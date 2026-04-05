Real Madrid vs Bayern Munich en vivo: horario y dónde ver los cuartos de final de la Champions League 2026

Te decimos a qué hora se llevará a cabo el encuentro de ida entre merengues y bávaros dentro de la Copa de Europa

¿Dónde ver en vivo el Real Madrid vs Bayern Munich? | Claro Sports.

El Real Madrid y el Bayern Munich se enfrentan en uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026, en una serie que reúne a dos históricos del fútbol europeo con aspiraciones claras de levantar el título. Ambos equipos llegan tras superar con autoridad los octavos de final, dejando claro que son contendientes serios en esta edición del torneo.

El conjunto merengue eliminó al Manchester City con un marcador global de 5-1, tras imponerse 3-0 en la ida y 2-1 en la vuelta, mostrando solidez en ambas áreas y eficacia en los momentos clave. Por su parte, el Bayern Munich no tuvo piedad ante la Atalanta, a la que goleó con un contundente 10-2 en el global (6-1 en la ida y 4-1 en la vuelta), confirmando su poder ofensivo incluso sin contar con su plantilla completa.

El partido de ida entre Real Madrid y Bayern Munich se disputará este martes 7 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Colombia iniciará a las 14:00 horas. La transmisión estará disponible en México a través de TNT Sports y en su plataforma HBO MAX. (para el resto de Latinoamérica el juego podrá ser visto a través de ESPN). Además, podrás seguir todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Horario y dónde ver Real Madrid vs Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League 2026

El partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Bayern Munich iniciará en punto de las 13:00 horas de este martes 7 de abril, tiempo de México y se podrá seguir a través de TNT Sports y la plataforma HBO MAX.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Bayern Munich para el partido de Champions League 2026

Estas serían las alineaciones entre Real Madrid y Bayern Munich

Real Madrid: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Mbappé y Vinicius.

Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Mbappé y Vinicius. Bayern Munich: Neuer; Bischof, Kim Min Jae, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Luis Díaz, Guerreiro, Karl; Kane

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Real Madrid vs Bayern Munich y cuánto paga?

De acuerdo con Caliente.mx, el Real Madrid tiene un momio de +188, el empate es de +300, mientras que el Bayern Munich ostenta un positivo de 116. Esto quiere decir que con 100 pesos apostando por los blancos ganarías $288, por el empate podrías llevarte $400, mientras que si consideras que los alemanes ganarán tú podrías embolsarte $216.

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