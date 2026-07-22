César Montes se aleja de Cruz Azul: la operación se enfría

Las conversaciones entre ambas partes atraviesan una pausa; por ahora no existen avances que anticipen un acuerdo cercano

César Montes se aleja del Cruz Azul y la Liga MX | Imago7

Las conversaciones entre Cruz Azul y César Montes atraviesan una pausa después de que el defensor mexicano apareciera como una de las principales opciones para reforzar al equipo de cara al torneo Apertura. Lo que semanas atrás parecía una posibilidad concreta ha perdido impulso y, por ahora, no existen avances que permitan anticipar un acuerdo cercano.

El nombre del Cachorro ganó fuerza dentro de la directiva cementera por su experiencia en el fútbol europeo, su recorrido con la selección mexicana y su participación en la reciente Copa del Mundo. Además, su capacidad de liderazgo y su conocimiento de la Liga MX lo convertían en un candidato para asumir un papel importante dentro de la línea defensiva.

Cruz Azul buscaba incorporar a un futbolista capaz de ordenar la última zona, asumir responsabilidades y convertirse en una referencia para sus compañeros. Montes reúne varias de esas características, por lo que su posible contratación fue considerada como parte de la renovación defensiva planeada por la institución.

Sin embargo, las negociaciones se encuentran estancadas. Aunque la operación no está completamente descartada, actualmente no existe un diálogo activo entre las partes ni una ruta definida que permita reactivar las conversaciones en el corto plazo. Por ese motivo, la posibilidad de verlo vestido de azul se ha enfriado.

Ante la falta de avances, Montes y su círculo cercano también han comenzado a valorar otras alternativas para definir su futuro. El defensor mantiene abiertas distintas posibilidades durante el mercado de verano, sin depender exclusivamente de una negociación con el conjunto cementero.

A pesar de la pausa, el interés de Cruz Azul permanece. Montes continúa siendo un futbolista altamente valorado por la institución debido a las cualidades que podría aportar dentro y fuera del terreno de juego. Su capacidad para ordenar la línea defensiva, su experiencia internacional y su liderazgo siguen siendo atributos que encajan con el perfil buscado por la directiva.

Por ahora, la historia permanece en suspenso. No se trata de una negociación rota, sino de una operación que ha perdido ritmo y cuya reactivación dependerá de que las condiciones vuelvan a alinearse en las próximas semanas.

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