Inter Miami buscaría nuevo entrenador y Kily González aparece como candidato

Inter Miami suma cinco partidos sin ganar y ya tendría conversaciones avanzadas con el argentino para tomar el lugar de Guillermo Hoyos

Kily González sería nuevo entrenador del Inter Miami | Foto por JOSE ALMEIDA / AFP

Inter Miami estaría cerca de realizar un cambio en su dirección técnica después de acumular cinco partidos sin ganar en todas las competencias. Las derrotas ante Nashville y Toronto, además del empate frente a Philadelphia, llevaron a la directiva encabezada por Jorge Mas a evaluar nuevamente el proyecto.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el conjunto de Florida tiene avanzadas las conversaciones con Cristian ‘Kily’ González para asumir el cargo que actualmente ocupa Guillermo Hoyos. El movimiento todavía no ha sido confirmado oficialmente por Inter Miami, pero las negociaciones estarían encaminadas.

Hoyos tomó el puesto como entrenador interino después de la salida de Javier Mascherano y posteriormente permaneció al frente del equipo tras los resultados obtenidos durante la primera parte de la temporada. Sin embargo, el panorama cambió después de los últimos encuentros y la dirigencia habría decidido buscar otra alternativa.

La posible llegada de González representaría el cuarto cambio consecutivo de entrenador argentino en el banquillo de Inter Miami. Además, el exfutbolista mantiene una relación previa con Lionel Messi, un vínculo que se remonta a la selección argentina y a Rosario.

¿Quién es Cristian ‘Kily’ González?

Cristian González nació en Rosario, Argentina, y desarrolló la mayor parte de su carrera como futbolista en Europa. En España pasó por Zaragoza, Celta de Vigo y Valencia, mientras que en Italia defendió durante tres temporadas la camiseta del Inter de Milán.

También fue internacional con Argentina y formó parte de la selección que disputó el Mundial de Corea y Japón 2002. Su carrera como jugador incluyó participaciones en clubes de Argentina y Europa antes de comenzar su etapa como entrenador.

En los banquillos dirigió a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. Su experiencia más reciente fue con Platense, donde permaneció 132 días antes de quedar libre.

González también tiene una relación con Messi fuera del ámbito de clubes. Ambos nacieron en Rosario y coincidieron con la selección argentina durante dos partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Después de que Argentina conquistara el Mundial de Qatar 2022, González recibió a Messi y Ángel Di María cuando regresaron a Rosario. Los tres también coincidieron en el partido de despedida de Maxi Rodríguez.

Inter Miami busca cambiar el rumbo antes de los playoffs

La posible llegada de González se produciría en un momento en el que Inter Miami necesita modificar su dinámica de resultados. El equipo acumula cinco encuentros sin ganar y las derrotas ante Nashville y Toronto se combinaron con el empate frente a Philadelphia en este periodo.

La situación también contrasta con el momento de Lionel Messi. El argentino regresó a la actividad después del fallecimiento de su padre y ha mantenido participación en la producción ofensiva del equipo, aunque Inter Miami no ha conseguido acompañar ese rendimiento con resultados.

La directiva considera que el problema no se limita a una sola posición dentro del campo y busca una modificación desde el banquillo antes del tramo final de la temporada. Guillermo Hoyos había asumido inicialmente como interino después de la renuncia de Mascherano en abril. El club decidió mantenerlo tras los resultados registrados durante las primeras semanas, pero la racha reciente abrió nuevamente la discusión sobre su continuidad.

El equipo tiene previsto enfrentar a Montreal este sábado y el encuentro se presenta como el siguiente compromiso después de la serie de resultados que llevó a la directiva a revisar el proyecto.

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