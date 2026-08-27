Europa League 2026: fecha, hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Fase de Liga

La Europa League definirá los cruces de su Fase de Liga el 28 de agosto en Mónaco, con 36 equipos y transmisión de Claro Sports

Sorteo Europa League, en vivo | Claro Sports

La UEFA Europa League conocerá el camino de sus 36 participantes en la temporada 2026-2027. El sorteo de la Fase de Liga se realizará este viernes 28 de agosto en Mónaco, un día después de que concluyeron las eliminatorias y quedaron definidos los clubes que disputarán el torneo.

Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Olympique de Lyon, Real Sociedad y Olympique de Marsella aparecen entre los equipos con mayor coeficiente. La edición también contará con tres representantes de la Premier League: Crystal Palace, Bournemouth y Sunderland.

España tendrá en competencia a la Real Sociedad y al Celta de Vigo, mientras que México seguirá de cerca al Olympiacos. El conjunto griego contará con el delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González, quien llegó procedente de Chivas para la temporada 2026-2027.

El sorteo mantendrá el formato de una tabla general con 36 clubes. Cada participante enfrentará a ocho rivales distintos, dos de cada bombo, con cuatro encuentros como local y cuatro como visitante. No podrán medirse equipos del mismo país y cada club tendrá como máximo dos adversarios de una misma federación.

¿Cuándo y a qué hora es el Sorteo de la Europa League 2026-2027?

El sorteo de la Fase de Liga de la Europa League se llevará a cabo el viernes 28 de agosto de 2026 a las 05:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. La ceremonia comenzará a las 13:00 horas de Europa central y se celebrará en Mónaco.

La ceremonia será compartida con la UEFA Conference League. Primero se definirán los ocho adversarios de cada equipo de la Europa League y después se realizará el sorteo del tercer torneo continental. La UEFA publicará el calendario con fechas, sedes y horarios a más tardar el domingo 30 de agosto.

Los 36 clubes serán repartidos en cuatro bombos de nueve integrantes, conforme al coeficiente de cada institución. Un sistema automatizado asignará los enfrentamientos y determinará cuáles se jugarán como local o visitante, respetando las restricciones por federación.

Sorteo de la Europa League 2026: ¿Dónde verlo en vivo desde México?

El sorteo se podrá ver en vivo en México y Centroamérica a través de Claro Sports, desde las 05:00 horas de la Ciudad de México. La cobertura incluirá la definición de los cruces de la Europa League y posteriormente los de la Conference League

Europa League 2026: clasificados al momento

Las eliminatorias concluyeron este jueves 27 de agosto. Benfica, Salzburg, Anderlecht, Ferencvaros, Besiktas, Lech Poznan, Jagiellonia, Omonia, Ararat-Armenia, Lillestrom, OFI Crete y Viktoria Plzen consiguieron los últimos boletos procedentes de los playoffs.

Los bombos se establecen de acuerdo con el coeficiente UEFA. La distribución previa al anuncio oficial del organismo, programado para la mañana del sorteo, queda de la siguiente manera:

Bombo 1: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Olympique de Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad y Olympique de Marsella.

Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Olympique de Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad y Olympique de Marsella. Bombo 2: Union Saint-Gilloise, Salzburg, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Ferencvaros y Sturm Graz.

Union Saint-Gilloise, Salzburg, Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Ferencvaros y Sturm Graz. Bombo 3: Anderlecht, Lech Poznan, Jagiellonia Bialystok, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celta de Vigo, Hoffenheim y Besiktas.

Anderlecht, Lech Poznan, Jagiellonia Bialystok, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celta de Vigo, Hoffenheim y Besiktas. Bombo 4: Torreense, NEC Nijmegen, Hapoel Beer Sheva, Ararat-Armenia, Omonia, Lillestrom, OFI Crete, Levski Sofia y Celje.

Cada club tendrá dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, incluido el recipiente en el cual haya sido ubicado. Uno de esos dos encuentros se disputará como local y el otro como visitante, por lo que todos los participantes terminarán la primera fase con ocho partidos.

La tabla será compartida por los 36 equipos. Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados del noveno al vigésimo cuarto puesto jugarán una eliminatoria de playoffs. Los clubes que finalicen entre las posiciones 25 y 36 quedarán fuera de las competiciones europeas.

Europa League 2026-2027: fechas clave del torneo

La Fase de Liga comenzará el miércoles 16 de septiembre y concluirá el 28 de enero de 2027. La primera jornada será la única que se dividirá entre miércoles y jueves, mientras que las siguientes fechas se concentrarán principalmente en jueves. Este es el calendario publicado por la UEFA para la temporada 2026-2027:

Jornada 1: 16 y 17 de septiembre de 2026.

16 y 17 de septiembre de 2026. Jornada 2: 15 de octubre de 2026.

15 de octubre de 2026. Jornada 3: 22 de octubre de 2026.

22 de octubre de 2026. Jornada 4: 5 de noviembre de 2026.

5 de noviembre de 2026. Jornada 5: 26 de noviembre de 2026.

26 de noviembre de 2026. Jornada 6: 10 de diciembre de 2026.

10 de diciembre de 2026. Jornada 7: 21 de enero de 2027.

21 de enero de 2027. Jornada 8: 28 de enero de 2027.

28 de enero de 2027. Playoffs de eliminación: 18 y 25 de febrero de 2027.

18 y 25 de febrero de 2027. Octavos de final: 11 y 18 de marzo de 2027.

11 y 18 de marzo de 2027. Cuartos de final: 8 y 15 de abril de 2027.

8 y 15 de abril de 2027. Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo de 2027.

29 de abril y 6 de mayo de 2027. Final: 26 de mayo de 2027.

La final de la Europa League se disputará el miércoles 26 de mayo de 2027 en el Stadion Frankfurt, Alemania. El campeón obtendrá el trofeo, un lugar en la Fase de Liga de la Champions League 2027-2028 (si no consigue el boleto mediante su torneo local) y el derecho de disputar la Supercopa de Europa.

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