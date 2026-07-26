Milito lanza mensaje antes de la Leagues Cup: “Si tenemos que morir, moriremos en el intento”

El entrenador destacó la valentía del equipo y su preparación para la próxima Leagues Cup, donde buscarán proponer un juego dominante

Chivas consiguió una victoria de 1-0 ante Juárez en un partido que se resolvió en los minutos finales. Tras el encuentro, Gabriel Milito señaló que su equipo sostuvo la iniciativa durante gran parte del juego, aunque reconoció que la falta de contundencia impidió abrir antes el marcador.

“Tuvimos un dominio muy marcado durante todo el partido. En el primer tiempo generamos muchas situaciones para poder abrir el marcador y que el desarrollo fuera distinto”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Milito reconoció que atacar a un equipo replegado representó una exigencia para Chivas. “Valoro mucho la intención desde el primer minuto hasta el final: atacar, atacar e intentar atacar. Obviamente, eso tiene un riesgo por alguna transición que tuvieron, pero en líneas generales las controlamos bien”, explicó.

El entrenador consideró que el marcador correspondió con lo ocurrido en el campo, aunque admitió que una definición anterior habría modificado el trámite. “La voluntad de querer ganar el partido estuvo de principio a fin y el resultado me parece justo”, agregó.

Milito espera que los goles lleguen con el paso de los partidos

El técnico señaló que preferiría contar con una producción mayor, pero explicó que le genera más preocupación un equipo que no consigue crear oportunidades. “Hoy marcamos un gol, pero tuvimos muchas situaciones para hacer más. En dos partidos haber hecho un gol, preferiría haber hecho más, pero el equipo lo intentó, lo buscó y tuvo ocasiones”, comentó.

Milito confía en que la producción ofensiva crecerá con el ritmo de competencia. “Me preocupa mucho más cuando no marcamos y tampoco tenemos situaciones. Cuando el equipo llega y las tiene, tenemos jugadores de jerarquía y los goles van a llegar”, sostuvo.

El entrenador también habló sobre Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, dos de las incorporaciones del plantel. “Todos tenemos un rol determinado para atacar y para defender. Nadie juega su partido, el equipo juega según lo imaginamos previamente. Cada jugador tiene libertades, pero también obligaciones”, señaló.

Chivas prepara la Leagues Cup con una base de trabajo más amplia

Milito también se refirió a la participación de Chivas en la Leagues Cup. “Siento que llegamos con mucho más tiempo juntos, con muchos partidos compitiendo. Hemos sido protagonistas en los dos campeonatos y clasificamos a los playoffs en ambos”, recordó.

Milito afirmó que Chivas afrontará el torneo con la intención de competir desde su propuesta. “Si tenemos que morir, moriremos en el intento, siendo valientes, proponiendo un juego dominador en la medida que podamos y defendiendo con orden”, indicó.

El entrenador también habló sobre la conformación del plantel y destacó que existe competencia en varias posiciones. De acuerdo con Milito, el objetivo desde su llegada fue contar con más de una alternativa por puesto. “Estoy muy conforme con el plantel. Tenemos posibilidades de recambio y una paridad en todos los puestos. Era lo que deseaba cuando llegamos: intentar tener dos jugadores por posición y, en algunos casos, hasta tres”, explicó.

Finalmente, Milito informó que Omar Govea se perdió el partido por una lesión en el sóleo. “Se le hicieron estudios y tenía una lesión. No merecía la pena arriesgarlo. Veremos si llega al partido de Puebla, pero si hay riesgo no lo vamos a correr porque estamos en el inicio de la temporada”, concluyó.

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