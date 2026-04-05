Tour de Flandes 2026: resumen, resultado, posiciones y quién ganó la carrera en Bélgica

El Tour de Flandes 2026 reúne a Pogacar, Van der Poel y Van Aert en una batalla por el monumento belga, con César Macías como el único mexicano en competencia

Tour de Flandes, en vivo | Claro Sports

Tadej Pogacar volvió a marcar diferencias en el Tour de Flandes 2026 con una victoria de autoridad en uno de los escenarios más duros del ciclismo mundial. El esloveno resolvió la carrera con un ataque preciso en el tramo decisivo y cruzó la meta con un tiempo de 6:20:07, suficiente para dejar atrás a Mathieu van der Poel, segundo a 34 segundos, y a Remco Evenepoel, tercero a 1:11. La resolución confirmó su capacidad para dominar en el pavé y lo consolidó con su tercera conquista en este Monumento.

El desarrollo de la prueba quedó condicionado por un episodio inusual en un cruce ferroviario que fragmentó al pelotón en plena competencia. Algunos de los favoritos lograron pasar antes del cierre, mientras otros debieron detenerse, lo que generó una diferencia inicial y encendió la discusión sobre la aplicación del reglamento. El caso habría llegado incluso a instancias judiciales en Bélgica, aunque la carrera continuó sin sanciones inmediatas. En ese contexto, Pogacar mantuvo el control táctico y terminó por sentenciar la prueba con una actuación sin margen de réplica. Dale click a nuestra crónica.

Clasificación general del Tour de Flandes 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) — 6:20:07 Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) — +0:34 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +1:11 Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) — +2:04 Mads Pedersen (Lidl – Trek) — +2:48 Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) — +4:28 Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) — +4:28 Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) — +4:30 Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) — +5:22 Gianni Vermeersch (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +5:22 Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +5:26 Aimé De Gendt (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — +5:34 Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) — +5:39 Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +5:39 Alec Segaert (Bahrain – Victorious) — +5:39 Valentin Madouas (Groupama – FDJ United) — +5:39 Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) — +5:39 Michael Valgren (EF Education – EasyPost) — +5:39 Brent Van Moer (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — +5:39

Meta | ¡Campeón! Tadej Pogačar se corona y Mathieu van der Poel llega rezagado. En unos momentos veremos los tiempos oficiales. Remco Evenepoel firma como tercero en su debut de esta carrera.

0.5 km | Tadej Pogačar empieza a celebrar, este será su segundo monumento de la temporada y con tranquilidad está a punto de cruzar la meta.

1 km | Tadej Pogačar recorre los últimos metros en busca de una victoria en solitario. Para dimensionar su paso: el último grupo perseguidor está a 2 minutos y 13 segundos, mientras que Mathieu van der Poel, el único hombre que rivalizó, está a 40 segundos aproximadamente.

2 km | El campeón del mundo va a conseguir un nuevo monumento. Esta sería la segunda victoria consecutiva del esloveno en el Tour de Flandes 2026. Su ritmo lo tiene a 44 segundos de su rival.

3 km | La estrella eslovena mantiene el ritmo, suficiente para continuar como favorito. Mathieu van der Poel no puede atacar y, su estilo defensivo, parece que le pasó factura.

4 km | Tadej Pogačar pone 42 segundos de Mathieu van der Poel y 1 minuto 19 de Remco Evenepoel; el resto está a 2 minutos 8 segundos, prácticamente sin la posibilidad de alcanzarlo.

5 km | Mathieu van der Poel queda detrás a 37 segundos y por momentos se transforman en 40; se nota el cansancio en su cara. Quizá ya no le alcance y su pedaleo será para asegurar al menos la segunda posición.

7 km | ¡Increíble! Tadej Pogačar ya toma una ventaja de 36 segundos.

7.5 km | El ciclista esloveno está en modo contrarreloj. Su máximo perseguidor está a 20 segundos, rezagándose poco a poco. Mathieu van der Poel cometió el error de no haberlo perseguido en el momento adecuado. Remco Evenepoel está a 1 minuto 11

11 km | Tadej Pogačar encabeza la carrera y pone distancia de 20 segundos con Mathieu van der Poel; Remco Evenepoel se encuentra a 1 minuto y 10 segundos. Todos están sufriendo. Los líderes se separan del resto y, si no sucede algo raro, la pelea estará entre los tres involucrados con un Evenepoel que necesita meterle nitro a su bicicleta.

