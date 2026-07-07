Suiza vs Colombia: resumen, goles y resultado final del partido de octavos de final, Mundial 2026
Marcador final: Suiza 0 (4)-(3) 0 Colombia: El equipo europeo se queda con el pase a cuartos de final
¡Finaliza el sueño ‘Cafetero’! Suiza despacha a Colombia del Mundial desde los penales
La selección sudamericana tuvo la oportunidad de ganar en el tiempo regular, pero desaprovechó. En los penaltis, Suiza fue más certero y se queda con el boleto a la siguiente ronda. Es la cuarta ocasión en la historia que el equipo europeo avanza a cuartos de final.
Suiza gana y avanza a cuartos de final
Suiza 4-3 Colombia | Ruben Vargas es el encargado de disparar y anota. Suiza avanza a los cuartos de final del Mundial. Camilo Vargas no pudo evitar la derrota.
Suiza 3-3 Colombia | Luis Díaz cobra excelente y mantiene a Colombia con vida.
Suiza 3-2 Colombia | Anota Suiza. Itten El disparo va al centro.
Suiza 2-2 Colombia | Hernández tiene la opción de ponerse adelante, pero falla. Ataja el portero Gregor Kobel.
Suiza 2-2 Colombia | Manuel Akanji lo voló.
Suiza 2-2 Colombia | Campaz toma el balón y empata el duelo.
Suiza 2-1 Colombia | Zeki Amdouni anota el segundo. Engaña a Camilo.
Suiza 1-1 Colombia | Davinson Sánchez falla. El balón pega en el travesaño y en el pasto y se sale.
Suiza 1-1 Colombia | Granit Xhaka cobra y anota. Camilo casi lo para.
Suiza 0-1 Colombia | El equipo sudamericano es el encargado de abrir la tanda Juan Fernando Quintero dispara y anota.
¡¡Nos vamos a los penaltis!!
Suiza 0-0 Colombia | Min 120 | El tiempo se cumple en Vancouver. Suiza y Colombia no se hacen daño y tendrán que definir al ganador de esta eliminatoria desde el manchón penal.
¡Colombia perdona!
Suiza 0-0 Colombia | Min 115 | Jaminton Campaz tuvo el gol para Colombia, tras un error defensivo de Xhaka. Quedó de frente para definir, pero de manera increíble voló su disparo. Colombia dejar ir el triunfo. Veremos si no se arrepiente.
Suiza 0-0 Colombia | Min 113 | La respuesta de Suiza llega de inmediato. Granit Xhaka tiene la pelota en los linderos del área y decide probar suerte con un zurdazo que se va por arriba de la cabaña defendida por Camilo Vargas.
Suiza 0-0 Colombia | Min 112 | Quintero aparece por la derecha, se quita a su defensor con una finta y manda un bombazo muy desviado de la portería. Colombia lo sigue intentando.
Suiza 0-0 Colombia | Min 110 | El partido entra en un momento crítico. Se juegan minutos de intensidad, presión y nerviosismo. Un error a estas alturas es irse del Mundial.
Inicia el segundo tiempo extra
Suiza 0-0 Colombia | Min 106 | Arranca el segundo tiempo extra. Se juegan los últimos 15 minutos y nos vamos a penaltis, si es que no hay movimiento en el marcador.
Termina el primer tiempo extra
Suiza 0-0 Colombia | Min 105 | Finaliza el primer tiempo extra. Los dos equipos tuvieron oportunidad de anotar, pero los porteros han estado fabulosos.
Camilo Vargas evita el gol de Suiza
Suiza 0-0 Colombia | Min 103 | Pero si el portero de Suiza muestra sus habilidades, Camilo Vargas no se queda atrás. Zeki Amdouni apareció en el área, de frente a la puerta y mandó un bombazo que el arquero colombiano detuvo con un manotazo salvador para mantener el empate sin goles.
