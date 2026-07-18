Oficial: Jhomier Guerrero llega a Millonarios desde Junior

El lateral derecho fue transferido y firmó contrato con el Embajador por el máximo tiempo permitido por la ley laboral colombiana.

Millonarios anuncia a Jhomier Guerrero. – Millonarios FC.

Las novedades en Millonarios dentro del mercado de fichajes para el segundo semestre de 2026 continúan. Este sábado, el club bogotano ha confirmado a Jhomier Guerrero como refuerzo. Se une al proyecto de Fabián Bustos con la consigna de aportar su velocidad por banda en un campeonato liguero que resulta clave para buscar la clasificación a un certamen continental del próximo año.

En su habitual rol de lateral derecho, el barranquillero de 25 años ha sido uno de los jugadores mejor valorados de los últimos años en el fútbol colombiano. Su aporte fue clave para que Junior consiguiera el bicampeonato con las Ligas 2025-II y 2026-I. Firmó un contrato por cuatro años con el Embajador y llega transferido, lo cual quiere decir que hubo negociación entre los clubes.

Ese tiempo de vínculo laboral es el máximo permitido actualmente por la legislación colombiana. A partir de la reforma que se aplicó en 2025, se aumentó en un año lo que los trabajadores pueden suscribir con las empresas cuando se trata de contratos a término fijo, como los que normalmente se suscriben en el ámbito del fútbol. El jugador se perfila como uno de los elementos de mayor proyección a futuro.

Después de completar satisfactoriamente los exámenes médicos, Guerrero fue anunciado de manera oficial. Por medio de un comunicado, Millonarios destacó sus cualidades: “Durante el primer semestre de 2026 fue uno de los jugadores con mayor regularidad del equipo barranquillero, consolidándose además como una de las grandes figuras en la campaña del título. El defensor se caracteriza por su intensidad, versatilidad y proyección por la banda. ¡Bienvenido a Millonarios, Jhomier!”.

⚡💙 Velocidad, entrega y talento. ¡Bienvenido al Embajador Jhomier Guerrero! Ⓜ️



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La albiazul será la cuarta camiseta que el defensor vista en su joven trayectoria, después de haber pasado por Barranquilla, Patriotas y el mencionado Junior. No está claro si vaya a ser la ocasión para que se estrene con Millonarios, pero el cuadro bogotano jugará un partido de pretemporada frente a Colo-Colo de Chile este mismo sábado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Si bien es algo seguro que se le verá con despliegue por banda, habrá que esperar para ver cómo entra dentro de la idea de Bustos. Ya está comprobado que el director técnico argentino tiene el esquema de tres en el fondo como su favorito. No obstante, las dificultades que el equipo viene encontrando para defender la pelota aérea invitan a un posible cambio para jugar con cuatro defensores.

Quien viene asumiendo hasta ahora la titularidad de ese puesto es Carlos Sarabia y más atrás estaba Samuel Martín. Si se acude a la lógica para anticipar lo que va a suceder cuando la competencia se ponga en marcha, es fácil pensar que Guerrero va a tomar el lugar de inicialista y los otros jugadores van a tener que esperar su oportunidad. El primer encuentro oficial de Millonarios será en la primera jornada de Liga como local frente a Atlético Bucaramanga el 25 de julio.

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