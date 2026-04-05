¡Un grito de vida en el Tartiere! Real Oviedo se aferra a la salvación con triunfo clave ante Sevilla

Con ocho jornadas por disputarse en LaLiga, el Real Oviedo se encuentra a seis puntos de la zona de salvación en una guerra con seis equipos involucrados

Real Oviedo da un paso a la salvación | AFP: José Bretón / NurPhoto

Lo que hace apenas semanas parecía una posibilidad remota hoy comienza a tomar forma concreta: el Real Oviedo se impuso 1-0 al Sevilla en el Estadio Carlos Tartiere. Este resultado no solo mantiene vivas sus aspiraciones de permanencia, sino que también refuerza su ritmo competitivo de cara a las últimas ocho fechas de LaLiga. En el encuentro correspondiente a la jornada 30, disputado este domingo 5 de abril, el conjunto azul encontró en la solidez defensiva y la resistencia sus principales argumentos, desatando la euforia de su afición. El momento decisivo llegó en la recta final, cuando el arquero Aarón Escandell protagonizó una intervención clave para evitar el empate visitante y asegurar tres puntos de enorme valor.

A pesar de la victoria, el equipo dirigido por Guillermo Almada continúa en la última posición de la clasificación con 24 puntos. Sin embargo, la distancia con la zona de salvación es de apenas seis unidades en una lucha que involucra directamente a seis equipos. El Sevilla, por su parte, también forma parte de este grupo comprometido con el descenso. Un gol de Federico Viñas en el minuto 32 fue suficiente para que el Real Oviedo tomara la ventaja y, a partir de ahí, gestionara el partido con inteligencia hasta el pitazo final.

El desarrollo del encuentro evidenció un dominio claro del conjunto azulón, que controló el 72 por ciento de la posesión del balón, fiel al estilo del técnico uruguayo. Aunque el Sevilla intentó reaccionar, nunca logró generar ocasiones verdaderamente claras de gol. Con cinco remates al arco, el equipo carbayón mostró una intención constante de ampliar la ventaja y evitar depender de un resultado ajustado, aunque finalmente el marcador no se movió más.

La última jugada del partido estuvo cerca de cambiar el destino de ambos equipos, pero Aarón Escandell apareció como figura al impedir el empate sevillista. Con este resultado, el Sevilla se queda con 31 puntos, apenas dos por encima de la zona de descenso, mientras que el Real Oviedo aún necesita escalar tres posiciones para salir del fondo de la tabla. Todo se definirá en las últimas ocho jornadas del campeonato, donde cada partido será decisivo. El próximo reto para el conjunto azulón será ante el Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos el 12 de abril, en un duelo que se perfila como una auténtica final.

