Llaneros vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 7

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Llaneros y Millonarios por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

Llaneros vs Millonarios, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Llaneros vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy 27 de agosto de 2026?

El partido válido por la séptima jornada del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano entre el equipo de ‘La Media Colombia’ y los ‘Embajadores’, dará inicio a partir de las 6:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:10 de la tarde.

Alineaciones Llaneros y Millonarios: así salen a la fecha 7 de la Liga Betplay 2026 II

Llaneros: Roameth Romaña; Daniel Quiñones, Francisco Meza, Howell Mena, Jhojan Escobar; Neider Ospina, Juan Castilla, Jhon Vásquez; Luis Miranda, Yorleys Mena y Frank Castañeda. DT: José Luis García.

Roameth Romaña; Daniel Quiñones, Francisco Meza, Howell Mena, Jhojan Escobar; Neider Ospina, Juan Castilla, Jhon Vásquez; Luis Miranda, Yorleys Mena y Frank Castañeda. José Luis García. Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Danovis Banguero, Stiven Barreiro, Jhomier Guerrero, Sebastián Valencia; Leonai Souza, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Daniel Ruiz. DT: Fabián Bustos.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 7 de Liga BetPlay 2026?

El favoritismo es claro en esta contienda. Las plataformas le han dado a Millonarios la primera opción para llevarse los tres puntos del partido ante Llaneros. Factores como su historia, grandeza, hinchada y no derrotas hace más de un mes, lo ponen como el principal favorito.

Por su parte, Llaneros no será un hueso fácil de roer. Los dirigidos por el profesor José Luis García marchan segundos en la tabla de posiciones y aún no registran derrotas en el 2026-II.

Te puede interesar: