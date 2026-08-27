Inicia la fiesta por el maratón de la CDMX Telcel 2026

Javier Peralta, director del Instituto del Deporte de la CDMX mencionó que abrieron un bono especial para reconocer a los corredores mexicanos

Esta es la medalla del Maratón CDMX Telcel | Imago7

Algunos de los 30 mil corredores que participarán el próximo domingo en el maratón de la CDMX Telcel 2026 ya comenzaron a recoger su número oficial, chip y paquete en el WTC para ser partícipes de la edición 43 de esta gran fiesta que tendrá bonos especiales desde los 50 mil hasta los 30 mil pesos a los tres primeros mexicanos que crucen la meta.

“Necesitamos el reconocimiento a nuestros corredores mexicanos y para ello abrimos un bono especial, entonces se habrán dado cuenta la convocatoria ahí esta característica, un bono especial para todos aquellos mexicanos hay que reconocer su esfuerzo y trabajo”, dijo Javier Peralta, director del Instituto del Deporte de la CDMX.

Para esta edición, se espera la participación de hasta 20 atletas élite en el certamen en los más de 42 km de recorrido y dentro de las novedades es que por primera ocasión la meta será en el asta bandera del zócalo capitalino.

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“Sí anteriormente, llegábamos por 20 de noviembre, dábamos vueltas en Palacio Nacional. Entonces ya no. Entonces ahorita estamos viendo justo en entrar el acceso en el asta, en la plancha del Zócalo. Venimos ahorita de un recorrido y es impresionante, o sea, ya me imagino la gente, la emoción de llegar con la plancha y que te recibe el asta bandera, entonces creemos que va a ser un muy buen aliciente para las personas”, explicó.

Durante tres días se realizará la Expo maratón en donde además de entregarles el kit de corredor, también habrá la venta de productos relacionados al running, además de activaciones para impulsar a más personas a mantenerse activos y sanos por medio del deporte.

“Una cuestión importante en la que hacemos ante el World Athletics, ahora con la llegada del nuevo presidente de la Federación que hemos recibido todo el respaldo. Estamos trabajando para seguir manteniendo la etiqueta oro que nos requiere como un cierto nivel de calidad en nuestra maratón. Hoy lo comentábamos en un gabinete también de importancia y bueno, estamos trabajando sobre ello para dar a los corredores la mejor experiencia como la van a tener”, explicó.

El Comité Organizador ya se está preparando para el certamen de 2027 con novedades para seguir trayendo a corredores de más países a los 36 que actualmente habrá en esta edición.

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