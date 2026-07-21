Oficial: Minnesota United se despide fríamente de James Rodríguez

El ’10’ colombiano dejó el club sin pena ni gloria tras firmar por un semestre previo a la Copa del Mundo.

James Rodríguez en la MLS | David Berding/Getty Images/AFP

Sin mucho por destacar. Así se resume el paso de James Rodríguez por la Major League Soccer tras firmar con el Minnesota United. Buscando algo de rodaje, en vísperas de la Copa del Mundo, el ’10’ firmó con los Loons por unos meses y la posibilidad de extender el vínculo.

En medio de lesiones, dificultades con los trámites para el debut y el no estar en la mejor condición física, James no tuvo el protagonismo esperado. Cabe resaltar que llegó después de su paso por León de México. No ha dado en el clavo con un equipo en el que pueda tener estabilidad en el juego a sus 35 años.

Y ese poco rodaje se evidenció en la Copa del Mundo. Previo a la cita orbital, el cafetero solo disputó ocho partidos en total con la escuadra de los Estados Unidos, ejecutando dos asistencias en su cuenta personal. Fueron 274 minutos en total para él, titular en solo tres ocasiones.

El ’10’ llegó entre discusiones al Mundial y no mostró su mejor versión con la Selección Colombia. Indiscutido en la titular para Néstor Lorenzo, evidenció problemas en la intensidad del juego y las lagunas que tanto le costaron al combinado nacional. Era evidente: lejos de ser aquel James bota de oro en 2014.

La despedida a James Rodríguez

Luego de toda la actividad de la Copa del Mundo, el Minnesota United confirmó la salida de James a través de una simple imagen. “Gracias por todo”, fue el trino del equipo en dedicatoria al creativo, quien terminó como agente libre y con su futuro en puntos suspensivos.

Gracias por todos, James pic.twitter.com/e0Wj3Qx7st — Minnesota United FC (@MNUFC) July 21, 2026

El futuro es todo un misterio. James llega en un contexto de fuertes críticas por su papel en la Copa del Mundo, aunque no deja de ser un jugador atractivo en el mercado de pases dada su condición de agente libre. De hecho, sonó hasta la Lazio como interesado en llevárselo en sus filas, aunque no hay nada oficial.

A sus 35 años y en el debate por su continuidad en la Selección Colombia, el ’10’ se ve obligado a buscar un nuevo equipo. No hay algo concreto que se haya ventilado a la luz. Será cuestión de tiempo para saber de su próxima experiencia.

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