Suiza 0-0 Colombia | Min 100 | Gregor Kobel se agiganta bajo los tres postes y desvía un disparo que amenazaba con terminar en su portería. El arquero suizo mantiene en la pelea a su equipo.
¡Se salva Suiza!
Suiza 0-0 Colombia | Min 98 | Colombia se queda cerca de ponerse arriba en el marcador. Tiro de esquina por la izquierda. Jhon Lucumí se levanta en el área, cual largo es, para meter un cabezazo que cimbró el travesaño. Se salva Suiza.
Suiza 0-0 Colombia | Min 96 | El partido no cambia. Las acciones siguen trabadas en la media cancha, sin un claro dominador.
¿Era penal?
Suiza 0-0 Colombia | Min 92 | Jugada polémica en el área de Suiza. Jáminton Campaz cae al césped por una aparente falta. El árbitro dice que no hay nada y que sigan las acciones, ante los reclamos colombianos ante un posible penalti.
El balón se vuelve a mover… vámonos con los tiempos extras
Suiza 0-0 Colombia | Min 90 | Ya se juegan los tiempos extras en Vancouver. Suiza y Colombia definen al último invitado de los cuartos de final del Mundial 2026.
¡SE ACABAN LOS 90 MINUTOS REGLAMENTARIOS!
Suiza 0-0 Colombia | Min 90+5 | No hay más en Vancouver. Suiza y Colombia definirán al equipo que pasa a cuartos de final, al menos, en tiempo extra.
Suiza 0-0 Colombia | Min 90+4 | Davidson Sánchez saca el balón luego de un córner peligroso de Colombia que, a su vez, trató de generar un contragolpe cortado por la defensa de Suiza.
¡SUIZA QUERÍA GANARLO EN LA ÚLTIMA JUGADA!
Suiza 0-0 Colombia | Min 90+2 | Ndoye recibió en el área y de media vuelta disparó, pero el balón se fue muy cruzado de la meta colombiana.
Suiza 0-0 Colombia | Min 90 | Se agregarán cinco minutos más a este segundo tiempo. Así lo informa, la cuarta árbitra, Katia Itzel García.
Suiza 0-0 Colombia | Min 88 | Luego de las modificaciones, ambos equipos se guardan un cambio. En esta última jugada Campaz pide un penalti luego de que Ndoye lo tocara, literal, solo lo tocó y Campaz ya quería una pena máxima.
CAMBIOS DE SUIZA
Suiza 0-0 Colombia | Min 86 | Campaz intentó sacar un centro, pero su balón no fue correctamente golpeado. Suiza, por su parte, realiza dos movimientos. Salen Embolo y Zakaria para darle su lugar a Itten y Widmer.
Suiza 0-0 Colombia | Min 83 | Davinson Sánchez despejó un córner que se convirtió en un contragolpe orquestado por Quintero quien, filtró un balón… aunque todo termina en fuera de juego de Hernández.
Dos cambios más de Colombia
Suiza 0-0 Colombia | Min 81 | Se vienen Richard Ríos y El Cucho Hernández salen del terreno de juego Luis Suárez y Jefferson Lerma
Suiza 0-0 Colombia | Min 78 | Suiza tuvo un par de centros desde el costado derecho, mismos que fueron bien defendidos por Colombia. Los cafeteros pedían una falta al intentar un contragolpe tras el primer servicio cortado, pero el árbitro no la concedió.
¡FUERA DE JUEGO PERO CAMPAZ YA LA HABÍA HABÍA FALLADO!
Suiza 0-0 Colombia | Min 76 | Tras un pase filtrado, Campaz se había quedado solo frente al portero en el costado derecho. El jugador colombiano decidió mandar un servicio bastante malo que el portero suizo ya se había quedado con él, pero le marcaron fuera de juego y todo se anuló.
