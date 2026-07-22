Rodri se operará de la espalda sin fecha de regreso definida con el Real Madrid atento

El Balón de Oro del Mundial 2026 se operará. Su regreso no tiene fecha y su futuro sigue abierto ante el interés del Real Madrid y su contrato con el City aún sin renovar

El mediocampista estará fuera por tiempo indefinido | Reuters

Rodri Hernández afrontará una nueva pausa después de conquistar el Mundial 2026 con la selección española. El centrocampista del Manchester City se someterá a una operación por una lesión en la espalda y, de acuerdo con información de The Athletic, todavía no existe una fecha definida para su regreso a las canchas.

La intervención estaba contemplada para después de la participación de España en la Copa del Mundo, pero la ausencia de un plazo preciso para su recuperación abre dudas sobre su disponibilidad al comienzo de la temporada 2026-27. La situación también aparece en medio de las conversaciones pendientes sobre su continuidad en Inglaterra y de los reportes que lo colocan entre los objetivos del Real Madrid.

Una operación después de jugar el Mundial con molestias

Los primeros reportes sobre el problema físico de Rodri surgieron durante la fase de grupos del Mundial. Fuentes cercanas al futbolista describieron entonces una pequeña lesión en la espalda que no le impedía entrenar ni disputar partidos con España. Incluso se planteaba una intervención ambulatoria y un periodo de recuperación reducido.

El panorama presentado ahora por The Athletic introduce un elemento diferente: el regreso del mediocampista permanece indefinido y dependerá de su evolución después de la cirugía. Aunque no se ha informado que exista una complicación mayor, el Manchester City deberá esperar el resultado del procedimiento y las evaluaciones posteriores antes de establecer un calendario de reincorporación.

Rodri disputó el torneo pese a las molestias y terminó como la figura de España en el camino hacia el título. El jugador de 30 años fue reconocido como el mejor futbolista del Mundial 2026 después de asumir la capitanía y controlar el mediocampo del conjunto español, que venció a Argentina en la final.

Esta intervención representa otro episodio dentro de un periodo marcado por distintos problemas físicos. Rodri sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en septiembre de 2024 y permaneció fuera durante la mayor parte de aquella temporada. Regresó en mayo de 2025, pero después padeció una lesión muscular durante el Mundial de Clubes.

Pep Guardiola llegó a reconocer en febrero de 2026 que el Manchester City había acelerado su regreso tras la operación de rodilla. El entrenador explicó que el futbolista necesitaba más tiempo para recuperar su condición y que aquella experiencia debía servir para no repetir el mismo procedimiento. Esa situación podría llevar al cuerpo médico a actuar con cautela después de la cirugía de espalda.

La ausencia también afecta la planificación del nuevo técnico, Enzo Maresca. El entrenador italiano inició su etapa en el Manchester City con la posibilidad de no contar durante las primeras semanas con el jugador que organiza la salida del equipo. Los reportes anteriores ya señalaban que Rodri se perdería el comienzo del curso, pero el plazo indefinido amplía la incertidumbre sobre su disponibilidad.

El Real Madrid aparece mientras el City busca renovarlo

El problema físico coincide con un momento decisivo para el futuro contractual de Rodri. Su vínculo con el Manchester City termina en junio de 2027 y la propuesta de renovación que recibió meses atrás todavía no ha sido aceptada. El club inglés busca colocarlo entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla y considera su continuidad una prioridad.

El Real Madrid aparece como posible destino, aunque las versiones sobre el avance de la operación no son coincidentes. El periodista Matteo Moretto informó que Florentino Pérez estaría más abierto a su contratación y que el club blanco habría avanzado en los términos personales con el centrocampista. El siguiente paso sería alcanzar un acuerdo económico con el Manchester City.

Otros reportes sostienen que todavía existen dudas dentro de la directiva madridista. Cadena SER señaló que algunos integrantes del club consideran a Rodri una opción para reforzar el mediocampo, pero hasta ahora no existe confirmación de una oferta formal ni de una negociación cerrada entre las instituciones.

La operación de espalda añade otra variable. El Manchester City tendrá que decidir si mantiene su propuesta de renovación, acepta negociar durante este mercado o permite que Rodri entre en el último año de contrato. Para el Real Madrid, la recuperación del jugador y los resultados de la cirugía podrían influir en el momento de presentar una oferta.

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