Messi no encuentra la mira en los penales

Lionel Messi cuenta con tres penales fallados de forma consecutiva; su última anotación desde los 11 pasos fue el 18 de abril pasado con el Inter Miami

Lionel Messi falla su tercer penal consecutivo | Reuters

Lionel Messi atraviesa una racha poco habitual desde el punto penal. El argentino falló su tercer lanzamiento consecutivo en la derrota 4-1 del Inter Miami ante Nashville, en un partido donde tuvo una oportunidad inmejorable a los 22 minutos. Messi intentó engañar al guardameta Brian Schwake con un amague, pero el portero no cayó en la finta y adivinó el disparo del capitán del conjunto de Florida. El último penal que había convertido en un partido oficial se remonta al 18 de abril, en el triunfo 3-2 sobre Colorado Rapids.

La sequía desde los once pasos también alcanzó su etapa con la selección argentina, ya que falló ante Egipto en los octavos de final y Austria en la fase de grupos del Mundial 2026. Aun así, la estadística mantiene el peso de una trayectoria histórica: Messi ha marcado 116 penales y suma 35 fallos en su carrera, de acuerdo con Transfermarkt. El argentino tendrá poco tiempo para lamentar la nueva falla, pues Inter Miami visitará al Philadelphia Union el próximo miércoles en busca de una reacción tras el duro golpe ante Nashville. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ.

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