GOLPAZO ENTRE CAMILO VARGAS Y BREEL EMBOLO
Suiza 0-0 Colombia | Min 73 | Tremendo golpe entre el portero del Atlas contra el delantero suizo. El golpe fue directo a la espalda de Embolo, pero parece que Vargas fue el más afectado.
Cambio de Suiza
Suiza 0-0 Colombia | Min 70 | Se va Ricardo Rodríguez por Miro Muheim. Veamos cómo se acomoda en el campo. El partido continúa.
Pausa de hidratación
Suiza 0-0 Colombia | Min 67 | Embolo está tendido sobre el terreno de juego. Se queja de una infracción de Davinson Sánchez, el árbitro se le acerca para ver cómo está, pero no señala nada. Nos vamos a la pausa de hidratación.
Cambios de Colombia
Suiza 0-0 Colombia | Min 65 | Van a entrar Juan Fernando Quintero y Jáminton Campaz, mientras que abandonan James Rodríguez y John Arias.
¡Luis Suárez pierde una gran oportunidad!
Suiza 0-0 Colombia | Min 63 | Granit Xhaka perdió el balón en la salida de Suiza con Luis Suárez quien se posiciona de frente al arco suizo, pero saca un disparo totalmente desviado. Colombia pierde una gran jugada.
Suiza 0-0 Colombia | Min 61 | Disparo de media vuelta muy débil de parte de Luis Díaz. Kobel lo ataja y recibe un jalón de Luis Suárez que es visto por el árbitro y lo pinta de amarillo también.
¡TARJETA AMARILLA PARA SUIZA!
Suiza 0-0 Colombia | Min 59 | Zacaria es pintado de amarillo por una fuerte falta sobre Luis Díaz.
Suiza 0-0 Colombia | Min 57 | Suiza se complicaba en la salida por la presión colombiana, sin embargo, sacan el esférico de último momento y casi generan una jugada ofensiva, pero la zaga cafetera respondió atenta y a tiempo.
Suiza 0-0 Colombia | Min 56 | Largo pelotazo para Embolo que la defensa de Colombia cierra y revienta, sin embargo, los sudamericanos no se sienten cómodos en este segundo tiempo.
¡CERCA, MUY CERCA DE SER GOL DE SUIZA!
Suiza 0-0 Colombia | Min 54 | Fabian Rieder cobró un balón parado que besó la red de Colombia pero por fuera. Los cafeteros no regresaron nada bien, pero los suizos no han sabido aprovechar esta ventaja.
Suiza 0-0 Colombia | Min 51 | El partido sigue pese a que hay dos jugadores tendidos en el terreno de juego. James sacó un centro, pero no hubo rematador. El árbitro señala una tarjeta amarilla para Xhaka luego de un pisotón sobre Daniel Muñoz
¿Penal para Suiza?
Suiza 0-0 Colombia | Min 49 | Daniel Muñoz agarra de la camiseta al número 11 de Suiza, Dan Ndoye, pero el árbitro no la señala y el VAR tampoco lo llama. Suiza ha sido más en este reinicio del partido.
Sow perdona a Colombia
Suiza 0-0 Colombia | Min 46 | LA MANDÓ AFUERA. Colombia se salva luego de un remate totalmente solo del recién ingresado, el número 15, Djibril Sow
Cambio de Suiza
Suiza 0-0 Colombia | Min 46 | Ardon Jashari sale del terreno de juego para darle su lugar a Djibril Sow
¡El esférico se vuelve a mover y la Tierra se vuelve a detener!
Suiza 0-0 Colombia | Min 45 | El balón sale del círculo central y ya se disputan los segundos 45 minutos. ¿Quién se quedará con el último boleto a cuartos de final?
Estadísticas del primer tiempo
La realidad es que el juego entre Suiza y Colombia ha sido muy disputado. Ambos equipos han tenido la manija del encuentro, pero nadie ha impuesto condiciones en el marcador.
