fuera de la Leagues Cup, en una racha negativa que siguió cuando volvieron a la MLS el pasado fin de semana, en un duelo que cambió por un penalti fallado por Leo.

Hay poco tiempo para trabajar, ya que el calendario le pone un viaje a mitad de semana a visitar al Union, un equipo que viene de ganar 3-2 al New York City FC tras también quedar fuera de la Leagues Cup.

Philadelphia Union vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido de la jornada 21 de la MLS está programado, como toda la fecha, el miércoles 19 de agosto en el Subaru Park de Philadelphia. El silbatazo iniciar será a las 19:30 horas tiempo local, 17:30 de la CDMX. 20:30 de Buenos Aires.

El partido lo puedes seguir a nivel mundial por Apple TV, además de seguir las acciones minuto a minuto online por Claro Sports.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Philadelphia Union?

Inter Miami y Philadelphia Union son dos equipos que llegan tras haber quedado fuera en la Leagues Cup, sumando solo tres puntos en la primera ronda ante los equipos de la Liga MX, pero hay diferencias significativas en cuanto al desempeño en la liga.

Philadelphia, un año después de haber sido el ganador de la Supporters’ Shield, es el tercer peor equipo de la Conferencia Este, resintiendo la salida de jugadores clave como Tai Baribo, Kai Wagner y Jakob Glesnes. El Unión acumula 19 puntos en 19 partidos, con 10 derrotas, pero ganaron sus últimos cuatro partidos en la MLS.

Inter Miami, por su parte, perdió ante León y Rayados para quedarse fuera de la Leagues Cup y volvieron a la MLS con una goleada 4-1 ante el líder, Nashville, que les deja a cinco puntos de distancia.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido Philadelphia Union vs Inter Miami

Pese a la diferencia en la tabla, se espera un partido de pronóstico reservado este miércoles. Philadelphia Union es ligero favorito en los momios de Caliente.mx, consultados el lunes por la tarde, ya que la victoria del local paga +138. El empate está en +295, mientras que la victoria del equipo de Messi pagaría +158.

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