¡Les amargan la fiesta! Messi e Inter Miami rescatan empate con Austin en inauguruación del Nu Stadium

El astro argentino marcó el primer tanto oficial de los locales en la nueva casa de Las Garzas en la MLS

Leo Messi anotó en el empate del Inter Miami con Austin | Reuters

El Inter Miami igualó 2-2 ante Austin FC en el partido que marcó la inauguración del Nu Stadium, en un encuentro que se resolvió en los minutos finales. El equipo local encontró la respuesta tras verse en desventaja durante varios lapsos del partido, con Lionel Messi como eje en la reacción ofensiva.

El conjunto visitante tomó ventaja desde el inicio con un gol de Guilherme Biro al minuto 6. La respuesta llegó al 10’, cuando Messi marcó de cabeza dentro del área para igualar el marcador. El empate permitió a los locales mantenerse en el partido tras un arranque en el que los texanos generaron las primeras opciones.

En la segunda parte, Austin volvió a adelantarse al minuto 53 con un gol de Jayden Nelson tras un contragolpe. El equipo visitante volvió a colocarse en ventaja en un momento en el que el Inter Miami intentaba controlar la posesión del balón.

El Inter Miami respondió con cambios en su alineación y mayor presencia en campo rival. Lionel Messi generó oportunidades desde fuera y dentro del área, con remates detenidos y desviados. El equipo local insistió en ataque durante el tramo final con llegadas constantes y tiros a portería.

El empate definitivo llegó al minuto 81, cuando Luis Suárez remató dentro del área tras un tiro de esquina. El gol permitió al Inter Miami rescatar el resultado en la inauguración del estadio, luego de un cierre en el que Messi participó en varias acciones ofensivas.

Inter Miami vs Austin FC: resumen, goles y resultado del partido de la MLS 2026

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs Austin FC, al momento Este es el cuadro inicial por parte de los dos equipos, Javier Mascherno decidió salir con Lionel Messi desde un inicio del compromiso, en busca de la victoria en los primeros minutos del encuentro, que enfrente tendrán a un rival de poco cuidado, ya que no ha tenido un bueno desempeño en el Oeste, Inter Miami: Dayne St. Claire; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, David Ayala, Matteo Silvetti, Telasco Segovia; Leo Messi, Tadeo Allende. Austin FC: Brad Stuver; Guilhermo Biro, Brendan Hines-Ike, Oleksandr Svatok, Jon Gallagher; Joseph Rosales, Ilie, Nicolas Dubersarsky, Facundo Torres; Myrto Uzuni, Christian Ramírez. Bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports. Este 4 de abril de 2026, Inter Miami dirigido por Javier Mascherano se enfrenta a Austin FC en la fecha 6 de la MLS. Con Lionel Messi al mando, el equipo de Miami buscará mantener su buen arranque de temporada y seguir escalando posiciones en la Conferencia Este, mientras que Austin FC, intentará sumar tres puntos cruciales para meterse en la pelea por los playoffs. En sus últimos encuentros, Inter Miami empató 1-1 en la MLS 2023 y 2-2 en un amistoso, pero la derrota 5-1 en 2022 aún pesa como un recordatorio de la dificultad del enfrentamiento.



Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Austin FC Este 4 de abril de 2026, el Inter Miami CF de Lionel Messi se enfrentará a Austin FC en una jornada crucial de la MLS 2026. Este duelo promete ser uno de los más esperados de la temporada, ya que el astro argentino buscará seguir mostrando su talento en el fútbol estadounidense mientras su equipo lucha por mejorar en la clasificación de la Conferencia Este. El partido se llevará a cabo en el Nu Stadium y se podrá ver por la señal de Apple TV. Antecedentes del Inter Miami vs Austin FC y últimos resultados en la MLS El Inter Miami CF y Austin FC han tenido varios encuentros interesantes en los últimos años. A pesar de que los Inter Miami han tenido una mejor racha últimamente, Austin FC sigue siendo un rival complicado. Los equipos se han enfrentado en varias ocasiones, incluyendo un empate 1-1 en la MLS 2023 el 30 de junio y un empate 2-2 en un amistoso en febrero de 2023. Sin embargo, el encuentro más recordado fue el 5 de marzo de 2022, cuando Austin FC se impuso por 5-1 en casa, lo que marcó una derrota humillante para el equipo de Lionel Messi en su visita a Texas. Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido? Según las casas de apuestas, Inter Miami CF es el claro favorito para ganar el partido con momios de -278. En comparación, Austin FC tiene momios de +670, lo que refleja la diferencia en el rendimiento y la calidad de los equipos hasta ahora en la temporada. Un empate en el encuentro tiene un momio de +420, lo que indica que se considera poco probable que termine en tablas. Pronósticos:

Inter Miami CF: -278

Empate: +420

Austin FC: +670

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