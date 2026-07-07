Concacaf toca fondo: ni la localía impide cortar la sequía de 12 años sin equipos en cuartos de final

Costa Rica en Brasil 2014 sigue siendo el último equipo de la región que alcanzó la ronda de los ocho mejores en la Copa del Mundo

Concacaf se queda sin equipos en su Mundial | Reuters

Concacaf se queda sin equipos en su Mundial. En octavos de final, las tres anfitrionas (Canadá, México y Estados Unidos) se despidieron de la justa mundialista, aumentando la mala racha para el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Son ya 12 años sin que un equipo de la región se meta a los cuartos de final. El último en conseguirlo fue Costa Rica en Brasil 2014, cuando Keylor Navas y compañía lo hicieron al eliminar en penaltis a Grecia. Lee el análisis completo en este enlace.

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