Se acaban los primeros 45 minutos
Suiza 0-0 Colombia | Min 45+3 | Con una acción en donde Mojica se queja de una falta, los primeros 45 minutos del partido terminan. ¡Vámonos al descanso en Vancouver!
Suiza 0-0 Colombia | Min 45 +2 | Suiza desperdicia un balón parado al cobrarlo en corto y nunca mandar el balón a la zona donde sus centrales habían poblado el área.
Suiza 0-0 Colombia | Min 45 | Con los dos equipos satisfechos, la árbitra mexicana Katia Itzel García señala que se agregarán tres minutos.
Suiza 0-0 Colombia | Min 43 | Colombia se avivó, recuperó el balón, lo abrió hacia la banda derecha y desde ahí un servicio al punto penal fue cortado por Freuler quien regala el tiro de esquina.
Suiza 0-0 Colombia | Min 41 | Servicio filtrado hacia Granit Xhaka que el exjugador del Arsenal no puede alcanzar y Camilo Vargas se queda con el balón.
¡INTENTO DE CHILENA DE LUIS DÍAZ!
Suiza 0-0 Colombia | Min 39 | James Rodríguez trató de disparar a puerta, pero Manuel Akanji se interpuso. En una jugada siguiente Luis DÍaz trató de echarse una chilena, se arrepiente y Puerta, quien se quedó con el rebote, dispara pero su balón se va muy desviado.
Suiza 0-0 Colombia | Min 37 | El partido daba indicios de romperse. Después de la pausa de hidratación, Suiza fue mejor, pero Colombia ya equilibró la balanza. Los helvéticos, actualmente, tienen el balón, pero los sudamericanos buscan contragolpear.
Suiza 0-0 Colombia | Min 35 | Arias buscaba por el centro del campo a Luis Díaz quien le había hecho el movimiento, sin embargo, Manuel Akanji intercepta el envío y revienta el esférico.
Suiza 0-0 Colombia | Min 33 | Colombia trata de reaccionar. James Rodríguez pasó el balón a Luis Díaz que trató de sorprender con un disparo entre las piernas del defensor que no llega a la portería suiza.
¡Nuevo disparo de Suiza!
Suiza 0-0 Colombia | Min 32 | Dan Ndoye saca un disparo de zurda cruzado que Camilo Vargas detiene con ambas manos. Colombia tiene que reaccionar ya.
¡Gran atajada de Vargas!
Suiza 0-0 Colombia | Min 31 | Como sea, a los rebotes, pero Suiza se plantó mano a mano ante Camilo Vargas. Rieder sacó un disparo cruzado que el portero del Atlas de Guadalajara detiene. Se confirma que Suiza regresó mejor.
Suiza 0-0 Colombia | Min 29 | Parece que Suiza regresó mejor de la pausa de hidratación. Son los europeos quienes inclinan la cancha cuando el partido se acerca al minuto 30.
Suiza 0-0 Colombia | Min 28 | Colombia realiza una presión alta, Suiza había salido con algunos apuros hasta que Lerma detiene el intento ofensivo europeo con falta.
¡Se reanuda el juego tras la pausa de hidratación!
Suiza 0-0 Colombia | Min 26 | Suiza había iniciado mejor, pero poco a poco, Colombia mejoró, equilibró y terminó ‘el primer cuarto’ mucho mejor que su rival.
Pausa de hidratación
Suiza 0-0 Colombia | Min 23 | Luego de una falta sobre Xhaka, se presenta la primera pausa de hidratación del juego. Colombia ya es mejor en Vancouver.
UFFFF PARADÓN DE KOBEL
Suiza 0-0 Colombia | Min 21 | Colombia metió fuerte la pierna en la entrada del área. Entre rebotes, el balón le quedó a Puerta quien sacó un disparo en busca del poste más lejano. El arquero suizo se lanzó y con ambas manos mandó el balón a tiro de esquina.
