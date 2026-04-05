Isaac del Toro en vivo: horario, recorrido y dónde ver la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026

Isaac del Toro inicia la Vuelta al País Vasco 2026 en Bilbao, con transmisión en vivo de Claro Sports y favoritos de alto nivel en el pelotón

Isaac del Toro, en vivo por Claro Sports

Isaac del Toro inicia su participación en la Itzulia Basque Country 2026. El ciclista mexicano afronta desde este lunes 6 de abril una de las pruebas más exigentes del calendario WorldTour, con una contrarreloj individual de 13,9 kilómetros en Bilbao que marcará las primeras diferencias en la clasificación general. En un recorrido corto pero técnico, la capacidad para gestionar el esfuerzo y limitar pérdidas será clave ante un pelotón con especialistas en este tipo de esfuerzos.

La jornada abre una semana determinante en el norte de España, donde Del Toro buscará consolidarse frente a rivales directos como Juan Ayuso, Primož Roglič y Paul Seixas. Con seis etapas y más de 16 mil metros de desnivel acumulado en el recorrido total, la carrera exige regularidad desde el inicio, por lo que esta primera etapa representa un punto de partida estratégico para definir posiciones y plantear la pelea por la general.

¿A qué hora inicia la carrera de Isaac del Toro en la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026?

La etapa 1 de la Itzulia Basque Country 2026, donde compite Isaac del Toro, podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, cuya transmisión iniciará a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. A partir de ese momento comenzará la cobertura completa de la contrarreloj en Bilbao, en una jornada que marcará las primeras diferencias en la clasificación general. La definición de la etapa está programada alrededor de las 10:00 horas, momento en el que se conocerá al ganador del día.

Ruta, recorrido y lista de salida, por equipos, de la etapa 1

La primera etapa comenzará el lunes 6 de abril, con una contrarreloj individual de 13,9 km en Bilbao, donde los corredores podrán marcar las primeras diferencias en la clasificación general. Aunque la etapa no será decisiva, servirá para establecer los primeros movimientos tácticos y posicionar a los favoritos de cara a las jornadas siguientes. Los especialistas en contrarreloj podrán aprovechar esta ocasión para vestirse de líder, mientras que los escaladores tratarán de minimizar las pérdidas.

Etapa 1 | https://itzulia.eus/

La lista de salida incluye a grandes nombres del circuito internacional, que desafiarán a Del Toro por la victoria. Entre los rivales destacan su excompañero de equipo, Juan Ayuso; la joven revelación francesa y principal rival en la Tirreno-Adriático, Paul Seixas; el experimentado Primož Roglič; y Ben Healy, de Irlanda.

Lista de salida por equipos:

Soudal Quick-Step Mikel Landa Ayco Bastiaens Steff Cras Mauri Vansevenant Martin Svrcek Ilan van Wilder Ethan Hayter

XDS Astana Team Clément Champoussin Lorenzo Fortunato Sergio Higuita Harold Tejada Nicola Conci Christian Scaroni Simone Velasco

Groupama – FDJ United Guillaume Martin Clément Braz Afonso Maxime Decomble Kevin Geniets Quentin Pacher Enzo Paleni Rémy Rochas

UAE Team Emirates-XRG Isaac del Toro Brandon McNulty Igor Arrieta Felix Grosschartner Domen Novak Adria Pericas Marc Soler

Lidl – Trek Juan Ayuso Bauke Mollema Andrea Bagioli Julien Bernard Carlos Verona Mattias Skjelmose Quinn Simmons

Red Bull – BORA – hansgrohe Primoz Roglic Haimar Etxeberria Florian Lipowitz Finn Fisher-Black Gianni Moscon Luke Tuckwell Emil Herzog

Decathlon CMA GCM Team Paul Seixas Matthew Riccitello Léo Bisiaux Jordan Labrosse Nicolas Prodhomme Johannes Staune-Mittet Aurélien Paret-Peintre

Burgos Burpellet BH Ander Okamika Lorenzo Quartucci José Luis Faura Sinuhé Fernández Carlos García Pierna José Manuel Díaz Adrián Fajardo

