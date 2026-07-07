Cuarteta argentina arbitrará el Francia vs Marruecos en cuartos del Mundial 2026

Facundo Tello encabezará el equipo arbitral para el duelo de cuartos en Boston, con presencia argentina en la cancha y antecedente mundialista reciente

Facundo Tello, árbitro central para el Francia vs Marruecos | Reuters

La FIFA definió la designación arbitral para el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, programado para este jueves 9 de julio en el Estadio Boston, tendrá como juez central al argentino Facundo Tello, quien encabezará una cuarteta de su mismo país.

El equipo arbitral en cancha estará integrado por Tello como árbitro principal, Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade como asistentes, además de Darío Herrera como cuarto árbitro. Cristian Navarro también fue considerado como árbitro asistente de reserva para este compromiso de eliminación directa.

La designación llamó la atención por el origen de los integrantes del cuerpo arbitral, ya que todos los nombres confirmados para el trabajo en cancha pertenecen a Argentina. El dato aparece en la previa de un partido que involucra a Francia, selección que perdió ante Argentina la final del Mundial de Qatar 2022.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

Aquel antecedente forma parte del contexto reciente entre ambas selecciones. En la final disputada en Lusail, Argentina y Francia empataron 3-3 en tiempo regular y tiempos extra, antes de que la Albiceleste se impusiera en la tanda de penales para conquistar el título mundial.

Sin embargo, la designación arbitral para el Francia vs Marruecos corresponde a un procedimiento habitual de la FIFA durante las fases finales de la Copa del Mundo. El organismo selecciona a sus oficiales de acuerdo con criterios internos de rendimiento, experiencia, disponibilidad y evaluación durante el torneo.

Facundo Tello llega a este compromiso con actividad previa en el Mundial 2026. El árbitro argentino ya dirigió encuentros de la fase de grupos, entre ellos Canadá vs Bosnia y Herzegovina, así como Sudáfrica vs Corea del Sur, antes de ser considerado para una instancia de cuartos de final.

El Francia vs Marruecos será uno de los cruces más esperados de esta ronda. Les Bleus avanzaron tras superar a Paraguay en octavos de final, mientras que Marruecos dejó fuera a Canadá para mantenerse en carrera dentro del torneo.

El duelo también representa una reedición de la semifinal del Mundial de Qatar 2022, cuando Francia venció a Marruecos y avanzó a la final. Cuatro años después, ambos equipos vuelven a encontrarse, ahora con un boleto a semifinales en juego.

Francia llega a esta instancia como una de las selecciones con mayor regularidad en el torneo, mientras que Marruecos busca sostener el camino que inició desde la edición anterior, cuando se convirtió en la primera selección africana en disputar una semifinal mundialista.

El ganador del Francia vs Marruecos avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y esperará por el vencedor de la llave entre España y Bélgica. Antes de eso, la atención también estará puesta en el trabajo arbitral de Facundo Tello y su equipo, en un partido que combina antecedentes recientes, presión competitiva y una designación que generó conversación en la previa.

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