¡El templo del fútbol volverá a vibrar! Estadio Maracaná albergará inauguración y final del Mundial Femenil 2027

Brasil recibirá por primera vez el Mundial Femenil, con ocho sedes y el Maracaná como escenario del partido inaugural y la final

El Estadio Maracaná será sede del Mundial Femenil 2027 | Action Images Reuters

Brasil será sede por primera vez de la Copa Mundial Femenil 2027 y ya quedó definido el calendario general del torneo, que reunirá a 32 selecciones entre el 24 de junio y el 25 de julio. La competencia se disputará en ocho estadios y tendrá al Maracaná como escenario del partido inaugural y de la final.

La selección brasileña encabezará el Grupo A y abrirá el torneo el 24 de junio en Río de Janeiro. Después jugará en Sao Paulo y cerrará su fase de grupos en Brasilia el 4 de julio, mientras el resto de los participantes conocerá su ruta una vez que se realice el sorteo previsto para diciembre.

¿Cuáles son las sedes del Mundial Femenil 2027?

El Mundial Femenil 2027 tendrá ocho sedes distribuidas en distintas ciudades de Brasil. El Neo Química Arena será el estadio con más partidos programados, con un total de 10 encuentros. El Maracaná y el Castelão recibirán nueve partidos cada uno, mientras que el Mineirao albergará ocho. El Mané Garrincha, el Beira-Rio, el Arena Pernambuco y el Fonte Nova tendrán siete encuentros cada uno.

Las sedes serán:

Maracaná, Río de Janeiro

Neo Química Arena, São Paulo

Mané Garrincha, Brasilia

Castelão, Fortaleza

Mineirão, Belo Horizonte

Beira-Rio, Porto Alegre

Arena Pernambuco, Recife

Fonte Nova, Salvador

Los octavos de final se jugarán entre el 10 y el 13 de julio. Los cuartos de final se repartirán entre Mineirao, Castelão, Maracaná y Neo Química Arena los días 16 y 17 de julio. Las semifinales se disputarán el 20 de julio en el Neo Química Arena y el 21 de julio en el Maracaná. El partido por el tercer lugar será en São Paulo el 24 de julio.

Estadio Maracaná volverá a ser sede de una final mundialista

El Maracaná volverá a recibir una final de Copa del Mundo el 25 de julio de 2027, cuando se dispute el partido por el título del Mundial Femenil. El estadio fue construido para el Mundial de 1950 y albergó ocho encuentros de aquella edición. Entre ellos estuvo el partido que definió el campeonato entre Brasil y Uruguay, ganado 2-1 por la selección uruguaya.

En 2014, el Maracaná volvió a formar parte de una Copa del Mundo y recibió la final entre Alemania y Argentina. Mario Götze marcó en tiempo extra el gol que le dio el título al conjunto alemán. Ahora, el inmueble será escenario de una final mundialista por tercera ocasión y por primera vez recibirá el partido por el título de una Copa Mundial Femenina. El estadio también cuenta con antecedentes en el fútbol femenil. Fue sede de las finales de los Juegos Panamericanos de Río 2007 y de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

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¿Cuándo se juega el Mundial Femenil 2027 y qué equipos están clasificados?

La Copa Mundial Femenina 2027 se disputará del 24 de junio al 25 de julio en Brasil y contará con 32 selecciones. Hasta ahora, 18 equipos tienen asegurada su participación:

Brasil

Australia

RP China

Japón

RPD de Corea

República de Corea

Filipinas

Argelia

Camerún

Malaui

Marruecos

Argentina

Colombia

Nueva Zelanda

Dinamarca

Francia

Alemania

España

Todavía quedan 14 plazas por definir. Siete corresponderán a UEFA, cuatro a Concacaf y tres saldrán del repechaje intercontinental. La ronda preliminar del repechaje se disputará del 24 de noviembre al 5 de diciembre con Taiwán, Uzbekistán, Sudáfrica, Ghana, Ecuador y Papúa Nueva Guinea. Las dos mejores selecciones avanzarán a una fase final programada del 23 de febrero al 6 de marzo. En esa instancia se incorporarán Venezuela, dos selecciones de Concacaf y un representante de UEFA para definir los últimos tres boletos al Mundial Femenil 2027.

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