Equipo Kern Pharma Iñigo Elosegui Iván Cobo Nil Gimeno Unai Iribiar Unai Ramos Jorge Gutiérrez Ibon Ruiz

Movistar Team Cian Uijtderbroeks Jorge Arcas Juan Pedro López Raúl García Pierna Natnael Tesfatsion Roger Adria Javier Romo

Team Picnic Postnl Frank van der Broek Matthew Dinham Alexy Fauré Prost James Knox Björn Koerdt Juan Guillermo Martínez Mattia Gaffuri

Bahrain – Victorious Pello Bilbao Roman Ermakov Rainer Kepplinger Alberto Bruttomesso Oliver Stockwell Antonio Tiberi Attila Valter

Alpecin – Premier Tech Hugo Houle Ramses Debruyne Lennert Belmans Emiel Verstrynge Aaron Dockx Gal Glivar Luca Vergallito

Tudor Pro Cycling Team Juan Alaphilippe Fabian Weiss Marco Brenner Jacob Eriksson Yannis Voisard Hannes Wilksch Luc Wirgten

Cofidis Ion Izagirre Alex Aranburu Emanuel Buchmann Jamie Meehan Yael Joalland Jan Maas Paul Ourselin

Caja Rural – Seguros RGA Fernando Barceló Jan Castellón Samuel Fernández Alex Molenaar Julen Arriolabengoa Joan Bou Joseba López

Euskaltel – Euskadi Gari Ugarte Mikel Bizkarra Txomin Juaristi Jonathan Lastra Nicolás Alustiza Gotzon Martín Iker Mintegi

EF Education – EasyPost Ben Healy Markel Beloki James Shaw Lukas Nerurkar Jardi Christiaan van der Lee Alex Baudin Michael Lenoard

INEOS Grenadiers Andrew August Lucas Hamilton Kevin Vauquelin Victor Langelotti Axel Laurance Peter Oxenberg Brandon Smith Rivera

Team Visma | Lease a Bike Bruno Armirail Tijmen Graat Menno Huising Ben Tulett Steven Kruijswijk Tim Rex Filippo Fiorelli

Uno-X Mobility Magnus Cort Tobias Halland Johannessen Anders Halland Johannessen Andreas Kron Johannes Kulset Martin Tjotta Torstein Traeen

Lotto Intermarché Mathieu Kockelmann Matthew Fox Felix Orn-Kristoff Robin Orins Reuben Thompson Baptiste Veistroffer Georg Zimmermann



¿Dónde ver en vivo la Vuelta al País Vasco 2026 y quién transmite por TV y online?

Del lunes 6 al 11 de abril, la Vuelta al País Vasco 2026 promete ser una prueba de resistencia, estrategia y regularidad. Para Isaac del Toro, esta será una excelente oportunidad para seguir demostrando su nivel en una de las competiciones más prestigiosas del calendario ciclista. La carrera la podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión en vivo para televisión, YouTube y nuestras plataformas digitales.

¿Isaac del Toro es favorito para ganar la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco? Esto dice la IA

Para la primera etapa, Isaac del Toro no parte como el máximo favorito para la victoria, pero sí como un candidato serio a los puestos de honor. El mexicano todavía se encuentra un escalón por debajo de especialistas puros en contrarreloj. Sin embargo, el perfil de 13.8 km en Bilbao le favorece enormemente: la inclusión de la subida a Santo Domingo y, sobre todo, el muro final en el Parque Etxebarria, se adaptan a su perfil de escalador explosivo, permitiéndole compensar lo que pueda perder frente a rodadores en las zonas de alta velocidad.

En el contexto de la clasificación general, la estrategia de Del Toro y del UAE Team Emirates será probablemente defensiva en esta primera toma de contacto, priorizando ceder el menor tiempo posible ante rivales como Juan Ayuso o Primoz Roglič. Dado que la carrera es sumamente exigente y carece de etapas de transición, el “Torito” sabe que su verdadera oportunidad de asaltar el liderato llegará en las jornadas de alta montaña.

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