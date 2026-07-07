La Copa en tus manos, en vivo | Post Argentina vs Egipto y previa de Suiza vs Colombia

Los octavos de final de la máxima fiesta del fútbol están por terminar y en La Copa en Tus Manos analizamos los últimos juegos



Acompaña a nuestro equipo de especialistas con el post partido entre Argentina y Egipto que le dio el pase a la Albiceleste a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, lo que pone a la selección dirigida por Lionel Scaloni en la pelea por retener su corona. Asimismo, te llevaremos toda la previa del duelo entre Colombia y Suiza por los octavos de final que definirá al rival de la selección argentina.

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