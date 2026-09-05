Greg Vanney destaca al Chucky Lozano: “Puede marcar la diferencia en el equipo”

Greg Vanney señaló que Chucky Lozano ha respondido desde su llegada y espera que tenga mayor peso en los próximos partidos de LA Galaxy

Greg Vanney alaba al Chucky Lozano |IMAGN IMAGES via Reuters

Hirving ‘Chucky’ Lozano empieza a ganar espacio dentro de LA Galaxy y Greg Vanney considera que el mexicano puede ser una pieza para el cierre de la temporada regular. El atacante viene de marcar su primer gol con el club en la derrota 3-1 frente a San Diego FC y ya suma cuatro apariciones desde su llegada.

Lozano ha sido titular en dos encuentros y en los otros dos ingresó desde el banquillo. Su participación se ha administrado debido a que no disputaba un partido oficial desde noviembre, pero el cuerpo técnico ha incrementado su carga conforme avanza su adaptación al equipo.

“Tenemos jugadores influyentes. Chucky es un jugador muy influyente. Ni siquiera lo mencioné antes, pero ahora luce fantástico y creo que puede marcar una verdadera diferencia para nosotros”, señaló el entrenador en conferencia de prensa.

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El técnico explicó que la prioridad pasa por acelerar la coordinación entre los integrantes del plantel debido al margen reducido que queda en el calendario. LA Galaxy afrontará 11 partidos antes del cierre de la temporada regular y necesita sumar para mantenerse en la pelea por los playoffs.

“Sabemos que tenemos poco tiempo, por eso cada entrenamiento debe ser importante para nosotros; no solo la recuperación, sino también nuestra visión y lo que buscamos hacer. Todos deben entender sus roles rápidamente”, agregó Vanney.

Chucky Lozano, dentro del plan para buscar los playoffs

El entrenador también dejó claro que no pretende que el equipo dependa únicamente de acciones individuales, aunque reconoció que futbolistas como Lozano pueden resolver situaciones puntuales.

“En ciertos momentos, podemos depender del talento individual, porque a veces se gana un partido con una jugada individual. Pero no queremos vivir de eso. Queremos depender del trabajo colectivo y de que todos estén en la misma página”, explicó.

La valoración llega después del primer gol de Lozano con Galaxy, conseguido precisamente ante San Diego FC, el club con el que inició su etapa en la MLS en 2025. Su salida de aquella institución se produjo después de diferencias con el entonces entrenador Mikey Varas, situación que terminó con su separación del plantel.

Ahora, en Los Ángeles, el mexicano ha recibido continuidad y podría volver a aparecer como titular frente a New England Revolution en el Dignity Health Sports Park.

LA Galaxy ocupa actualmente el decimotercer puesto de la Conferencia Oeste con 26 puntos, producto de seis victorias, ocho empates y nueve derrotas. Vanney sabe que el margen es corto y considera que Lozano puede ser una de las piezas que ayuden al equipo a cambiar su posición durante la recta final.

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