Suiza 0-0 Colombia | Min 19 | Colombia mantiene el control del balón. Trata de buscar un resquicio en la defensa de Suiza que está bastante ordenada en su terreno de juego.
Suiza 0-0 Colombia | Min 18 | Mojica trató de ganarle la posesión y posición a Zakaria, sin embargo, el balón terminó por la línea final. Suiza tiene saque de meta.
Suiza 0-0 Colombia | Min 16 | El balón sigue estando muy dividido. Cuando la pierde Colombia, Suiza no sabe que hacer con él, mientras que en ocasiones, los cafeteros se equivocan en el último pase. El partido sigue muy parejo.
¡COLOMBIA SE ACERCA CON PELIGRO!
Suiza 0-0 Colombia | Min 14 | Centro de James Rodríguez que la defensa de Suiza despeja hacia el costado derecho, desde donde sacan un servicio que Kobel baja con ambas manos para evitar cualquier tipo de peligro.
Suiza 0-0 Colombia | Min 12 | El balón se juega en el centro del campo. Serie de cabezazos en la zona del círculo central hasta que Suiza baja el balón. ¿Se acuerdan que Elvedi había sufrido una falta ofensiva? Pues ahora el central baja a Luis Díaz por lo que Colombia tiene balón parado.
Suiza 0-0 Colombia | Min 11 | Suiza arriesgó en la salida, pero Colombia no le pudo arrebatar el esférico, el cual, llevaron hasta mediocampo donde el cuadro sudamericano se reorganizó para arrebatarlo y volver a pensar en crear peligro.
Suiza 0-0 Colombia | Min 9 | Suiza comienza a combinar. En una jugada de Embolo, el futbolista europeo estuvo a punto de quedar de frente al arco colombiano, sin embargo, la defensa cafetera reaccionó le robó el balón y trató de llevarlo hasta el área contraria.
Suiza 0-0 Colombia | Min 7 | ¡Falta de Luis Suárez sobre el número 4, Nico Elvedi!
¡FUERA DE JUEGO!
Suiza 0-0 Colombia | Min 6 | En la acción que terminó con el primer tiro de parte de Suiza, el árbitro asistente levantó su bandera para señala la posición inadecuada de Breel Embolo
Suiza 0-0 Colombia | Min 5 | Luis Díaz le pide a la gente que aliente más. Esto luego de que el defensor de Suiza desviara el balón y le diera a Colombia su primer córner del partido, el cual, fue bien defendido por la zaga europea que vuelve a tener el balón en los pies.
Suiza 0-0 Colombia | Min 4 | Suiza intenta inclinar la cancha. Las incursiones son por las bandas donde, en esta ocasión, se marca falta luego de un recargón en la espalda de Johan Mojica
Suiza 0-0 Colombia | Min 3 | Lucumí le pega de pierna izquierda de forma inadecuada para que Suiza vuelve a tener el control del balón en tres minutos de partido.
Suiza 0-0 Colombia | Min 1 | Primer minuto del juego. Davinson Sánchez la saca de la zona defensiva y Suiza tendrá un saque de manos en su terreno de juego.
¡El esférico se mueve y la Tierra se detiene!
Suiza 0-0 Colombia | Min 0 | El balón sale del círculo central y el último juego de octavos de final da comienzo. Helvéticos y cafeteros se juegan el boleto a cuartos de final del Mundial 2026
Vancouver explota con el Himno de Colombia
El Estadio de Vancouver es una sucursal de cualquier otro de Colombia. El equipo cafetero será local y eso es un punto que deben aprovechar.
¡Los Himnos suenan en Vancouver!
Los Himnos Nacionales comienzan a sonar empezando por el de Suiza.
¡Se preparan para salir al campo!
Con las banderas desplegadas y con los jugadores en los túneles del estadio… inicia la ceremonia de los Himnos Nacionales… ¡La selección Colombia y Suiza saltan a la cancha del Estadio de Vancouver!
