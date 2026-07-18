Aglomeraciones, sobrecupo y cifras récord marcan el FIFA Fan Festival en la Ciudad de México

El ‘Fan Fest’ en el Zócalo de la capital mexicana sufrió algunos incidentes, especialmente durante los partidos de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026

El Fan Festival reunió a millones de aficionados en el Zócalo | Reuters

El FIFA Fan Festival del Zócalo reunió a más de 2.3 millones de personas durante el Mundial, aunque varias jornadas registraron sobrecupo, empujones y concentraciones que representaron riesgos para los asistentes, principalmente en los partidos de México ante Sudáfrica, Chequia y Ecuador. Aunque no se repitieron los hechos ocurridos en Paseo de la Reforma, donde murieron cinco personas tras el duelo contra Ecuador, en el centro de la Ciudad de México se documentaron tumultos, accesos saturados y situaciones como carriolas o menores elevados por encima de la multitud ante la falta de espacio. Nota completa aquí.