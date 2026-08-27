Conference League 2026: fecha, hora, y dónde ver en vivo el sorteo de la Fase de Liga

Este viernes 28 de agosto podrás seguir el sorteo por la multiplataforma de Claro Sports

Sorteo Conference League 2026: ¿Cuándo es, cómo funciona y equipos? | Claro Sports

La sexta temporada de la UEFA Conference League comienza a tomar forma. Tras una larga fase previa, conocemos ya a los 36 equipos que disputarán el torneo continental.

La fase de liga iniciará hasta el mes de octubre, pero este viernes es el sorteo, donde cada uno de los clubes conocerá a sus rivales de la primera ronda. Te contamos todo lo que necesitas sber.

¿Cuándo y a qué hora es el Sorteo de la Conference League 2026- 2027?

La UEFA Conference League y la Europa League harán su sorteo de la fase de liga el mismo día. Se realizará el viernes 28 de agosto, en punto de las 05:00 a.m., tiempo del centro de México y Centroamérica.

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Sorteo de la Conference League 2026: ¿Dónde verlo en vivo desde México?

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Conference League lo puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

Conference League 2026: equipos clasificados y bombos

Tras los partidos de vuelta del Playoff, ya conocemos a los 36 equipos que jugarán la Conference League esta temporada. Contrario a la Champions y la Europa League, son seis bombos y en el sorteo la computadora asignará un rival de cada urna para la primera ronda.

Bombo 1 : Atalanta, Braga, Ajax, Friburgo, Monaco, Copenhague.

: Atalanta, Braga, Ajax, Friburgo, Monaco, Copenhague. Bombo 2 : Midtjylland, Estrella Roja, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton.

: Midtjylland, Estrella Roja, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton. Bombo 3 : Lugano, Getafe, Kups, Twente, Lincoln Red Imps, Borac Banja Luka.

: Lugano, Getafe, Kups, Twente, Lincoln Red Imps, Borac Banja Luka. Bombo 4 : Sint-Truiden, Brann, Hearts, Kairat, Trabzonspor, Craiova.

: Sint-Truiden, Brann, Hearts, Kairat, Trabzonspor, Craiova. Bombo 5 : Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjaelland, AGF, Inter d’Escaldes.

: Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjaelland, AGF, Inter d’Escaldes. Bombo 6: Thun, CSKA Sofía, Kauno Zalgiris, Mjallby, Iberia 1999, Egnatia.

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Conference League 2026-2027: fechas clave del torneo

Tras el sorteo de los rivales que se realizará el 28 de agosto, tendremos que esperar mes y medio para que inicie la fase de liga, que tendrá su primera fecha el 15 de octubre. La primera ronda terminará en diciembre.

Jornada 1 : 15 de octubre de 2026

: 15 de octubre de 2026 Jornada 2 : 22 de octubre de 2026

: 22 de octubre de 2026 Jornada 3 : 5 de noviembre de 2026

: 5 de noviembre de 2026 Jornada 4 : 26 de noviembre de 2026

: 26 de noviembre de 2026 Jornada 5 : 10 de diciembre de 2026

: 10 de diciembre de 2026 Jornada 6: 17 de diciembre de 2026

El 15 de enero se hará el sorteo del Playoff, dejando a ocho equipos directo en la ronda de los 16 mejores, mientras que el resto comenzarán las eliminatorias a ida y vuelta. Al igual que en anteriores ediciones, ya no hay sorteo previo a cada ronda, por lo que el camino a la final de Estambul queda definido. Estas son las fechas:

Ida Playoff: 18 de febrero de 2027

18 de febrero de 2027 Vuelta Playoff : 25 de febrero de 2027

: 25 de febrero de 2027 Ida octavos : 11 de marzo de 2027

: 11 de marzo de 2027 Vuelta octavos : 18 de marzo de 2027

: 18 de marzo de 2027 Ida cuartos : 8 de abril de 2027

: 8 de abril de 2027 Vuelta octavos : 15 de abril de 2027

: 15 de abril de 2027 Ida semifinales : 29 de abril de 2027

: 29 de abril de 2027 Vuelta semifinales : 6 de mayo de 2027

: 6 de mayo de 2027 Final: 2 de junio de 2027

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