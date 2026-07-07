Javier Aguirre se va tranquilo tras el Mundial 2026: “No cumplimos el objetivo, pero logramos sembrar algo”

El técnico mexicano ve la conexión entre la afición y su selección en el máximo logro que le deja la Copa del Mundo

Javier AGuirre rompe el silencio tras la eliminación | REUTERS/Pedro Nunes

Javier Aguirre habló apenas unas horas después de la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Azteca. El técnico repasó su historia con la selección mexicana, asumió responsabilidades, explicó decisiones puntuales y dejó claro que, pese al golpe deportivo, se marcha con la sensación de haber construido un grupo que recuperó conexión con la afición.

El ‘Vasco’ recordó la eliminación ante Estados Unidos en Corea-Japón 2002 como uno de los momentos más dolorosos de su carrera. “Me dolió mucho. Vi a Silvia en el palco llorando y eso me partió en dos. Yo me equivoqué tremendamente”, reconoció en charla para Nmas Media. Aguirre explicó que su error fue modificar la táctica después del gol estadounidense sin haberla entrenado: “Fue un error terrorífico. Asumí mi culpa inmediatamente. Soy el máximo responsable, quizá el único responsable de esa derrota”.

Aquel episodio lo llevó a apartarse del entorno de la selección. “Pedí disculpas a mi país y me fui. Me autoexilié en España. Me ofrecieron seguir en la selección, pero no tenía cara ni valor para hacerlo. Sentía que le había fallado a todo un país”, confesó. Siete años después volvió para rescatar el proceso rumbo a Sudáfrica 2010: “Regresé y limpié algo que tenía pendiente. Tomé un equipo lastimado, dividido, y fuimos al Mundial”.

Aguirre también habló de la evolución de su carácter. Admitió que durante años fue visto como un entrenador rígido, de poca improvisación y muy apegado al orden. Sin embargo, aseguró que el tiempo lo hizo cambiar. “No sé si se llama madurez o adaptación al medio. Hoy escucho mejor. Antes escuchaba, pero no distinguía el buen consejo. Ahora sé quién me beneficia y quién me perjudica dentro de mi entorno”.

Sobre la presión de jugar un Mundial en casa, Aguirre reconoció que fue uno de los grandes retos del proceso. Recordó que México fue abucheado al medio tiempo del partido ante Chequia, pese a que el equipo ya estaba cerca de clasificar. “No es fácil soportar 80 mil silbidos cuando el partido está 0-0 y ya estás calificado. Sabía lo que venía, sabía de esas calles y de ese estadio. Por eso fui muy cuidadoso con el tema mental”, explicó.

El entrenador señaló que el futbolista mexicano tiene muchas condiciones, pero también áreas que debe fortalecer. “Tenemos muchos atributos: somos disciplinados tácticamente, resistentes y con calidad con la pelota. Podemos competirle a cualquiera. Pero mentalmente, a veces, no estamos tan fuertes. Vamos a Honduras y nos castigan; vamos a Europa y nos achicamos. Ese es nuestro lado débil”, apuntó.

Uno de los temas que más destacó fue el ambiente interno del grupo. Aguirre aseguró que la selección logró construir un vínculo real, más allá del discurso. “Se sintió de verdad. Este es mi hermano, este es mi amigo, por él me como lo que sea. Así lo percibí”, dijo. En ese sentido, resaltó el papel de Guillermo Ochoa como líder del vestidor: “Alguien juega ese rol de hermano mayor. Memo ponía orden, ubicaba a la gente y disfrutó mucho este Mundial”.

El técnico también habló de Gilberto Mora, una de las grandes apariciones del torneo. Reconoció que el joven de 17 años cometió errores, incluido uno que derivó en gol, pero defendió su valentía. “Le dije que estaba orgulloso de él porque tuvo el valor de intentarlo. Estaba devastado, pero eso es parte del aprendizaje”, explicó. Incluso reveló que pensó en darle un penal si se presentaba la oportunidad: “Quería que hiciera historia. Solo cuatro jugadores de 17 años han marcado en un Mundial y quería que él estuviera ahí”.

Aguirre confía en que Mora no se pierda en el camino como ocurrió con otros talentos mexicanos. Para ello, considera clave su entorno familiar y deportivo. “Hablé con su padre y con su madre. Está en muy buenas manos. Su padre fue futbolista y eso ayuda mucho. También está en un buen equipo, con un buen entrenador y un directivo que sabe que no debe cortarle las alas. No es un tema de dinero, es dejarlo crecer y que se vaya en el momento adecuado”.

Sobre la eliminación ante Inglaterra, el entrenador aceptó que algunas decisiones pueden discutirse, incluida la ausencia de Mora en ciertos momentos del partido. “Cabe el comentario y acepto que Gilberto pudo habernos dado algo más en el campo. Tiene un don que no se entrena. Sabe jugar de espaldas, entiende lo que pasa detrás de él. Pero son decisiones que uno tiene que tomar”, señaló.

Después del partido, Aguirre contó que se despidió de sus jugadores entre lágrimas. “Les di un abrazo uno por uno. Lloré con ellos porque se cerraba un círculo fantástico de amistad. Les dije que estaba orgulloso y que los iba a extrañar”, relató. El técnico mencionó a futbolistas como Erick Lira y Raúl Rangel como ejemplos del torneo que hizo el equipo: “Qué jugador, qué portero. Podría ir uno por uno”.

Finalmente, el ‘Vasco’ aseguró que se va tranquilo, aunque México no logró meterse entre los ocho mejores del mundo. “No cumplimos el objetivo, pero logramos sembrar algo. Estoy satisfecho”, afirmó. Sobre su futuro, reveló que rechazó una oferta importante de Arabia Saudita y que por ahora no tiene prisa: “Quiero ir con Silvia, estar con mis nietas y después veremos. Estoy tranquilo”.

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