Cuartos de final de la Champions League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida

Los ocho mejores equipos de Europa se enfrentan en duelos de alto nivel en el camino a la gran final de Budapest

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La Champions League entra en su fase decisiva. Ocho equipos siguen en carrera rumbo a la final de Budapest, en una instancia que concentra los cruces más exigentes del torneo. Con margen mínimo y series a doble partido, los cuartos de final presentan enfrentamientos de alto nivel entre potencias europeas, donde cada detalle condiciona el camino hacia el título.

El martes 7 de abril Real Madrid recibe al Bayern Munich en el Santiago Bernabéu, en el duelo con mayor peso histórico, mientras Sporting CP enfrenta a Arsenal en Lisboa, con el regreso de Viktor Gyökeres al club donde marcó 97 goles en 102 partidos. El poder ofensivo alemán, la mística europea de los merengues, la solidez estructural de los Gunners y el gran momento de los lusitanos serán exhibidos en dos duelos con mucho potencial.

El miércoles 8 de abril se completa la ronda de ida con dos enfrentamientos de alto calibre. Barcelona se mide ante Atlético Madrid en el Camp Nou, en lo que será su quinto partido de la temporada. En paralelo, Paris Saint-Germain recibe al Liverpool, en un duelo marcado por transiciones rápidas y presión alta, con bajas relevantes en ambos planteles.

Cuartos de final de la Champions League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de ida ? TV y streaming

La jornada de ida se disputará entre martes 7 y miércoles 8 de abril de 2026. En la cancha, destacan figuras determinantes como Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 13 tantos, Harry Kane con 10 goles, y Lamine Yamal como generador clave en Barcelona.

También sobresale el viaje del Arsenal a Portugal y el choque táctico entre los sistemas ofensivos del Paris Saint-Germain, y un Liverpool que llega en crisis de resultados tras caer por 4-0 ante el Manchester City y despedirse de la FA Cup

Real Madrid vs Bayern Munich | Martes 7 de abril | 13:00 horas | TNT Sports y HBO Max

Sporting vs Arsenal | Martes 7 de abril | 13:00 horas | TNT Sports y HBO Max

Barcelona vs Atlético de Madrid | Miércoles 8 de abril | 13:00 horas | FOX One

PSG vs Liverpool | Miércoles 8 de abril | 13:00 horas | Fox One

¿Quiénes son los favoritos de los cuartos de final en la Champions League, según la IA?

El cruce entre Real Madrid y Bayern Munich vuelve a instalar una de las rivalidades más recurrentes de la Champions, con antecedentes en fases decisivas y un historial que suele definirse por detalles en ambas áreas. El Madrid llega tras eliminar con autoridad al Manchester City, mientras Bayern viene de una serie dominante ante Atalanta con 10 goles a favor. En Lisboa, Sporting CP enfrenta a Arsenal en un duelo marcado por el regreso de Gyökeres, ahora como referente del equipo inglés.

Barcelona y Atlético Madrid trasladan a Europa su rivalidad doméstica. Los blaugranas llegan tras una eliminatoria de alto volumen ofensivo ante Newcastle mientras los colchoneros avanzaron tras golear al Tottenham. En Francia, el Paris Saint-Germain recibe al Liverpool en un duelo que cruza al vigente campeón con unos Reds que sufren de irregularidad y bajas importantes.

Pronósticos de la IA:

Real Madrid vs Bayern Munich: El cruce en el Santiago Bernabéu enfrenta dos de los ataques más productivos del torneo. El factor local y la contundencia de Kylian Mbappé, líder goleador con 13 tantos, pueden marcar diferencia ante un Bayern condicionado por la posible ausencia de Harry Kane. Predicción: Real Madrid 2-1 Bayern Munich

Sporting vs Arsenal: Sporting llega con cinco victorias como local y 16 goles anotados en casa, además de la remontada reciente al Bodo/Glimt que evidenció capacidad ofensiva sostenida. Sin embargo, Arsenal firmó una fase de liga perfecta, con solo cuatro goles concedidos, lo que refleja una estructura defensiva dominante. El regreso de Viktor Gyökeres a Lisboa añade carga emocional, pero el control de ritmo y la solidez inglesa son factores decisivos. Predicción: Sporting 1-2 Arsenal

Barcelona vs Atlético de Madrid: Barcelona presenta uno de los sistemas más ofensivos del torneo, mientras el Atlético ha elevado su producción. El dominio de posesión del equipo de Hansi Flick frente al bloque compacto de Diego Simeone define un partido de contrastes, donde el volumen ofensivo local puede imponerse. Predicción: Barcelona 2-1 Atlético de Madrid

PSG vs Liverpool: El duelo en París enfrenta dos estilos verticales: PSG con estructura en posesión y Liverpool con presión alta constante. El equipo francés viene de un 8-2 global ante Chelsea, mostrando capacidad para castigar espacios, mientras Liverpool llega con bajas clave como Alisson, lo que afecta su equilibrio defensivo. La transición ofensiva liderada por Dembélé y Kvaratskhelia puede ser determinante ante una línea adelantada. Predicción: PSG 3-2 Liverpool

Criterios de desempate en la Champions League 2026 ¿Cuenta el gol de visitante?

El gol de visitante ya no tiene valor diferencial en la UEFA Champions League. Esta regla fue eliminada, lo que modifica por completo la gestión táctica de las eliminatorias, ya que anotar fuera de casa no otorga ventaja adicional en el marcador global. Si una serie termina empatada tras los 180 minutos, se juega una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. En caso de persistir la igualdad, el clasificado se definirá mediante tanda de penales.

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