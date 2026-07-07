Suiza vs Colombia: resumen, goles y resultado final del partido de octavos de final, Mundial 2026

Néstor Lorenzo es precavido con Suiza: “Será un gran partido”

Néstor Lorenzo habló en la previa del partido entre Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El técnico también reconoció el desgaste físico que ha sufrido el plantel por los constantes viajes, los cambios de horario y las distintas condiciones climáticas en un torneo disputado en tres países, aunque aseguró que el equipo sabía que podía enfrentar ese escenario y debe adaptarse día a día.

El entrenador defendió el rendimiento de Colombia y negó que exista una deuda con la afición, al señalar que sus jugadores han competido con entrega absoluta y que, en algunos partidos, faltó fortuna o se hizo figura a los arqueros rivales. También destacó la importancia de futbolistas como Gustavo Puerta y Jhon Arias, a quienes valoró por su capacidad para interpretar el juego, adaptarse a distintas posiciones y ayudar al crecimiento colectivo del equipo.

Sobre Suiza, Lorenzo advirtió que será un rival exigente por su disciplina táctica, experiencia y continuidad de trabajo bajo el mando del mismo entrenador. Señaló que el conjunto europeo defiende y ataca bien, cuenta con jugadores que ya estuvieron en Qatar 2022 y maneja variantes dentro de un esquema base 4-2-3-1, con buen uso de las bandas y volantes dinámicos. Aun así, el técnico se mostró tranquilo respecto a la falta de contundencia de Colombia y confía en que los goles llegarán si el equipo mantiene la generación de opciones.