12 km | Tadej Pogačar se encuentra en solitario en la cima, con un ritmo ligeramente más lento tras ver que Mathieu van der Poel está a 19 segundos.

13 km | Mathieu van der Poel aprieta el paso en busca de la victoria, pero sus 13 segundos de distancia no se reducen.

14 km | Tadej Pogačar tiene una ventaja de 13 de su máximo perseguidor; el grupo perseguidor está a 59 segundos y el resto de los competidores a 1 minuto 34 segundos. El ciclista esloveno saca ventaja en uno de los terrenos que más le favorecen.

15 km | Remco Evenepoel también acelera en un último ataque que busca acercarse entre las primeras posiciones. Mathieu van der Poel está a 13 segundos del líder.

17 km | El camino de los muros se reduce y Tadej Pogačar no cede en la punta de la carrera. Si ninguno baja el pedaleo, podríamos ver al favorito coronarse en este Tour de Flandes 2026. Estamos esperando el reporte de carrera que nos indique a cuántos segundos está. Mathieu van der Poel busca la remontada, difícil en este momento.

17 km | Mathieu van der Poel ni siquiera se dio cuenta del ataque y en el acelerón, Pogačar le robó varios metros. Estamos en una pelea intensa por la primera plaza.

18 km | ¡Impresionante! Tadej Pogačar lanza un ataque y se marcha en solitario-

22 km | Estamos cerca del final, con una pelea de los dos favoritos por la victoria. Sigue la polémica del principio de carrera. Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar tienen una ventaja de 1 minuto y 8 segundos.

25 km | El pelotón está a 1 minuto y 6 segundos; Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar siguen al frente del Tour de Flandes 2026, en medio, a 20 segundos está Remco Evenepoel, quien busca un milagro. Estamos en una recta de tramos largos que podría marcar diferencias importantes.

27 km | Tadej Pogačar baja el ritmo; Mathieu van der Poel sigue rueda a rueda al líder. Evenepoel queda a 29 segundos.

28 km | Tadej Pogačar comanda el ritmo, quiere deshacerse de Mathieu van der Poel, en una pelea de dos por la victoria. Evenepoel está a 23 segundos, quiere decir que los líderes aceleraron. El otro grupo perseguidor está a 59 segundos y el pelotón ya no figura en la pelea.

29 km | Remco Evenepoel está a 21 segundos de los líderes, cerca pero se está rezagando. Tadej Pogačar aprieta el paso.

31 km | Remco Evenepoel está a 17 segundos a un aproximado de 115 metros. Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar siguen al frente. Un tercer grupo está a 1 minuto y 5 segundos. El pelotón a 2 minutos y 24 segundos.

35 km | Mathieu van der Poel se mantiene al ritmo del líder, por ahora no quiere atacar. Su estilo defensivo no es novedad, pero en una Clásica como ésta podría ser su final.

36 km | Remco Evenepoel queda detrás a 17 segundos. Parece que sólo un milagro le permitirá competir por la victoria. Tadej Pogačar mantiene el ritmo al frente.

37 km | Tadej Pogačar vuelve a tomar el liderato, quiere decir que apretó el paso. Se nota un cambio de velocidad y para muestra los 14 segundos de distancia de Remco Evenepoel.

38 km | Mathieu van der Poel se pone ligeramente al frente de Tadej Pogačar. Estamos en un tramo tranquilo, pero que exige no bajar el ritmo. Remco Evenepoel aprieta el paso, está a 9 segundos. El grupo G3 está a 56 y el pelotón a 2 minutos y 9 segundos.

39 km | Comienzan los muros. Remco Evenepoel no logra conectar y parece que se está quedando rezagado.

40 km | Tenemos a líderes: Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar, a 8 segundos está Remco Evenepoel y a 1 minuto Pedersen y Wout van Aert.

41 km | Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar aceleran en cuanto ven a Remco Evenepoel, quien busca unirse a la fuga con cinco segundos de distancia. El grupo perseguidor está a 52 segundos.

42 km | Remco Evenepoel ya aparece en la parte trasera de los líderes. ¿Será que los alcanza? Está a 8 segundos.

44 km | Se dividió la carrera. Nos encontramos en un momento donde muchos ciclistas siguen su ritmo propio. Van der Poel y Tadej Pogačar mantienen el paso, no se vuelven atacar y parece que la estrategia será mantener la distancia del resto. El grupo perseguidor está a 8 segundos.