Resumen Real Oviedo vs Sevilla: resultado, goles y estadísticas¿

¿Dónde ver el Real Oviedo vs Sevilla en vivo? Canales de TV y streaming online Con capacidad para 30 mil 500 aficionados, el Estadio Carlos Tartiere se perfila como el escenario de un duelo cargado de dramatismo, con tintes de auténtica película. El Real Oviedo, colista de LaLiga con 21 puntos, encara el compromiso aferrado a sus últimas opciones matemáticas de salvación, mientras que el Sevilla llega a esta cita del domingo 5 de abril con 31 unidades, apenas dos por encima de la zona de descenso y todavía sin garantizar su permanencia en la máxima categoría. Un partido en el que ambos se juegan más que tres puntos y que podrás seguir con todo detalle a través de nuestro clásico minuto a minuto en Claro Sports. México: Sky Sports Centroamérica: Sky Sports Estados Unidos: ESPN Colombia: ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+ Alineaciones del Real Oviedo vs Sevilla para la jornada 30, al momento El equipo dirigido por Guillermo Almada saltará al campo con un 4-2-3-1, un esquema que prioriza el orden y la ocupación racional de espacios en un contexto de máxima urgencia para el Real Oviedo, que está en la última posición de la tabla. La intención parece clara: sostener la estructura defensiva, evitar desajustes entre líneas y, a partir de ahí, construir ataques más medidos que les permitan competir sin desprotegerse. Más que un planteamiento agresivo desde el inicio, se perfila como una propuesta pragmática, enfocada en no conceder y en recortar gradualmente la distancia con el Levante, su rival directo en la lucha por salir del fondo. En contraste, el Sevilla de Luis García apostará por un 4-3-3 clásico, un sistema que, si bien ofrece amplitud y presencia ofensiva, no ha terminado de traducirse en resultados consistentes. La falta de eficacia en este modelo empieza a generar presión, ya que el equipo se encuentra peligrosamente cerca de los puestos de descenso. Esto obliga a replantear no solo la ejecución táctica, sino también la actitud competitiva, porque seguir sin sumar de a tres podría comprometer seriamente su situación. El duelo, por tanto, no solo enfrenta estilos distintos, sino también dos urgencias que podrían condicionar el desarrollo del partido. Real Oviedo: Aarón Escandell, Javi López, Dani Calvo, Eric Bailly, Nacho Vidal, Nicolás Fonseca, Kwasi Sibo, Thiago Fernandez, Alberto Reina, Ilyas Chaira, Federico Viñas. Sevilla: Odisseas Vlachodimos, Oso, Kike Salas, Tanguy Nianzou, José Ángel Carmona, Djibril Sow, Nemanja Gudelj, Batista Mendy, Ruben Vargas, Akor Adams y Juanlu Sánchez. ¿A qué hora inicia el Real Oviedo vs Sevilla hoy domingo 5 de abril de 2026? El Carlos Tartiere abre sus puertas este domingo 5 de abril para un partido con mucha tensión en la zona baja de LaLiga. El Real Oviedo, colista en su regreso a Primera División, tras más de dos décadas, encara lo que muchos ya consideran una última oportunidad hacia la permanencia. A ocho puntos de la salvación, el conjunto de Guillermo Almada está obligado a ganar si quiere mantener viva la esperanza. Sin embargo, con solo tres victorias en casa, reflejan la magnitud del desafío. Las bajas por lesión tampoco ayudan a un equipo que ha vivido una temporada complicada, pese a destellos competitivos como el triunfo ante el Valencia. Enfrente estará un Sevilla que tampoco llega con margen para el error, aunque su situación es algo menos crítica. Decimoquinto en la tabla y con solo tres puntos de colchón sobre el descenso, el conjunto hispalense inicia una nueva etapa bajo la dirección de Luis García Plaza tras la salida de Matías Almeyda. Los andaluces han sumado 5 de los últimos 15 puntos y necesitan reaccionar para evitar complicaciones mayores, especialmente con rivales directos al acecho. A su favor, el rendimiento como visitante ha sido más sólido que en casa, lo que les da un leve argumento para el optimismo. Con figuras como Akor Adams y Rubén Vargas liderando el ataque, el Sevilla buscará aprovechar la presión del Oviedo y dar un golpe de autoridad en un partido que, más que tres puntos, pone en juego buena parte del futuro inmediato de ambos clubes. México (CDMX): 10:30 horas

Centroamérica: 10:30 horas

Estados Unidos: 12:30 (ET) horas / 09:30 (PT) horas

Colombia: 12:30 horas

Argentina: 13:30 horas ¡Se disputa un juegazo en el Carlos Tartiere! El estadio Carlos Tartiere se prepara para recibir un duelo cargado de tensión y urgencia en la jornada 30 de LaLiga 2026, donde el Real Oviedo se juega prácticamente la vida en Primera División. Ubicado en el último lugar de la tabla con apenas 21 puntos, el conjunto carbayón está obligado a sumar de a tres tras su reciente derrota ante el Levante, en un escenario donde cada partido ya se vive como una auténtica final. Del otro lado aparece un Sevilla que tampoco atraviesa su mejor momento, golpeado por la salida de Matías Almeyda y una caída reciente ante el Valencia. Con 31 unidades y en la posición 15, los andaluces necesitan reaccionar para alejarse de la zona de riesgo. El antecedente favorece claramente a los visitantes, pero el contexto convierte este enfrentamiento en un choque abierto, donde ambos equipos buscarán cambiar su rumbo en la recta final del campeonato.

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