Nashville SC vs América en vivo: horario y dónde ver la ida de cuartos de final de la Concachampions 2026

Las Águilas buscan sacudirse la hegemonía del conjunto estadounidense. Mira la previa con antecedentes y posibles alineaciones

Nashville vs America, horario y dónde ver en vivo la Concachampions | Claro Sports

Se abre el telón de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Este martes 7 de abril del 2026, Nashville recibe al América en el primer partido de la serie, en un duelo a disputarse a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Geodis Park de Nashville, en Tennessee. Un nuevo capítulo en la rivalidad entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX, con el conjunto azulcrema llegando como ‘víctima histórica’.

El equipo estadounidense viene de eliminar al Inter Miami de Lionel Messi en los octavos de final, gracias al criterio del gol de visitante. Después de 180 minutos el marcador finalizó 1-1, con el boleto para los de Tennessee por el tanto en el Chase Stadium; del otro lado la escuadra mexicana se impuso por 2-1 acumulado al Philadelphia Union, con un 0-1 de visita y un 1-1 en casa.

Si nos vamos al juego más reciente de cada equipo, los dirigidos por André Jardine vienen de empatar 1-1 ante Santos Laguna en la fecha 13 del campeonato mexicano; por su parte los de B. J. Callaghan llegan tras caer 1-0 en su visita al Chicago Fire.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido de ida de los cuartos de final de Concachampions 2026

El partido Nashville SC vs América, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026, se disputará este martes 7 de abril en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de FOX One.

Alineaciones probables Nashville SC vs América

América visitará al Nashville SC con distintas bajas en su plantel. La más reciente en sumarse es la de Erick ‘Chiquito’ Sánchez, quien salió lesionado del partido ante Santos Laguna en la Liga MX. El mediocampista se suma a las ya conocidas ausencias de Dagoberto Espinoza, Víctor Dávila, Luis Ángel Malagón y Henry Martín.

Nashville SC.- Brian Schwake, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar, D. Lovitz, Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth, Sam Surridge, C. Espinoza y H. Mukhtar.

Brian Schwake, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, A. Najar, D. Lovitz, Matthew Corcoran, Alex Muyl, Edvard Tagseth, Sam Surridge, C. Espinoza y H. Mukhtar. América.- Rodolfo Cota, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Raphael Veiga y José Raúl Zúñiga.

Antecedentes y últimos resultados del Nashville SC vs América en Concachampions

A lo largo de la historia Nashville SC y América se han enfrentado en dos ocasiones, con balance favorable para el equipo estadounidense. La primera ocasión que los dos clubes chocaron fue en la Leagues Cup 2022, con empate 3-3 que se llevó la escuadra de la MLS en la tanda de penaltis (4-2). Un año más tarde, en los octavos de final de la Leagues Cup 2023, una nueva igualdad (2-2) con victoria del Nashville en los once pasos (6-5).

Nashville SC 3-3 América (4-2 en penaltis) | Showcase Leagues Cup 2022

América 2-2 Nashville (5-6 en penaltis) | Octavos de final | Leagues Cup 2023

¿Quién avanza en caso de empate global? Conoce el orden de los criterios para clasificar en Concachampions

En caso de que al término de los dos juegos (180 minutos) ambos equipos estén empatados en el marcador global, el primer criterio de desempate en la Concachampions 2026 son los goles anotados como visitante. Si la paridad se mantiene, la serie se irá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno y a penaltis como última instancia.

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