45 km | El grupo perseguidor está a 20 segundos, un segundo grupo está a 52 segundos.

46 km | Van der Poel y Tadej Pogačar se mantienen al frente, ninguno quiere ceder.

47 km | Remco Evenepoel parece que es el que está sufriendo más. Le sacan nueve segundos Pogacar y Van der Poel.

48 km | Quedan menos de 50 kilómetros de este Tour de Flandes 2026.

50 km | El grupo perseguidor está a 8 segundos. El siguiente grupo a 36 segundos, después de un ataque que podría ser demoledor para los ciclistas que buscaban dar una sorpresa. Por ahora, los favoritos comandan este recorrido.

51 km | Nos encontramos en el descenso. Los líderes aprietan el paso con Tadej Pogačar dando un ataque impresionante. Pedersen está llegando a la altura de Van Aert

53 km | Mathieu van der Poel se pone adelante. Le responde Tadej Pogačar, sin embargo hay un ataque claro.

53 km | Pogacar, Van der Poel y Evenepoel se separan, están a 12 segundos de Wout van Aert, quien parece que no sigue el ritmo.

56 km | Increíble, Mathieu van der Poel remonta para seguir el paso de su principal rival. Hay una fuga clara. Remco Evenepoel responde y está atrás acelerando. Qué carrera, con 56 kilómetros los ataques comenzaron. Wout van Aert es el cuarto de este grupo.

57 km | Nuevo ascenso. Tadej Pogačar comienza el ataque; Mathieu van der Poel se encuentra atrapado entre otros rivales, pero en cuanto logra un hueco aprieta el paso.

59 km | ¡Aumenta la velocidad! Este ritmo será clave.

63 km | Tadej Pogačar, Mathieu van der Poer y Remco Evenepoel están inmersos en el grupo principal. Hay un cambio de líderes. Los favoritos prefieren cortar el aire con los hombres que están al frente.

64 km | El ataque duró menos de un kilómetro. El grupo donde aparecen Tadej Pogačar y Mathieu van der Poer aprietan el paso para alcanzar a los tres ciclistas que querían escapar.

65 km | ¡Ataque de Florian Vermeersch, Connor Swift y otro ciclista que todavía no identificamos! Vaya ataque, un intento de fuga inesperado.

66 km | Hay cambios en el grupo de los líderes. Este ascenso cambia de posiciones. En cuanto se reorganicen veremos cómo quedan las posiciones. El pelotón está a 1 minuto y 45 segundos.

67 km | Nos encontramos en la subida al Nuevo Kruisberg, 2700 metros al 4% con rampas de hasta el 8,5%. Tadej Pogačar tira a ratos, mientras que en otros momentos prefiere aguantar el ritmo.

68 km | Recordemos que Tadej Pogačar va por su tercer triunfo en Flandes. El pelotón se queda rezagado a 1 minuto y 54 segundos.

68 km | El grupo de líderes está a 1 minuto y 58 segundos del resto del pelotón, una diferencia considerable. Estamos viendo un Tour de Flandes 2026 con una ofensiva clara de los favoritos.

70 km | Llegamos al próximo punto clave de la carrera: la segunda ascensión al Viejo Kwaremont, un punto de inflexión debido a que algunos expertos apuntan que hay una zona sumamente resbaladiza. Todo dependerá de cómo estén las condiciones este domingo 5 de abril.

73 km | El ritmo es tan exigente que ciclistas como Frederik Frison, Victor Verouillie y Hartthijs de Vries quedan rezagados. Mathieu van der Poel pierde a su compañero, Silvan Dillier, un elemento importante en su estrategia y se encuentra solo en este tramo de la ruta. ¡Caída de Nils Politt, compañero de Tadej Pogačar!

74 km | El recorrido se hace maduro. Mathieu van der Poel no se despega de Tadej Pogačar. La victoria podría decantarse para cualquier lado. En medio de ambos sigue Florian Vermeersch, quien busca dar la sorpresa.

75 km | Se están quedando algunos corredores de la fuga original, en una nueva inclinación. El pelotón se retrasa a 1 minuto y 28 segundos, con una diferencia que otra vez se hace grande. Entramos al siguiente muro: Berg Ten Houte, 1,1 kilómetros al 5,2% de pendiente media.

