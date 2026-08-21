Más rivales para Messi: la MLS prepara una revolución en playoffs por el título

La MLS estudia una reforma que llevaría la postemporada de 16 a 20 equipos y cambiaría por completo el camino hacia el título

Más rivales para Messi: la MLS estudia ampliar sus playoffs a 20 equipos. Reuters

La MLS analiza una modificación profunda a su formato de playoffs que podría aumentar de 16 a 20 el número de equipos clasificados. La propuesta contempla una tabla general sin división por conferencias, cruces de “doble oportunidad” para los mejores sembrados y más partidos de eliminación directa, con el objetivo de aumentar la tensión competitiva durante la temporada regular.

El nuevo sistema todavía no ha sido aprobado, pero ya se encuentra en estudio y podría modificar el camino de figuras como Lionel Messi e Inter Miami en la postemporada. La idea busca que terminar entre los primeros ocho lugares tenga un premio mayor, mientras los equipos ubicados entre el 9 y el 20 todavía tendrían opciones de avanzar mediante distintas llaves. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR