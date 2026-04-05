¡Tadej Pogacar se corona en el Tour de Flandes 2026 en una jornada sacudida por la polémica!

Tadej Pogacar terminó el Tour de Flandes 2026 con un tiempo de 6:20:07 a 34 segundos de Van der Poel, el único que intentó quitarle su tercer corona

Tadej Pogacar domina el Tour de Flandes | AFP: Nico Vereecken / Belga /

Tadej Pogacar volvió a imponer su jerarquía en el Tour de Flandes 2026, una de las Clásicas más exigentes del calendario y segundo Monumento del año. El esloveno, líder del UAE Team Emirates – XRG, firmó una actuación dominante este domingo 5 de abril, con un tiempo final de 6:20:07 tras un ataque decisivo en el tramo final. Su victoria no deja dudas sobre su condición como uno de los grandes especialistas del ciclismo moderno en pruebas de un día.

El campeón esloveno construyó su triunfo a partir de una lectura táctica impecable en los muros flamencos y una aceleración definitiva que dejó sin respuesta a sus principales rivales. Mathieu van der Poel, neerlandés del Alpecin-Premier Tech, cruzó la meta en la segunda posición a 34 segundos, mientras que Remco Evenepoel, belga del Red Bull – BORA – hansgrohe, completó el podio en su debut en esta carrera, a 1 minuto y 11 segundos. La diferencia en meta refleja el control absoluto de Tadej Pogacar en el cierre.

La pelea por el podio marcó el desarrollo estratégico de la jornada. Mathieu van der Poel sostuvo el ritmo del esloveno durante buena parte del tramo decisivo, pero no encontró el momento para contraatacar. Remco Evenepoel, por su parte, intentó cerrar el hueco en varias ocasiones, aunque nunca logró conectar con los dos líderes en el momento clave. La selección natural de Flandes volvió a castigar cualquier duda táctica en un recorrido de desgaste extremo.

Con este resultado, Tadej Pogacar alcanza su tercera victoria en el Tour de Flandes, un dato que lo coloca en una dimensión histórica dentro de esta Clásica Monumento. El esloveno reafirma su dominio en las carreras de adoquín y suma otro capítulo a un palmarés que crece con consistencia en los escenarios más prestigiosos del ciclismo internacional.

La polémica que marcó el inicio del Tour de Flandes,

La jornada no estuvo exenta de controversia, ya que un incidente en un paso a nivel en Lede partió la carrera en dos cuando las barreras descendieron por el paso de un tren a más de 200 kilómetros de meta. Una parte del grupo logró cruzar antes del cierre, mientras el resto quedó detenido, lo que alteró la dinámica de competencia. Entre los corredores que siguieron se encontraban Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, mientras que otros favoritos como Mathieu van der Poel y Wout van Aert sí respetaron la señalización. El reglamento de la UCI es claro: ante una luz roja en cruces ferroviarios, los ciclistas deben detenerse, con riesgo de sanciones que incluyen la descalificación.

El episodio no solo tuvo implicaciones deportivas, también abrió un frente legal. De acuerdo con el diario belga Nieuwsblad, la fiscalía de Flandes Oriental confirmó que identificará a los implicados y levantará un acta formal por cruzar con la señal en rojo. En Bélgica, esta infracción está considerada de cuarto grado, lo que puede derivar en la comparecencia ante un tribunal de policía. En paralelo, la empresa ferroviaria Infrabel lamentó lo ocurrido y recordó que la norma es inequívoca: cruce cerrado implica detención obligatoria, además de subrayar que no se solicitó detener el tráfico ferroviario para el paso de la carrera.

En lo deportivo, la organización optó por gestionar la situación sin sanciones inmediatas y ordenó reducir el ritmo para permitir la reunificación del pelotón. Sin embargo, la fuga logró ampliar su ventaja tras el incidente, lo que obligó a una reacción táctica de los equipos favoritos. La polémica se mantuvo hasta el final y dejó abierto el debate sobre la aplicación del reglamento, aunque la victoria de Tadej Pogacar se definió en la carretera, con un ataque que no encontró respuesta en esta exigente.

Tadej Pogacar aborda la polémica

El esloveno se refirió a la polémica luego de conquistar su 12° Monumento, defendiendo su accionar al momento de cruzar las vías. “De repente, tres tipos saltaron a la mitad de la carretera y nos dijeron que paráramos. ¿Pero cómo se puede parar en un segundo? Deberían haberlo hecho antes, no a 10 metros de la barrera”, afirmó, dejando en claro su inconformidad con la forma en que se gestionó la situación en plena carrera.

¿Cómo le fue al mexicano César Macías?

César Macías concluyó el Tour de Flandes 2026 en la posición 108, un resultado competitivo para el corredor del Burgos Burpellet BH en una de las Clásicas más exigentes del calendario. El ciclista mexicano logró ubicarse dentro de la mitad del pelotón, una actuación que refleja solidez en un escenario de alto nivel y que apunta a su crecimiento dentro del circuito internacional. Macías mantiene así su proyección con la mira puesta en seguir los pasos de su compatriota Isaac del Toro, una de las principales referencias del ciclismo mexicano actual.

Clasificación general del Tour de Flandes 2026

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) — 6:20:07 Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) — +0:34 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +1:11 Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) — +2:04 Mads Pedersen (Lidl – Trek) — +2:48 Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) — +4:28 Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) — +4:28 Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) — +4:30 Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) — +5:22 Gianni Vermeersch (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +5:22 Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +5:26 Aimé De Gendt (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — +5:34 Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) — +5:39 Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +5:39 Alec Segaert (Bahrain – Victorious) — +5:39 Valentin Madouas (Groupama – FDJ United) — +5:39 Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) — +5:39 Michael Valgren (EF Education – EasyPost) — +5:39 Brent Van Moer (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) — +5:39

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