76 km | Todavía es prematuro para que los líderes de cada uno de los equipos den un ataque. La estrategia es mantener el ritmo y dependerá mucho de quien decida pegar una nueva fuga. En plena subida, Tadej Pogačar aprieta el ritmo.

77 km | El pelotón está a 1 minuto y 33 segundos. El pronóstico, a este momento, dicta que los favoritos van a tener que mantener el ritmo de aquí hasta el final. No habrá tregua y quien se rezague lo va a pagar caro. Se compacta el grupo de líderes.

78 km | Se acabó la fuga de los nueve corredores. El grupo de en medio captura a los líderes. Esto se ha reducido a líderes y pelotón. Vemos a Van der Poel, Evenepoel, Van Aert y Pedersen, entre otros favoritos.

80 km | Todo parece indicar que no habrá descalificación para Tadej Pogačar y sus compañeros. No hubo más información al respecto por parte de los jueces de carrera. Habrá que esperar hasta el final para ver si infringió una regla al aparentemente no haber hecho caso a una señalización para detenerse.

82 km | ¡Qué ritmo de carrera! No cabe duda de que el Tour de Flandes 2026 apunta a ser uno de los mejores del año. Los favoritos ya están a 22 segundos de los líderes. El pelotón está a 1 minuto 21. Todo parece indicar que ciclistas como Tadej Pogačar estarán al frente en pocos kilómetros.

84 km | Tadej Pogačar sigue al frente del grupo perseguidor; Florian Vermeersch está rueda a rueda y Mathieu van der Poel no quiere separarse. Caída de Iván García, aunque se levanta y continúa.

85 km | El sol sale en esta zona. El grupo perseguidor está a 48 segundos de los líderes, mientras que el pelotón se encuentra a 1 minuto 53. La velocidad aumenta conforme mejoran las condiciones del terreno y, sobre todo, por el descenso en pista.

86 km | Tadej Pogačar sigue dándole ritmo a esta carrera. El ascenso luce complicado, sin embargo conforme pasan los metros, el nuevo paso se encuentra con un clima menos extremo. Sí llueve, pero a esta altura del recorrido, la caída de agua ya no luce como tormenta.

87 km | Este camino se torna riesgoso. Y parece que los favoritos prefieren tomar preocupaciones al reducir el paso. Este grupo está a 1 minuto y 23 segundos. Se detuvo el intenso ataque que habían aplicado hace algunos kilómetros. Sin embargo, los líderes también tuvieron que reducir su velocidad. Un aguacero el que cae en el Tour de Flandes 2026. La cabeza de carrera afronta la ascensión al Valkenberg, con 540 metros a una media del 8,1% de pendiente

89 km | ¡Impresionante! Se soltó la lluvia. Una imagen aérea nos muestra la tormenta que hay en Bélgica. El grupo perseguidor está a 1 minuto y 30 segundos, pero el camino mojado podría complicar la situación.

90 km | Este segundo grupo está a 1 minuto y 35 segundos, cada vez reducen más la diferencia en un ataque claro ante los líderes. El resto del pelotón, ya separado de este grupo perseguidor, está a 2 minutos y 17 segundos. Es decir, hace algunos kilómetros se partió la carrera en líderes, un segundo grupo de favoritos y el resto.

93 km | El grupo de favoritos está a 1 minuto con 51 segundos de los líderes.

95 km | Desde que estábamos a 111 kilómetros para el final, los ataques comenzaron a surgir. Muy temprano, pero lógico debido a que tenemos una de las carreras más importantes del año. Tadej Pogačar sigue al frente del pelotón, detrás aparece Florian Vermeersch y Remco Evenepoel. Un poco más atrás se encuentra Gianni Vermeersch, Mick van Dijke, Mathieu van der Poel, Michael Gogl y Wout van Aert. Este segundo grupo tiene alrededor de 17 ciclistas.

96 km | Tadej Pogačar comanda el grupo perseguidor. Esta clásica cada vez se pone mejor. Ninguno de los favoritos cede en el ritmo.

98 km | Los líderes de la carrera tienen una ventaja de 2 minutos y 14 segundos. La diferencia se recorta poco a poco conforme pasan los metros. La distancia ha reducido mucho.

100 km | Con 100 kilómetros a la meta, Tadej Pogačar es uno de los llamados a tratar de aplicarle ritmo a la carrera para tratar de ganar este Tour de Flandes. El UAE está cortando el pelotón. Van der Poel acompaña a Pogačar.

