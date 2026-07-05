Conoce a Alireza Faghani, el árbitro central para el encuentro entre México e Inglaterra

Repasamos el historial y la trayectoria del silbante designado por la FIFA para el partido de los octavos de final en el Estadio Ciudad de México

Alireza Faghani dirigirá el México vs Inglaterra | Reuters

La FIFA confirmó la designación del colegiado australiano de origen iraní, Alireza Faghani, como el encargado de impartir justicia en el partido de octavos de final entre México e Inglaterra en la Ciudad de México. Faghani, quien cuenta con el gafete internacional desde 2008, suma con este su cuarto torneo de Copa del Mundo y posee un recorrido que incluye las finales de la Copa Asiática 2015, los Juegos Olímpicos de Río 2016, así como los Mundiales de Clubes de 2015 y 2025.

En el historial con el conjunto mexicano, el silbante destaca por haber sido el árbitro central en el partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, donde la escuadra Tricolor venció 1-0 a Alemania. De perfil dialogante y con tendencia a favorecer la continuidad de las acciones, Faghani inició su trayectoria en el arbitraje en 1994 tras un paso por las categorías inferiores del fútbol de su país natal, y desde 2023 representa formalmente a la federación de Australia en las competiciones internacionales.

LEE LA NOTA COMPLETA.

Te puede interesar: