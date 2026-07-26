Almeyda destaca su respeto por México ante rivalidad con Argentina

El técnico de Rayados hizo un llamado a separar la pasión deportiva de los conflictos entre aficiones.

Matías Almeyda exige compromiso a sus jugadores de Rayados | Imago7

Matías Almeyda se pronunció sobre la tensión que se ha vivido entre aficionados mexicanos y argentinos tras la Copa del Mundo. El técnico de Rayados hizo un llamado a separar la pasión deportiva de los conflictos entre aficiones. El estratega argentino aseguró que la rivalidad debe quedarse únicamente en la cancha y destacó el respeto que siente por México, país donde ha desarrollado gran parte de su carrera como entrenador. Almeyda invitó a evitar generalizaciones y recordó que el fútbol debe servir para unir a las personas, no para generar enfrentamientos entre aficiones. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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