104 km | Una nueva caída en esta accidentada carrera. El Tour de Flandes ha visto varios problemas en el recorrido. Arthur Kluckers tuvo problemas y fue directo al suelo.

105 km | El pelotón está a 3 minutos 40. El grupo de Red Bull-BORA-hansgrohe se encuentra al frente del grupo grande.

118 km | ¡Connor Swift sufre una caída! Justo en el paso del adoquín se va al suelo. Benoît Cosnefroy sufre el mismo destino más adelante.

120 km | El reglamento dicta que todos los corredores están obligados a parar cuando llegan a un desnivel y se encuentran con señalizaciones claras para detenerse. En caso de que los jueces determinen que no hicieron caso, se puede aplicar una multa, una resta de 100 puntos en el ranking de la UCI e incluso una descalificación. Sin embargo, depende mucho de las circunstancias de carrera. Hasta este momento estamos a la expectativa. El choche del juego lo único que hizo fue pedirle al grupo delantero que se detuviera. La incógnita se centra en si el grupo pasó el desnivel con la luz roja o si no alcanzaron a ver la señalización.

Medio pelotón se queda parado por un paso a nivel, la otra mitad sigue adelante…



y el coche de carrera abronca a los que no han parado en las barreras, entre ellos Pogacar, que con el reglamento en la mano podría ser descalificado.



Una de las imágenes de #RVV26. pic.twitter.com/IfsKBu6ZC6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 5, 2026

125 km | Continuamos esperando la resolución de la primera polémica del Tour de Flandes 2026. En medio de los 212 km hacia la meta, el pelotón llegó a un desnivel. Aparecieron señales para que pararan debido a que se acercaba un tren, sin embargo algunos ciclistas lo pasaron, entre ellos Pogacar, Pedersen o Evenepoel. Corredores como Van der Poel y Van Aert, sí se detuvieron y perdieron tiempo mientras pasaba el convoy. Toda una polémica.

130 km | La clave será la estrategia que utilicen los principales favoritos. Por ahora, los encargados de encabezar el recorrido se encuentran a 5 minutos, suficiente colchón para tratar de competir por uno de los primeros puestos. Sin embargo, el trayecto todavía es largo. Falta mucho para saber si funciona este plan de ataque.

133 km | Nos encontramos en medio de la carrera, justo en el paso por el Viejo Kwaremont. Los encargados de comandar el pelotón son Silvan Dillier (Alpecin-Premier Tech), Kamil Gradek (Bahrain-Victorious), Luke Lamperti (EF Education-EasyPost), Connor Swift (INEOS), Luca van Boven (Lotto-Intermarché), Dries de Pooter (Jayco AlUla), Julius van den Berg (Picnic PostNL), Edoardo Zamperini (Cofidis), Frederik Frison (Pinarello), el uruguayo Eric Antonio Fagúndez (Burgos Burpellet BH), Jambaljamts Sainbayar, Victor Verouillie (Flanders-Baloise) y Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets).

