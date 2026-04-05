¿Luis Romo regresa a la titularidad con Chivas frente a Pumas?

Luis Romo se ha perdido la mitad de los partidos de Chivas en este Clausura 2026, una situación que encendió las alarmas en torno al capitán tapatío

Luis Romo, listo para regresar con las Chivas | Imago7

Tras superar sus molestias físicas que lo han alejado casi mes y medio del equipo rojiblanco, se prevé que este domingo regrese al cuadro titular el capitán de Guadalajara, Luis Romo, para el encuentro de esta noche entre Chivas vs Pumas por la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX de este lunes 5 de abril.

Romo se ha perdido la mitad de los encuentros disputados con el Guadalajara, cuando el torneo pasado fue el jugador de campo en el equipo de Gabriel Milito que más minutos tuvo.

Las lesiones han castigado al de Los Mochis. En el encuentro ante Mazatlán, de la jornada 5, Romo sufrió molestias musculares que lo orillaron a perderse todo el mes de febrero, y reapareció en el duelo ante Toluca, de la Jornada 8.

En ese encuentro ante los Diablos, Romo sufrió una recaída. Tras un mes de ausencia, el capitán de Chivas reaparecerá este domingo en el once titular de Gabriel Milito.

Romo ya estuvo el domingo pasado en el amistoso ante Atlas, en Los Ángeles. Participó 45 minutos sin molestia alguna y parece estar listo para su eventual vuelta al cuadro titular.

Según los últimos reportes, existía la duda sobre si Romo podría figurar en la mitad de la cancha, para ocupar el lugar que dejó vacante con su lesión Omar Govea, o bien que ese sitio sea ocupado por Brian Gutiérrez, quien tampoco ha sido titular recientemente con el Rebaño.

De tal suerte, Romo volvería a la zaga central para conformar la línea de tres, junto a Daniel Aguirre y José Castillo, complementando a Raúl Rangel en el arco, Richard Ledezma como lateral por derecha y con Brian González por izquierda.

Rubén González en el mediocampo estaría complementando la zona de mitad de cancha, si el elegido es Brian Gutiérrez.

Roberto Alvarado detrás de los dos delanteros, Ángel Sepúlveda y Armando González, como eje de ataque.

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