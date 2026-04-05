Técnico del Minnesota United, optimista con la recuperación de James Rodríguez

Con goles de Anthony Markanich y Kelvin Yeboah el club volvió a la victoria en MLS después de 3 partidos.

James Rodríguez con Minnesota / Reuters Anne-Marie Sorvin-Imagn Images.

La semana anterior se prendieron alarmas en la Selección Colombia y el Minnesota United, por la salud de James Rodríguez. La Federación confirmó que el mediocampista se encontraba hospitalizado por un cuadro de deshidratación, después de lo que fue su participación en la doble fecha FIFA en la que la ‘Tricolor’ cayó ante Francia y Croacia.

‘The Loons’ se enfrentaron este sábado a Los Ángeles Galaxy en condición de visitante. Con goles de Anthony Markanich y Kelvin Yeboah el equipo volvió a la victoria después de 3 presentaciones sin sumar de a 3 puntos. Encuentro en el que claramente el colombiano no estuvo convocado por sus impases de salud.

Pues bien, después de la victoria el director técnico del Minnesota United, Cameron Knowle, entregó sensaciones del compromiso y además no pudo evadir las preguntas sobre el estado de salud de James Rodríguez, el fichaje rimbombante del club para esta primera parte del 2026, con opción a extensión después del Mundial.

“No ha sido del todo limpia su adaptación”

“Él va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico. Obviamente está en casa, descansando y ha estado afuera unos días. Nuestro cuerpo médico ha estado en contacto constante con él, tenemos médicos en Minnesota evaluándolo e iremos integrándolo en la medida que los médicos lo vean adecuado”, señaló el timonel en rueda de prensa.

“Se perdió la pretemporada, ahora esto, no ha sido del todo limpia su adaptación, pero cuando ves cómo entró en el equipo, su profesionalismo, sus hábitos en el equipo, todo excepcional. Ha mostrado mucha humildad en su manera de unirse al grupo, es querido y respetado entre todos, ha trabajado duro y ojalá pueda estar saludable pronto y lo podamos tener de vuelta con el grupo”, agregó sobre este tema el neozelandés.

Sin certeza del tiempo que estará ausente James Rodríguez de los entrenamientos y posibles convocatorias del Minnesota United, el equipo seguirá con el calendario de la MLS. El próximo sábado 11 de abril jugará nuevamente en condición de visitante ante San Diego F.C. Con el reciente triunfo el club se ubica noveno en playoffs.

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