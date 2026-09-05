Rodrigo de Paul y el retiro de Lionel Messi: “A disfrutarlo todavía lo que queda”

El mediocampista señaló que la noticia generó emociones entre los jugadores argentinos. También recordó el orgullo de ver la camiseta argentina con el número 10 alrededor del mundo

De Paul asegura que fue un golpe duro la decisión de Lionel | Reuters

Rodrigo de Paul habló sobre el anuncio de Lionel Messi acerca de su retiro de la selección argentina y recordó el recorrido que ambos compartieron con la Albiceleste. El mediocampista reconoció que la noticia generó emociones entre los integrantes del equipo nacional, al tratarse de una decisión que pone cerca del final una etapa en la que Messi fue una de las principales figuras de Argentina.

El futbolista señaló que para los argentinos fue especial ver durante tantos años al número 10 representar al país en distintos escenarios. “Fue muy emotivo para nosotros los argentinos. Vivíamos con mucha ilusión teniéndolo a él dentro de una cancha”, explicó De Paul, quien también destacó lo que significaba encontrar la camiseta argentina en diferentes lugares del mundo.

De Paul recordó que Messi fue una referencia para los aficionados argentinos durante su trayectoria con la selección. “Nos daba mucho orgullo ver la camiseta de Argentina por todas partes del mundo, ¿no? Y que siempre tenían el número 10 atrás”, expresó el mediocampista al hablar de la presencia que tuvo el capitán durante su etapa internacional.

El jugador del Inter Miami también reconoció la aportación de Messi al fútbol argentino y explicó que el anuncio provoca una sensación relacionada con el paso del tiempo. “Creo que hizo un montón por el país y bueno, eso nada, es melancolía sobre todo”, comentó De Paul, quien compartió con el delantero distintas competencias y momentos con la selección.

Rodrigo De Paul habla del retiro de Leo Messi 🐐🇦🇷 de la Selección Argentina.



"Hizo un montón por el país", dice De Paul en entrevista con @soyantosports en #LaPreviaDeMLS. pic.twitter.com/DOaYnBuYYM — MLS Español (@MLSes) September 5, 2026

A nivel personal, De Paul aseguró que disfrutó el camino que recorrió junto a Messi con Argentina. El mediocampista formó parte del grupo que consiguió títulos con la Albiceleste y destacó la posibilidad de haber acompañado al número 10 durante una parte de su carrera internacional. “Particularmente yo he disfrutado mucho de su camino con nuestra selección”, afirmó.

Finalmente, De Paul evitó centrar sus palabras en la despedida y prefirió dejar un mensaje hacia lo que todavía queda por delante para Messi. “Que sea muy feliz. Muchas gracias y bueno, a disfrutarlo todavía lo que queda”, señaló. El mediocampista dejó así su reconocimiento hacia su compañero y la intención de aprovechar los partidos que aún pueda disputar con la camiseta argentina.

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