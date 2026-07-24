Los banquillos se mueven tras el Mundial 2026: Mark van Bommel, nuevo técnico de Bélgica

El neerlandés Mark van Bommel fue nombrado como reemplazo de Rudi Garcia en el banquillo de la selección de Bélgica de cara a la próxima Eurocopa 2028

Mark van Bommel, nuevo técnico de Bélgica | Imago7

La Real Asociación Belga de Fútbol hizo oficial la llegada de Mark van Bommel como nuevo técnico de los Diablos Rojos este viernes 24 de julio, como reemplazo de Rudi Garcia tras el fracaso de la selección de Bélgica en el pasado Mundial 2026, que se celebró este verano en Norteamérica.

La RBFA indicó que el neerlandés tomará las riendas del equipo hasta finalizar la Eurocopa 2028, que será organizada en Reino Unido, sin especificar si el nuevo técnico podría mantenerse en el cargo con una posible extensión de contrato en caso de obtener un buen resultado deportivo.

“Mark van Bommel ha firmado un contrato que le permitirá liderar a la selección nacional de Bélgica hasta la UEFA EURO 2028. Como entrenador, Mark van Bommel ha dirigido al PSV Eindhoven, al VfL Wolfsburg y al Royal Antwerp FC, donde cosechó un éxito notable al llevar al club a un histórico doblete nacional, al ganar tanto la Liga Pro belga como la Copa de Bélgica durante la temporada 2022-23″, señala el comunicado de prensa de la Real Asociación Belga de Fútbol.

El entrenador llegará al banquillo con sus asistentes, Boudewijn Zenden, Maarten Martens y Reinier Robbemond, en una nueva etapa que tendrá como reto comenzar una renovación en la plantilla, que parece haber terminado el ciclo de su generación dorada con la eliminación en la Copa del Mundo 2026, donde Bélgica quedó eliminada en los cuartos de final.

“Es un gran honor convertirme en seleccionador de Bélgica. Quiero agradecer a la Real Federación Belga de Fútbol la confianza depositada en mí. Bélgica cuenta con jugadores excepcionales y un enorme potencial. Junto con mi cuerpo técnico, queremos construir un equipo disciplinado, ambicioso y con la valentía necesaria para competir con los mejores”, indicó Mark van Bommel. “El éxito nunca está garantizado, pero el trabajo duro, la honestidad y el compromiso sí. Lo daremos todo para que este equipo mejore día a día y enorgullezca al pueblo belga. Tengo muchas ganas de conocer a los jugadores, al cuerpo técnico y a la afición, y de comenzar juntos esta nueva etapa”.

Bélgica llegará a 12 años con puros técnicos extranjeros. Su último seleccionador local fue Mark Wilmots y, desde su salida en el verano de 2016, el banquillo de los Diablos Rojos fue ocupado por Bob Martínez (España), Domenico Tedesco (Italia), Rudi Garcia (Francia) y ahora Mark van Bommel (Países Bajos).

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