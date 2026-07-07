Messi y una remontada inédita: Argentina rompe su propia historia en los Mundiales

Solo nueve veces en toda la historia de los Mundiales un equipo había remontado una desventaja de dos goles en fase de eliminación directa

Histórica voltereta de Argentina | REUTERS/Carlos Barria

Argentina sobrevivió a una noche límite ante Egipto y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 con una remontada que ya forma parte de la historia de la Copa del Mundo. El vigente campeón del mundo perdía 0-2 en el segundo tiempo, pero reaccionó en el tramo final para ganar 3-2 y mantenerse con vida en el torneo.

La victoria no solo tuvo valor por el boleto a la siguiente ronda, sino por el contexto estadístico. Solo nueve veces en toda la historia de los Mundiales un equipo había remontado una desventaja de dos goles en fase de eliminación directa. Argentina se convirtió en el décimo caso tras darle la vuelta a Egipto.

Antes de esta voltereta, la lista estaba integrada por Suiza y Brasil en 1938; Alemania y Austria en 1954; Portugal en 1966; Alemania en 1970 y 1982; Bélgica en 2018 y la propia Bélgica en 2026. La Albiceleste se suma ahora a ese grupo reducido con una remontada conseguida en los minutos finales.

El dato toma todavía más fuerza por el historial argentino. Hasta este partido, Argentina nunca había ganado un encuentro mundialista en el que se fue en desventaja al descanso. Su registro era de un empate y nueve derrotas en ese escenario.

El único antecedente sin derrota había ocurrido en Italia 1990, cuando la selección argentina igualó ante Italia en semifinales y terminó avanzando de fase en la tanda de penaltis. Esa noche quedó como una excepción durante décadas, hasta que el equipo de Lionel Scaloni cambió la historia frente a Egipto.

El partido parecía condenado para Argentina después del 0-2, pero el cierre modificó por completo el guion. La presión ofensiva, los centros al área y la insistencia del campeón del mundo terminaron por romper a una selección egipcia que había resistido con orden durante gran parte del encuentro.

La remontada también refuerza el peso competitivo de un equipo que sigue defendiendo la corona conquistada en Qatar 2022. Argentina no solo evitó la eliminación, sino que lo hizo con una reacción que combina carácter, jerarquía y una estadística que quedará marcada en la historia del torneo.

Con este triunfo, la Albiceleste avanza a cuartos de final y llega con un impulso emocional enorme. Egipto rozó una hazaña mundialista, pero Argentina encontró una respuesta histórica para seguir en carrera y convertirse en el décimo equipo capaz de remontar dos goles en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

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