¡Suiza también calienta!
Aquí vemos a Manuel Akanji y Nico Elvedi en pleno calentamiento de la selección de Suiza previo al juego ante Colombia de los octavos de final del Mundial 2026
Néstor Lorenzo es precavido con Suiza: “Será un gran partido”
Néstor Lorenzo habló en la previa del partido entre Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El técnico también reconoció el desgaste físico que ha sufrido el plantel por los constantes viajes, los cambios de horario y las distintas condiciones climáticas en un torneo disputado en tres países, aunque aseguró que el equipo sabía que podía enfrentar ese escenario y debe adaptarse día a día.
El entrenador defendió el rendimiento de Colombia y negó que exista una deuda con la afición, al señalar que sus jugadores han competido con entrega absoluta y que, en algunos partidos, faltó fortuna o se hizo figura a los arqueros rivales. También destacó la importancia de futbolistas como Gustavo Puerta y Jhon Arias, a quienes valoró por su capacidad para interpretar el juego, adaptarse a distintas posiciones y ayudar al crecimiento colectivo del equipo.
Sobre Suiza, Lorenzo advirtió que será un rival exigente por su disciplina táctica, experiencia y continuidad de trabajo bajo el mando del mismo entrenador. Señaló que el conjunto europeo defiende y ataca bien, cuenta con jugadores que ya estuvieron en Qatar 2022 y maneja variantes dentro de un esquema base 4-2-3-1, con buen uso de las bandas y volantes dinámicos. Aun así, el técnico se mostró tranquilo respecto a la falta de contundencia de Colombia y confía en que los goles llegarán si el equipo mantiene la generación de opciones.
¡LA SELECCIÓN COLOMBIA SALE A CALENTAR!
Liderados por James Rodríguez y Luis Díaz, la selección colombia entra al terreno de juego de Vancouver para iniciar los movimientos de calentamiento.
Con este partido, Canadá se despide como sede de la Copa del Mundo
Con el duelo entre Suiza y Colombia, Canadá dice adiós como sede del Mundial. El país de la Hoja de Maple tuvo en Toronto y Vancouver a sus dos sedes mundialistas en los que albergó los duelos: Australia 2-0 Turquía, Canadá 6-0 Qatar, Nueva Zelanda 1-3 Egipto, Suiza 2-1 Canadá, Nueva Zelanda 1-5 Bélgica, Suiza 2-0 Argelia y el Suiza vs Colombia en Vancouver, mientras que en Toronto se desarrollaron Canadá 1-1 Bosnia, Ghana 1-0 Panamá, Alemania 2-1 Costa de Marfil, Panamá 0-1 Croacia, Senegal 5-0 Irak y Portugal 2-1 Croacia.
¡32 años después! Colombia y Suiza se vuelven a enfrentar en el Mundial
Colombia y Suiza volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo 32 años después de su único antecedente mundialista. El nuevo cruce será este martes 7 de julio en Vancouver, Canadá, por el Mundial 2026, en un partido en el que la ‘Tricolor’ buscará avanzar a cuartos de final y completar su paso por las tres sedes del torneo: México, Estados Unidos y Canadá.
El antecedente se remonta al 26 de junio de 1994, cuando Colombia venció 2-0 a Suiza en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos. Los goles fueron de Hernán Gaviria al minuto 44 y John Harold Lozano al 89, en un partido que le permitió al equipo colombiano despedirse con victoria, aunque sin opciones reales de avanzar, ya que Rumania venció a Estados Unidos y dejó a la ‘Tricolor’ eliminada en el último lugar del grupo.
Aquel duelo también quedó marcado por ser el último partido de Andrés Escobar con la selección colombiana. Días después de la eliminación, el defensor fue asesinado en Medellín tras el autogol que había marcado ante Estados Unidos en ese mismo Mundial. Su muerte convirtió aquella participación de Colombia en uno de los episodios más dolorosos de su historia futbolística.
