Versatilidad absoluta: Nelson Deossa anota para el Betis estrenando posición

El futbolista colombiano Nelson Deossa anotó para el Betis en el partido amistoso ante Sportfreunde Lotte actuando como centrodelantero.

Nelson Deossa anotó para el Betis | Imago7.

Los clubes europeos han comenzado su pretemporada de cara a lo que será la temporada 2026-2027. Real Betis Balompié es uno de ellos. Los dirigidos por el ‘ingeniero’ Manuel Pellegrini se alistan para afrontar los tres frentes del próximo curso deportivo; la UEFA Champions League, LaLiga y la Copa del Rey. Uno de los grandes protagonistas ha sido Nelson Deossa.

Después de cumplir con su fase de adaptación física más que todo, el equipo de Sevilla comenzó su gira de partidos amistosos. De hecho, el primer juego de preparación se llevó a cabo este sábado 18 de julio ante Sportfreunde Lotte de Alemania. Enfrentamiento que terminó con victoria española por tres goles a cero.

El español Pablo García se reportó con un doblete y el colombiano Nelson Deossa también celebro. El ex jugador de los Rayados de Monterrey se desempeñó como centrodelantero, posición que nunca había ocupado en su estancia en el Betis, provocó un penal y luego se encargó de cambiarlo por gol.

🇨🇴⚽️ GOL DE NELSON DEOSSA



El volante de 26 años marco el segundo gol del #Betis ante #SFLotte por un partido de pretemporada.



A él le hicieron el penal y el mismo lo cambió por gol.



Está jugando de delantero centro… pic.twitter.com/7qP2e0khbH — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 18, 2026

¿Nelson Deossa se queda en el Betis?

El volante colombiano de 26 años tuvo acción en 33 partidos la temporada pasada y se reportó con una asistencia. Ahora bien, fueron muy pocas las veces que recibió el voto de confianza por parte del cuerpo técnico para ser titular. Sumado a eso, su situación extra futbolística con una “supuesta” relación con una mujer familiar a un dirigente y/o leyenda del club español, le complicó la cosas en el equipo sevillano.

Vasco Da Gama de Brasil y River Plate de Argentina, han hecho oficial su interés por contar con Nelson Deossa para la siguiente temporada. No en vano, al sol de hoy, se sigue esperando cual será el destino del volante sudamericano para seguir su carrera. Los hinchas del Betis no están de acuerdo con su salida, pero la dirigencia no ve con malos ojos una posible salida.

Nueve millones de euros es el valor del pase del mediocampista colombiano según Transfermarkt. Ahora, la versatilidad mostrada por el ex jugador de Monterrey de México, ha sido un punto clave para que aún no se haya concretado su salida. Pues, Manuel Pellegrini encontró en él una nueva alternativa para el frente de ataque como centrodelantero. Una posición donde Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández ha brillado, pero donde se necesita más de una alternativa.

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