Lionel Messi podría recibir una sanción tras un polémico cruce con Quinn Sullivan

La acción del argentino sucedió durante el segundo tiempo del partido que el Inter de Miami disputó con el Philadelphia Union y que terminó empatado a dos goles

Messi anotó un gol desde que murió su padre | Reuters

Lionel Messi volvió a ser el centro de atención en el vibrante empate 2-2 entre el Inter Miami y el Philadelphia Union, pero esta vez los reflectores apuntan más allá de su reencuentro con el gol. Una acalorada discusión y un contacto físico con el joven Quinn Sullivan tienen al astro argentino bajo la lupa del Comité Disciplinario de la MLS. Esta acción podría derivar en una sanción significativa para el capitán de las Garzas en esta temporada 2026, poniendo en jaque su participación en los próximos compromisos.

El incidente bajo la lupa

Las alarmas en el entorno del Inter Miami se encendieron durante el segundo tiempo en el Subaru Park, cuando la tensión del partido superó el límite de lo estrictamente futbolístico. Las imágenes de la transmisión captaron el momento exacto en el que Messi se acercó a Quinn Sullivan para recriminarle airadamente una acción previa. Durante el intenso intercambio verbal, se puede apreciar un acercamiento de la cabeza del rosarino hacía el mediocampista del Union, quedando ambos futbolistas frente a frente en un desafío visual que paralizó el encuentro por unos segundos.

Dicha acción pasó desapercibida por el árbitro del encuentro, Filip Dujic, aunque no para las autoridades de la liga donde el Comité Disciplinario de la Major League Soccer podría emprender una sanción de oficio tras revisar detalladamente las grabaciones. De determinarse que el acto constituye una conducta violenta o antideportiva grave, el organismo deberá emitir un veredicto que redefinirá la disponibilidad del campeón del mundo a corto plazo.

Esta acción de Lionel Messi será evaluada por el Comité Disciplinario.



Lo más normal sería que resulte en una sanción económica. La ley permite suspensión de partido.



Sucedió en el segundo tiempo del empate frente a Philadelphia Union.#InterMiamiCF #Messi… — José Armando (@Jarm21) August 20, 2026

Dentro de los pasillos de MLS ya se especula sobre las posibles consecuencias para el máximo ídolo del equipo de Florida. Si bien lo más habitual en este tipo de cruces sin tarjeta roja directa suele ser una fuerte multa económica, el reglamento disciplinario es claro y deja la puerta abierta a una suspensión de al menos un partido. Esta resolución será vital para el cuerpo técnico liderado por Gerardo Martino.

El altercado del ’10’ fue apenas la punta del iceberg de una noche sumamente friccionada y hostil en territorio visitante. El cierre del partido evidenció la frustración de ambos bandos tras un desgaste intenso, culminando en un nuevo conato de bronca que obligó al silbante a tomar medidas drásticas. Como resultado, Yannick Bright por el lado de Miami, y Cavan Sullivan —hermano de Quinn— por el cuadro local, se marcharon expulsados antes del silbatazo final.

Un partido de contrastes

Más allá de la controversia que lo rodea, el desempeño futbolístico de Messi fue notable durante los 90 minutos que disputó. Apenas al minuto 26, el astro coronó una rápida remontada parcial para el Inter Miami al marcar el 2-1 con una excelsa definición de zurda, tras una precisa asistencia de Ian Fray dentro del área. Su presencia ofensiva fue una constante pesadilla para el Union, generando peligro, distribuyendo balones clave a compañeros como Dániel Pintér y provocando amonestaciones en rivales como Kai Wagner.

El desarrollo del duelo había sido cuesta arriba desde el inicio para las Garzas, luego de que Indiana Vassilev adelantara a los locales al minuto 11 aprovechando un centro de Frankie Westfield. Sin embargo, el poderío ofensivo de Miami no tardó en responder al golpe. Diez minutos más tarde, el uruguayo Luis Suárez bajó un balón crucial para asistir a Pintér, quien firmó el empate transitorio y preparó el terreno para que Messi pusiera a su equipo momentáneamente arriba antes del descanso.

El complemento del encuentro trajo consigo la reacción definitiva del cuadro local, que nunca bajó los brazos ante su afición. Al 58′, Neil Pierre conectó un sólido remate de cabeza superando a la zaga visitante para firmar el 2-2 definitivo. El Union incluso acarició la victoria apenas tres minutos después por conducto de Milan Iloski, pero la intervención oportuna del VAR ahogó el grito de gol al detectar un fuera de juego previo.

Con este empate, el Inter Miami alcanzó los 39 puntos en la Conferencia Este, extendiendo a seis su racha de partidos invicto ante Philadelphia (cinco victorias y un empate), pero dejando escapar una inmejorable oportunidad de sumar de a tres tras su reciente caída ante Nashville. Ahora, la mirada de toda la franquicia está puesta en las oficinas disciplinarias de la MLS, a la espera de saber si el astro argentino podrá vestirse de corto cuando reciban al Montreal este sábado en casa.

¿Qué dice el reglamento de la MLS y cuántos partidos de suspensión podría recibir Messi?

Las reglas y directrices de la Major League Soccer (MLS) respecto a las suspensiones y la disciplina de los jugadores se rigen bajo un marco muy estructurado, enfocado en proteger la integridad del juego y la seguridad de los futbolistas. En la MLS, las suspensiones se dividen principalmente en dos vías: las automáticas por tarjetas en el campo y las retroactivas impuestas por el Comité Disciplinario de la MLS.

Este comité está compuesto por cinco miembros (tres exfutbolistas, un exentrenador y un exárbitro) y tiene la facultad de revisar jugadas mediante video para imponer sanciones retroactivas. Sus reglas operan bajo parámetros muy específicos:

Escenario de Juego Regla de la MLS / Acción del Comité El árbitro NO vio la jugada Si el cuerpo arbitral no sancionó una acción en el partido (por ejemplo, una agresión sin balón), el Comité puede actuar de oficio basándose en las grabaciones de video para suspender y multar al jugador. El árbitro vio la jugada pero NO sacó tarjeta roja Si el árbitro central presenció el hecho y decidió no expulsar al jugador (como el caso de Messi con Sullivan), el Comité únicamente intervendrá si considera que la acción amerita una suspensión de al menos dos partidos. El árbitro SÍ sacó tarjeta roja Si el jugador ya fue expulsado, el Comité puede aumentar el castigo estándar de un juego si determina que la conducta fue sumamente violenta o “antideportiva extrema”

*Vía: www.mlssoccer.com

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