¿A qué hora empieza el Tour de Flandes 2026 hoy domingo 5 de abril? La organización marca las 10:00 de la mañana en Bélgica para el arranque ceremonial, mientras que la salida oficial sería a las 10:20 CET/CEST. Con la diferencia de ocho horas entre Bélgica y el centro de México este 5 de abril, eso equivale a las 2:00 a.m. y 2:20 a.m., respectivamente, para la CDMX. La llegada está proyectada para la mañana mexicana, ya que la web oficial apunta a un final alrededor de las 16:20 locales, mientras otras guías prevén la meta cerca de las 17:00, una diferencia normal cuando se distinguen paso estimado y cierre oficial del operativo. Pogacar, Van der Poel, Van Aert y Evenepoel; ¿quién es el favorito para ganar el Tour de Flandes 2026? Tadej Pogačar parte como el favorito principal. Llega como campeón defensor, busca su tercer triunfo en Flandes y varios análisis previos lo colocan un paso por delante, tanto por su estado de forma como por la fuerza colectiva del UAE Team Emirates-XRG. Incluso Gianni Bugno fue tajante en la previa: para él, “el favorito número uno” es Pogačar. Mathieu van der Poel aparece como el gran rival directo. El neerlandés persigue una cuarta corona que lo dejaría en solitario como el máximo ganador de la era reciente, y llega respaldado por sus antecedentes en la prueba y por victorias de peso en esta primavera, como Omloop y E3. Wout van Aert entra en la conversación por forma y perfil, mientras que Remco Evenepoel suma morbo y peligro por su debut, aunque en su caso la gran incógnita es cómo responderá en una clásica tan específica sobre adoquines. El consenso previo deja a Pogačar y Van der Poel al frente, con Van Aert como amenaza real y Evenepoel como factor que puede romper la lógica táctica. ¿Cuál es el recorrido del Tour de Flandes y cuántos kilómetros corren? La ruta 2026 va de Amberes a Oudenaarde y ronda los 278 kilómetros. El recorrido incluye 16 muros y seis sectores adoquinados, con una primera mitad más controlada antes de que la carrera se endurezca en serio. Entre los puntos clave aparecen Lippenhovestraat, Paddestraat, Oude Kwaremont, Eikenberg, Molenberg, Koppenberg, Taaienberg y Paterberg, con el último paso por Oude Kwaremont-Paterberg como el gran filtro rumbo a meta. La esencia de Flandes está en esa combinación de pavé, repechos cortos y explosivos, y desgaste acumulado. Por eso no suele ganar el más rápido en un sprint masivo, sino el corredor que mejor lee el momento del ataque y resiste cuando la carrera explota en el circuito final. ¿Quién es el ciclista mexicano que corre hoy y por qué Isaac del Toro no participa? El mexicano que corre hoy es César Macías, corredor de 22 años del Burgos Burpellet BH, equipo que además debuta en este Monumento. Destaca su presencia como uno de los atractivos para la afición mexicana al ser el debutante nacional de esta edición. Macías llega dentro del bloque que Burgos ha utilizado en las clásicas flamencas de esta primavera, junto a nombres como Clément Alleno, Eric Fagúndez y Georgios Bouglas. La escuadra española ya había anticipado desde marzo que el Tour de Flandes sería su estreno en un monumento y que Macías formaba parte del grupo contemplado para estas carreras en Bélgica. Isaac del Toro no participa porque su calendario apunta a la Itzulia Basque Country 2026. El UAE Team Emirates-XRG lo confirmó este 4 de abril como líder para la ronda vasca, de modo que su ausencia en Flandes responde a planificación deportiva, no a lesión ni a un descarte de última hora. De hecho, en la previa del UAE para Flandes ya se remarcaba su ausencia del bloque que acompaña a Pogačar. ¿Por qué el Tour de Flandes es considerado el segundo monumento del año? Porque forma parte del grupo de las cinco clásicas Monumento del ciclismo y, dentro del calendario habitual, se corre después de Milán-San Remo y antes de París-Roubaix. En otras palabras, Flandes ocupa la segunda gran parada del año entre las carreras de un día más prestigiosas del mundo. Los Monumentos son Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja e Il Lombardia. Esa condición se sostiene por historia, dificultad, tradición y peso simbólico dentro del palmarés de los grandes campeones, no solo por su categoría WorldTour. En el caso específico de Flandes, su identidad sobre adoquines y muros flamencos lo convierte en una carrera única. No solo exige fondo y potencia: también obliga a dominar colocación, técnica, lectura táctica y capacidad para soportar una carrera nerviosa desde muy lejos de meta. Por eso ganar aquí suele colocarte en una dimensión distinta dentro del ciclismo. Todos los campeones del Tour de Flandes: lista año por año 2025: Tadej Pogačar (SLO)

2024: Mathieu van der Poel (NED)

2023: Tadej Pogačar (SLO)

2022: Mathieu van der Poel (NED)

2021: Kasper Asgreen (DEN)

2020: Mathieu van der Poel (NED)

2019: Alberto Bettiol (ITA)

2018: Niki Terpstra (NED)

2017: Philippe Gilbert (BEL)

2016: Peter Sagan (SVK)

2015: Alexander Kristoff (NOR)

2014: Fabian Cancellara (SUI)

2013: Fabian Cancellara (SUI)

2012: Tom Boonen (BEL)

2011: Nick Nuyens (BEL)

2010: Fabian Cancellara (SUI)

2009: Stijn Devolder (BEL)

2008: Stijn Devolder (BEL)

2007: Alessandro Ballan (ITA)

2006: Tom Boonen (BEL)

2005: Tom Boonen (BEL)

2004: Steffen Wesemann (GER)

2003: Peter van Petegem (BEL)

2002: Andrea Tafi (ITA)

2001: Gianluca Bortolami (ITA)