Suiza apaga a Argelia y gana su primer partido de eliminación en 88 años
Suiza avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Argelia en el BC Place de Vancouver, en un partido que resolvió con eficacia y orden defensivo. El equipo europeo tomó ventaja muy temprano con gol de Breel Embolo al minuto 10, después de una jugada de Johan Manzambi, y desde ahí controló los tiempos del encuentro pese a los intentos de reacción del conjunto africano.
Argelia tuvo más posesión durante varios tramos del primer tiempo, pero no logró transformar ese dominio en ocasiones claras. Maza, Belghali, Aouar y Chaibi buscaron generar peligro, aunque la defensa suiza respondió con solidez y mantuvo lejos de su arco las aproximaciones más importantes. La ventaja mínima al descanso reflejó la contundencia de Suiza frente a un rival con problemas en el último toque.
El golpe definitivo llegó al inicio del segundo tiempo, cuando Dan Ndoye marcó el 2-0 al minuto 46 y dejó sin respuesta a Argelia. Los cambios de Vladimir Petkovic no modificaron el rumbo del partido, mientras Suiza administró la ventaja e incluso tuvo opciones para ampliar el marcador. Con este triunfo, la selección helvética rompió una sequía histórica de 88 años sin ganar un partido de eliminación directa en Mundiales y quedó a la espera del ganador entre Colombia y Ghana.
Alineaciones Suiza vs Colombia: así juegan los octavos de final del Mundial
Se han confirmado las alineaciones para el partido:
Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Ardon Jashari, Dan Ndoye, Fabian Rieder y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.
Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Colombia no va a contar con Córdoba
Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por la mínima a Ghana en Kansas City, con un gol de Jhon Arias en un partido que el equipo cafetero dominó y en el que pudo ampliar la diferencia. Sin embargo, la clasificación dejó una preocupación importante para Néstor Lorenzo: la lesión de Jhon Córdoba, quien salió del campo apenas al minuto ocho por una molestia muscular en el aductor.
La baja del delantero del Krasnodar representa un golpe para la estructura ofensiva de la ‘Tricolor’, ya que Córdoba aportaba presencia física, desgaste y capacidad para fijar centrales, aunque no había logrado marcar en el torneo. Su trabajo sin balón fue clave en varios pasajes, como en la jugada del gol de Daniel Muñoz ante RD Congo, donde su movimiento permitió abrir el espacio para la definición del lateral.
Con Córdoba fuera por varias semanas, Lorenzo deberá elegir entre Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para ocupar el puesto de centrodelantero en su esquema 4-2-3-1. Suárez parece tomar ventaja tras disputar casi todo el partido ante Ghana y participar en la jugada del gol de Arias. Colombia llegará al duelo ante Suiza, este martes 7 de julio en Vancouver, con esa baja como principal problema, además del desgaste físico y un cuadro gripal que afectó a parte del plantel.
Manzambi se perdería el duelo ante Colombia
Suiza recibió una noticia delicada en la previa de los octavos de final ante Colombia, ya que Johan Manzambi quedó en duda por un golpe de rodilla sufrido en el último entrenamiento. El volante de 20 años, jugador del Friburgo, ha sido una de las figuras del equipo de Murat Yakin en el Mundial 2026, con tres goles y dos asistencias, números que incluso habrían despertado el interés de clubes como Newcastle United.
La preocupación no se limita a Manzambi. Ruben Vargas también abandonó la práctica por molestias físicas, mientras que Djibril Sow presentó dificultades, por lo que el cuerpo técnico suizo espera los resultados de los exámenes médicos antes de tomar una decisión. Yakin reconoció que perder a estos futbolistas sería “un problema enorme”, aunque evitó confirmarlos como bajas definitivas.
Del lado colombiano, la principal ausencia será la de Jhon Córdoba, descartado para la fase eliminatoria por una lesión muscular en el aductor. Con ambos equipos tocados físicamente, Suiza y Colombia llegan a un partido de alta tensión, en el que estará en juego el boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.
