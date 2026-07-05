Posibles alineaciones de Suiza vs Colombia por el Mundial 2026

La ‘Tricolor’ espera seguir soñando en grande, pero tiene la misión de ganarle el pulso a los suizos en Vancouver.

Suiza vs Colombia: las posibles nóminas | Claro Sports

Va llegando la hora de la verdad. La Selección Colombia tendrá un duro reto en los octavos de final, pues se medirá ante Suiza en Vancouver por un lugar entre los ocho mejores de la competición. El elenco ‘Tricolor’ llega a este duelo tras eliminar a Ghana por la mínima diferencia con gol de Jhon Arias, mientras que los suizos eliminaron con autoridad a Argelia para decir presente.

La baja más significativa en el combinado nacional es la ausencia de Jhon Córdoba, quien se perdería el resto del Mundial por cuenta de una lesión muscular. Un verdadero dolor de cabeza para Néstor Lorenzo, que apunta a repetir lo conseguido en la era de José Pékerman en la búsqueda de cuartos. Esto es todo lo que debe saber rumbo al mencionado juego, el próximo martes 7 de julio, a partir de las 3:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Suiza para el juego por los octavos de final del Mundial 2026

Así formaría Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Dan Ndoye, Rubén Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Posible alineación de Colombia para el juego por los octavos de final del Mundial 2026

Así formaría Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

¿Cómo y dónde ver el Suiza vs Colombia por el Mundial 2026?

Este duelo se podrá ver, en México, a través de las señales abiertas de TV Azteca y Televisa, así como TUDN y el pase mundialista de VIX con un valor adicional. Así mismo, en Colombia, estará disponible el compromiso por los canales de Caracol TV y RCN, además de la plataforma de streaming Disney+.

¿Quiénes serán los árbitros del partido?

A la espera de la confirmación del VAR para este compromiso, así se compone el grupo arbitral:

Árbitro central: Iván Barton (El Salvador).

Iván Barton (El Salvador). Asistente 1: David Morán (El Salvador).

David Morán (El Salvador). Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua).

Antonio Pupiro (Nicaragua). Cuarto árbitro: Katia García (México).

Katia García (México). Quinto árbitro: Sandra Ramírez (México).

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