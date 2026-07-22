La MLS pone bajo investigación el fichaje de Casemiro

La liga abrió una investigación tras la llegada del brasileño, ya que LA Galaxy asegura tener sus derechos de descubrimiento y acusa una posible irregularidad en la operación

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El fichaje de Casemiro por Inter Miami ya generó su primera gran polémica. A pesar de que el mediocampista brasileño fue anunciado como nuevo jugador del equipo de Lionel Messi, la Major League Soccer (MLS) abrió una investigación para determinar si el club de Florida incumplió el reglamento durante el proceso de contratación.

De acuerdo con Tom Bogert, la liga revisa una posible violación relacionada con los llamados ‘Discovery Rights‘, un mecanismo exclusivo de la MLS que permite a los clubes reservar prioridad para negociar con futbolistas que militan fuera de la liga. Lee la nota completa AQUÍ.

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