Ojo a estos momentos del partido entre Suiza y Colombia
El primer tiempo puede ser una de las claves del Suiza vs Colombia. La selección cafetera llega con una tendencia marcada en sus partidos recientes: en tres de sus últimos cinco compromisos se registró exactamente un gol durante la primera mitad, un dato que apunta a un inicio con opciones, pero sin demasiada distancia en el marcador.
En el apartado de goles, Suiza también presenta una estadística a tomar en cuenta, ya que cinco de sus últimos seis partidos entran dentro de una tendencia positiva en ese rubro. Con ambos equipos en una instancia de eliminación directa, el desarrollo podría ser cerrado en el arranque, pero con margen para que el marcador se mueva antes del descanso o en la parte complementaria.
¿Dónde ver Suiza vs Colombia hoy 7 de julio de 2026?
El partido entre Suiza y Colombia se juega este martes 7 de julio de 2026 en el BC Place de Vancouver, Canadá, donde ambas selecciones disputarán el último boleto disponible a los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de esta llave se medirá en la siguiente ronda a Argentina.
El encuentro podrá seguirse en México a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro del país. En Estados Unidos, el duelo arrancará a las 16:00 ET, 15:00 CT y 13:00 PT, mientras que en Colombia, Perú y Ecuador será a las 15:00 horas. Para Argentina, Chile y Paraguay, el inicio está programado a las 17:00 horas.
En México, la transmisión del Suiza vs Colombia estará disponible por Televisa, TV Azteca, TUDN y el Plan Mundial de VIX, este último con costo adicional. En Colombia, el partido podrá verse por señal abierta a través de Caracol TV y RCN, además de DSports y la plataforma Disney+, con distintas alternativas para seguir el cierre de los octavos de final.
Suiza vs Colombia: ¿Quién es favorito para ganar y avanzar a octavos de final, según la IA?
Según una proyección realizada con inteligencia artificial, Colombia parte como ligera favorita para ganar el partido ante Suiza y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El análisis coloca al equipo de Néstor Lorenzo con una mínima ventaja por el rendimiento mostrado durante el torneo, su solidez defensiva y la capacidad de sus atacantes para resolver partidos cerrados.
Sin embargo, el pronóstico marca un duelo parejo y de pocos márgenes. Suiza llega con argumentos para competir, después de superar a Argelia en la ronda previa y mostrar orden en todas sus líneas. Por eso, la IA no descarta un partido que pueda extenderse más allá de los 90 minutos, con la posibilidad de tiempo extra o penales.
La predicción apunta a Colombia como favorita para avanzar, aunque no por una diferencia amplia. El marcador probable se mueve entre un 1-1 con definición posterior o una victoria ajustada de Colombia por 2-1, en un partido donde la efectividad frente al arco y la resistencia defensiva pueden marcar el rumbo de la eliminatoria.
¡Se define el último invitado a cuartos de final!
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Suiza vs Colombia! La Copa del Mundo 2026 sigue reduciendo el camino hacia el título y este martes 7 de julio conoceremos al último clasificado a los cuartos de final. El escenario será Vancouver, donde dos selecciones que han mostrado argumentos durante el torneo buscarán dar otro golpe sobre la mesa.
Suiza y Colombia llegan a esta cita con la ilusión de meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial. Ambos equipos han firmado una participación sólida y ahora se enfrentan en una llave que promete tensión, intensidad y detalles decisivos desde el primer minuto, con el sueño de seguir con vida en la competencia.
El ganador de este partido ya sabe que su próximo reto saldrá del duelo entre Argentina y Egipto, una posible antesala de alto impacto para la ronda de cuartos de final. Sin embargo, antes de pensar en lo que viene, suizos y colombianos deberán resolver una eliminatoria que no permite margen de error.
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