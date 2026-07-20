De Götze a Ferran Torres: la historia que volvió a perseguir a Argentina en un Mundial

Publicado por Redacción Claro Sports

La Albiceleste volvió a sufrir un desenlace similar al de Brasil 2014 en una final de Copa del Mundo

Argentina revive la pesadilla de 2014.
Argentina revive la pesadilla de 2014. Reuters

Argentina volvió a quedarse a las puertas del título mundial y protagonizó una coincidencia histórica con la final del Mundial 2014. La derrota ante España en la definición del Mundial 2026 repitió un escenario similar al ocurrido hace 12 años, cuando la Albiceleste cayó frente a Alemania con un gol en tiempo extra de Mario Götze.

En esta ocasión, el tanto decisivo llegó por parte de Ferran Torres, quien le dio a España su segundo campeonato mundial y dejó a Argentina nuevamente como subcampeona. La historia volvió a cruzar a la selección argentina con un rival europeo y un atacante que apareció para definir el partido por la Copa del Mundo. LEE LA NOTA COMPLETA

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