2000: Andréi Chmil (BEL)

1999: Peter van Petegem (BEL)

1998: Johan Museeuw (BEL)

1997: Rolf Sørensen (DEN)

1996: Michele Bartoli (ITA)

1995: Johan Museeuw (BEL)

1994: Gianni Bugno (ITA)

1993: Johan Museeuw (BEL)

1992: Jacky Durand (FRA)

1991: Edwig van Hooydonck (BEL)

1990: Moreno Argentin (ITA)

1989: Edwig van Hooydonck (BEL)

1988: Eddy Planckaert (BEL)

1987: Claude Criquielion (BEL)

1986: Adrie van der Poel (NED)

1985: Eric Vanderaerden (BEL)

1984: Johan Lammerts (NED)

1983: Jan Raas (NED)

1982: René Martens (BEL)

1981: Hennie Kuiper (NED)

1980: Michel Pollentier (BEL)

1979: Jan Raas (NED)

1978: Walter Godefroot (BEL)

1977: Roger de Vlaeminck (BEL)

1976: Walter Planckaert (BEL)

1975: Eddy Merckx (BEL)

1974: Cees Bal (NED)

1973: Eric Leman (BEL)

1972: Eric Leman (BEL)

1971: Evert Dolman (NED)

1970: Eric Leman (BEL)

1969: Eddy Merckx (BEL)

1968: Walter Godefroot (BEL)

1967: Dino Zandegù (ITA)

1966: Edward Sels (BEL)

1965: Jo De Roo (NED)

1964: Rudi Altig (GER)

1963: Noël Foré (BEL)

1962: Rik Van Looy (BEL)

1961: Tom Simpson (GBR)

1960: Arthur Decabooter (BEL)

1959: Rik Van Looy (BEL)

1958: Germain Derycke (BEL)

1957: Fred de Bruyne (BEL)

1956: Jean Forestier (FRA)

1955: Louison Bobet (FRA)

1954: Raymond Impanis (BEL)

1953: Wim Van Est (NED)

1952: Roger Decock (BEL)

1951: Fiorenzo Magni (ITA)

1950: Fiorenzo Magni (ITA)

1949: Fiorenzo Magni (ITA)

1948: Albéric Schotte (BEL)

1947: Emiel Faignaert (BEL)

1946: Rik Van Steenbergen (BEL)

1945: Sylvain Grysolle (BEL)

1944: Rik Van Steenbergen (BEL)

1943: Achille Buysse (BEL)

1942: Albéric Schotte (BEL)

1941: Achille Buysse (BEL)

1940: Achille Buysse (BEL)

1939: Karel Kaers (BEL)

1938: Edgard De Caluwé (BEL)

1937: Michel D’Hooghe (BEL)

1936: Louis Hardiquest (BEL)

1935: Louis Duerloo (BEL)

1934: Gaston Rebry (BEL)

1933: Alphonse Schepers (BEL)

1932: Romain Gijssels (BEL)

1931: Romain Gijssels (BEL)

1930: Frans Bonduel (BEL)

1929: Joseph Dervaes (BEL)

1928: Jan Mertens (BEL)

1927: Gérard Debaets (BEL)

1926: Denis Verschueren (BEL)

1925: Julien Delbecque (BEL)

1924: Gérard Debaets (BEL)

1923: Heiri Suter (SUI)

1922: Léon Devos (BEL)

1921: René Vermandel (BEL)

1920: Jules Van Hevel (BEL)

1919: Henri Van Lerberghe (BEL)

1918: Edición suspendida

1917: Edición suspendida

1916: Edición suspendida

1915: Edición suspendida

1914: Marcel Buysse (BEL)

1913: Paul Deman (BEL) ¡Bienvenidos al minuto a minuto del Tour de Flandes 2026! El Tour de Flandes 2026 sacude el calendario del ciclismo mundial con una batalla que promete marcar época. Los mejores especialistas del pavé se citan en Bélgica para disputar el segundo Monumento del año, una carrera donde cada metro de adoquín puede definir al ganador y donde solo los más fuertes sobreviven al desgaste extremo. Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert y Remco Evenepoel encabezan una edición cargada de tensión, historia y expectativas. Con un recorrido brutal y una tradición que exige atacar sin reservas, Flandes vuelve a ser el escenario donde se construyen leyendas y donde un triunfo cambia para siempre la dimensión de cualquier ciclista.

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